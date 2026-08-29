Incendiu uriaș în una dintre cele mai populare stațiuni din Bulgaria. Circa 25 de turiști au fost evacuați din hoteluri în Sozopol.

Flăcările au izbucnit în jurul orei 5 dimineața, într-un restaurant aflat în apropierea plajei centrale, și s-au extins rapid la clădirile din vecinătate.

Restaurantul a ars în totalitate, iar pompierii spun că focul ar fi pornit din bucătărie, cel mai probabil de la un frigider defect. Au fost afectate și unele camere de hotel, dar și o construcție din lemn a Crucii Roșii Bulgare.

Din fericire, nu au fost raportate persoane rănite sau decedate.