Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP, scrie hotnews.ro

Acest triumvirat va fi format din Pezeshkian, șeful puterii judecătorești Gholamhossein Mohseni Ejei și un jurist al Consiliului Gardienilor Constituției, a declarat Mokhber.

De la Revoluția Islamică din Iran din 1979, a mai avut loc o un singur transfer de putere în țară – în anul 1989, când a murit ayatollahul Ruhollah Khomeini și a fost înlocuit de Khamenei, notează The Guardian.

Liderul suprem este numit de un comitet clerical format din 88 de membri, numit Adunarea Experților. Conform legii iraniene, Adunarea Experților trebuie să aleagă un succesor „cât mai curând posibil”. Între timp, un consiliu de conducere poate „prelua temporar toate atribuțiile de conducere”.

Citeste si : Primele manifestări de bucurie ale iranienilor după anunțul morții lui Khamenei - VIDEO

Anunțul privind conducerea interimară a țării a venit după ce televiziuni și publicații de stat iraniene au confirmat peste noapte moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a transmis în primele ore ale zilei de duminică postul public de televiziune IRIB.

Citeste si : Trump a anunțat că liderul suprem al Iranului Ali Khamenei a fost ucis, iar apoi că „bombardamentele intense vor continua”

„Acest mare savant și mujahid (luptător) și-a sacrificat viața pentru a ridica Iranul… și se află în marea prezență a martirilor de sus”, a scris agenția de știri Mehr.

Mai mulți membri ai familiei lui Khamenei au fost uciși în atacuri, a mai confirmat presa de stat iraniană.