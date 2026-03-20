Astăzi, un incendiu masiv a izbucnit la o fabrică de piese auto din Daejeon, Coreea de Sud, rănind cel puțin 53 de persoane, în timp ce alte 14 sunt date dispărute, potrivit autorităților citate de Reuters și Yonhap, transmite hotnews.ro.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 13:17, determinând Agenția Națională pentru Situații de Urgență să emită un ordin de mobilizare națională a pompierilor, care este aplicat atunci când amploarea incendiului depășește capacitatea de intervenție a autorităților locale.

În total, 170 de muncitori se aflau în fabrică în momentul izbucnirii incendiului, iar 14 dintre aceștia nu au putut fi contactați, au precizat oficialii.

Dintre răniți, inclusiv 24 în stare gravă, mulți au inhalat gaze toxice sau au căzut din clădire, au adăugat aceștia.

Mobilizare de proporții a autorităților sud-coreene pentru a stinge incendiul

Peste 200 de pompieri și 90 de echipamente au fost mobilizate la fața locului pentru a stinge incendiul, elicoptere ale serviciului forestier fiind de asemenea implicate în operațiuni.

Dintre cele două clădiri care alcătuiesc fabrica, una a ars complet, în timp ce cealaltă este încă în flăcări. Pompierii nu au reușit să pătrundă în structură din cauza temerilor că aceasta s-ar putea prăbuși.

Oficialii au precizat că fabrica aparține companiei Anjun Industrial, care afirmă pe site-ul său că produce piese pentru motoare și că este furnizor pentru Hyundai și Kia, printre alții.

Eforturile de stingere sunt îngreunate și de cele 200 de kilograme de sodiu aflate în interiorul clădirii, care ar putea exploda dacă sunt manipulate necorespunzător.

Președintele Lee Jae Myung a ordonat autorităților să mobilizeze toate resursele disponibile pentru salvarea victimelor și limitarea incendiului, a transmis biroul său.

Anterior, prim-ministrul Kim Min-seok a emis instrucțiuni similare către Ministerul de Interne și Agenția pentru Situații de Urgență, cerând totodată administrației metropolitane din Daejeon și poliției să prevină alte pagube prin implementarea măsurilor de control al traficului și evacuare.