Ministerul Energiei din Irak a anunțat o oprire totală a sistemului național de electricitate, ceea ce a provocat căderea curentului aproape în întreaga țară, potrivit presei locale. Specialiștii lucrează intens pentru a restabili furnizarea de energie, însă până în prezent nu au fost comunicate oficial cauzele acestui incident major.

Situația survine pe fondul informațiilor privind atacuri cu rachete și drone în zona aeroportului internațional din Bagdad, unde se află mai multe obiective militare, ceea ce ar putea fi legat de perturbările în alimentarea cu energie.

Autoritățile irakiene au mobilizat echipe de intervenție pentru a evalua sistemul energetic și a relua distribuția curentului în cel mai scurt timp posibil, în timp ce populația și instituțiile se confruntă cu blocaje masive în funcționarea serviciilor esențiale.

Specialiștii avertizează că restabilirea completă a sistemului poate dura mai multe ore, în funcție de amploarea avariilor și a posibilelor probleme tehnice sau externe care au afectat rețeaua.