Iranul a avertizat, duminică, că prețurile globale ale petrolului vor rămâne ridicate pe termen lung dacă infrastructura sa energetică esențială este atacată. De asemenea, a amenințat că va „distruge” instalațiile energetice și petroliere din întregul Orient Mijlociu „imediat” dacă centralele sale electrice vor fi atacate, notează Sky News, scrie g4media.ro.

Președintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a postat pe rețelele sociale, spunând:

„Imediat după ce centralele electrice și infrastructura din țara noastră vor fi vizate, infrastructura critică, infrastructura energetică și instalațiile petroliere din întreaga regiune vor fi considerate ținte legitime și vor fi distruse într-un mod ireversibil, iar prețul petrolului va rămâne ridicat pentru o perioadă îndelungată.”

Acest lucru vine după ultimatumul dat de Donald Trump aseară, conform căruia, dacă Iranul nu „redeschide complet” strâmtoarea Hormuz în termen de 48 de ore, SUA „vor lovi și vor distruge complet centralele sale electrice”.

Prețurile globale ale petrolului au crescut puternic după ce Iranul a blocat efectiv traficul maritim prin strâmtoarea Hormuz.