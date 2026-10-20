Este alertă în sud-estul Spaniei din cauza inundațiilor provocate de furtuna Adam. Ploile au transformat străzile în râuri și au luat cel puțin patru vieți. Sute de persoane au fost salvate cu elicopterele sau cu bărcile din case, de pe acoperișuri sau din mașinile blocate de viituri. În unele localități au căzut și 700 de litri de apă pe metru pătrat în doar 48 de ore. Presa spaniolă a scris că episodul ar putea fi cel mai sever din zona în ultimii 40 de ani

Imaginile surprinse din aer arată amploarea dezastrului. Drumuri și cartiere întregi au fost acoperite de ape, iar mașinile au rămas blocate pe străzile inundate. În unele zone, viiturile au transformat șoselele în adevărate râuri. Salvatorii și militarii au intervenit pentru evacuarea oamenilor rămași captivi în locuințe. Unii s-au refugiat pe acoperișuri, în așteptarea ajutorului.

Cele mai grave inundații au fost înregistrate în provinciile Valencia și Alicante. În unele localități, cantitatea de precipitații a ajuns la 700 de litri pe metru pătrat în doar 48 de ore.

Regiunea Valencia încă își revine după inundațiile devastatoare din toamna anului 2024, care au provocat moartea a peste 200 de oameni. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice pot intensifica astfel de fenomene, deoarece temperaturile ridicate ale mării favorizează evaporarea și pot alimenta precipitații abundente.