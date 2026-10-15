O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și drumuri și provocând moartea a cel puțin două persoane. Primăria Metropolitană din Istanbul a declarat că în unele zone s-au înregistrat cele mai mari cantități de precipitații din 1985 încoace, relatează Euronews.

Echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a salva sute de persoane blocate la locul de muncă, în timp ce trecătorii au ajutat nenumărate alte persoane, scrie digi24.ro

Turcia/ digi24.ro

Ploaia torențială din noaptea de miercuri spre joi a inundat locuințe și sedii de firme, precum și drumuri și pasaje subterane, blocând vehiculele și provocând haos în traficul din cel mai mare oraș al Turciei.

Turcia/ digi24.ro

Presa locală a relatat despre două decese. Un adolescent de 14 ani a murit electrocutat după ce a călcat într-o baltă într-un parc din districtul Fatih, iar o persoană de 34 de ani a alunecat pe un trotuar din districtul Sariyer și s-a lovit la cap. Ploaia torențială continua să cadă și joi dimineață.

Turcia/ digi24.ro

Primăria Metropolitană din Istanbul a declarat că în unele zone s-a înregistrat cea mai mare cantitate de precipitații din 1985. Biroul guvernatorului a anunțat că joi se vor suspenda cursurile școlare, iar unii angajați ai statului vor fi trimiși în concediu.



De asemenea, a recomandat locuitorilor să rămână acasă, cu excepția cazurilor în care deplasarea era absolut necesară, iar persoanelor care locuiesc în apartamente la subsol să-și petreacă noaptea în altă parte. În același timp, motocicletele au fost interzise în trafic.