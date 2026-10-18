Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat că regretă incidentul produs duminică dimineață în spațiul aerian al Lituaniei, unde dronele ucrainene ar fi ajuns în urma unei posibile devieri provocate de războiul electronic rusesc. Kievul susține că aparatele de zbor erau folosite într-o operațiune împotriva unor ținte militare din Rusia.

Purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainene, Heorhii Tykhyi, a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că incidentul ar fi putut fi provocat de sistemele rusești de război electronic, care ar fi deviat dronele de la traseul lor.

Oficialul ucrainean și-a cerut scuze pentru eventualele perturbări, riscuri și îngrijorări provocate de incident și a anunțat că autoritățile de la Kiev vor pune la dispoziția partenerilor lituanieni toate informațiile relevante pentru clarificarea circumstanțelor, transmite Reuters.