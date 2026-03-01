Armata israeliană a publicat, duminică, o înregistrare video cu momentul în care ținte din Teheran sunt bombardate. „Distrugerea unui sediu al regimului terorist iranian”, scrie pe imaginile de pe rețeaua X, scrie hotnews.ro

„Pentru prima dată de la începutul operațiunii «Roaring Lion», IAF lovește ținte aparținând regimului terorist iranian în inima Teheranului”, scrie pe contul de X al Forțelor de Apărare ale Israelului, unde publică și imagini cu distrugerea unor ținte din Teheran.

„În ultima zi, IAF a efectuat lovituri la scară largă pentru a stabili superioritatea aeriană și pentru a deschide calea către Teheran”, mai scrie în postarea de pe X.

Tot duminică, armata israeliană (IDF) a afirmat, în primele ore ale zilei, că a lovit deja „peste 30 de ținte în vestul și centrul Iranului, inclusiv sisteme de apărare aeriană, lansatoare de rachete, ținte ale regimului și centre de comandă militare.”

Ulterior, armata israeliană a publicat și imagini în care bombardează două avioane militare iraniene.

De partea cealaltă, Iranul a continuat riposta. Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, Doha, precum și în Manama, capitala Bahreinului, unde s-au auzit iar explozii puternice.