Trei tinere din Moldova, reunite în Grupul Folcloric „ADA”, au impresionat publicul și juriul emisiunii „Românii au talent” printr-o interpretare autentică de muzică populară, care le-a asigurat un loc în etapa următoare, primind trei de „Da”.

Pe scena talentelor, energia și pasiunea lor pentru folclor s-au făcut imediat remarcate:

Andi Moisescu: „Înțeleg că sângele apă nu se face. Când tu ești moldovean în sânge, nu ai cum. Când simți bătuta aia, o iei din loc, e limpede. Fetele cântă bine, ne-am distrat.”

Mihai Bobonete: „Fetelor, voie bună, folclor, tot ce trebuie. Mie ceva mi-a lipsit. A fost ceva care m-a oprit să zic Wow.”

Andra: „Mie mi-a plăcut de voi. Am simțit iubirea voastră pentru muzica populară. Dacă voi simțiți că Moldova e pentru sufletul vostru, mergeți pe zona Moldovei! Momentul a fost corect cântat și executat.”

Grupul își trage numele din inițialele prenumelor membrilor: Ana Maria, Daria și Andra. Cele trei cântă împreună de aproximativ cinci ani, fiind colege la același profesor de canto popular. Provenind din Moldova, ele au crescut cu muzica populară în casă și au păstrat vie tradiția chiar și după ce s-au mutat în Dobrogea.

Fiecare urmează cursuri săptămânale de canto și își perfecționează talentul prin studiu individual. Idolii lor sunt „Fetele din Botoșani”, care le inspiră prin autenticitate și profesionalism. Grupul a participat de-a lungul timpului la festivaluri, evenimente private și emisiuni TV, iar momentul lor de vis a fost interpretarea alături de idolii lor și succesul la castingul „Românii au talent”.

Fiecare membră aduce ceva unic în grup: Ana Maria iubește dansurile populare, Daria este pasionată de teatru, iar Andra practică gimnastică aerobică. În scenă nu există un lider, iar cele trei se completează reciproc, transmitând energie pozitivă și autenticitate în fiecare interpretare.