Comisia Europeană a condamnat amenințarea aparentă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a folosi violența împotriva liderului maghiar Viktor Orbán, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Budapesta și Kiev din cauza eșecului Ucrainei de a repara o conductă de petrol critică, scrie Euractiv, transmite g4media.ro.

„În special în legătură cu comentariile făcute de președintele Zelenski: suntem foarte clari, în calitate de Comisie Europeană, că acest tip de limbaj nu este acceptabil”, a declarat vineri reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, Olof Gill. „Nu trebuie să existe amenințări la adresa statelor membre ale UE.”

Comentariile sale au venit după ce Zelenski a declarat ieri că va „da adresa” lui Orbán soldaților ucraineni, care apoi „îl vor suna și vor vorbi” cu premierul maghiar, prietenos cu Moscova, „în propria lor limbă”.

Orbán blochează un împrumut esențial de 90 de miliarde de euro acordat Kievului din cauza eșecului Ucrainei de a repara conducta Drujba, care transportă petrol rusesc în Ungaria prin Ucraina. Zelenski a susținut că atacurile dure ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei împiedică repararea rapidă a conductei.

Orbán, care este în urmă în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, a declarat vineri că Zelenski „emite amenințări pentru că își dorește un guvern pro-ucrainean în Ungaria”.

Liderul slovac Robert Fico, a cărui țară este la fel de dependentă de conducta Drujba și a amenințat, de asemenea, că va bloca împrumutul, i-a îndemnat ieri pe liderii UE să se „distanțeze” de „declarațiile de șantaj scandaloase” ale lui Zelenski.

„Dacă președintele ucrainean continuă așa, s-ar putea întâmpla ca și alte state membre ale UE să blocheze împrumutul de 90 de miliarde pentru Ucraina”, a scris Fico pe rețelele de socializare.

Exacerbând tensiunile, Ungaria a declarat vineri că a reținut șapte ucraineni care aveau asupra lor zeci de milioane de euro în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a condamnat arestările drept „banditism de stat” și a declarat că Kievul își rezervă „dreptul de a lua măsuri adecvate, inclusiv inițierea de sancțiuni și alte măsuri restrictive”. „Toți cei care sunt responsabili pentru luarea și ținerea cetățenilor noștri ostatici vor fi trași la răspundere”, a scris Sybiha într-o postare pe rețelele de socializare.

Gill a adăugat vineri că obiectivul Comisiei este „să-i facă pe toți să se calmeze puțin [și] să reducă retorica” și că Bruxelles-ul poartă „discuții active cu toate părțile” pentru a rezolva criza.