Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că el și premierul Benjamin Netanyahu au ordonat Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) să distrugă toate podurile peste râul Litani utilizate de militanții Hezbollah și să accelereze demolarea caselor din satele de contact din sudul Libanului, în cadrul operațiunilor militare actuale. Decizia vizează împiedicarea deplasării armamentului și a luptătorilor Hezbollah spre granița israeliană, potrivit comunicatelor oficiale și relatărilor Reuters, AFP și The New York Times.

Campania militară a dus până acum la strămutarea a peste un milion de persoane în Liban, iar autoritățile libaneze raportează peste 1.000 de morți în rândul civililor. Oficialii israelieni susțin că măsurile sunt menite să protejeze comunitățile israeliene aflate în proximitatea zonei de conflict.

Ministrul Katz a precizat că demolările de locuințe se desfășoară pe modelul Rafah și Beit Hanoun, orașe din Gaza afectate grav în timpul războiului israeliano-palestinian. Acțiunile israeliene au stârnit critici internaționale, inclusiv din partea șefului ONU pentru drepturile omului, care a atras atenția asupra interdicției dreptului internațional de a viza infrastructura civilă.

Escaladarea ostilităților a dus la cel puțin 15 victime civile în Israel, inclusiv un prim cetățean ucis de focul Hezbollah duminică, și doi soldați israelieni uciși în sudul Libanului. În zonă, Israelul a creat o zonă tampon, generând temeri în rândul localnicilor că situația s-ar putea transforma într-o nouă ocupație, amintind de invazia israeliană din 1982.

„Simt că asta este o pregătire pentru o ocupație și mă tem că istoria se va repeta”, a declarat Iman Ibrahim, o localnică strămutată din satul Blida, citată de NYT. Ministrul Katz a avertizat că Libanul ar putea suferi pierderi teritoriale dacă Hezbollah nu este dezarmată, semnalând o escaladare continuă a tensiunilor dintre Israel și gruparea libaneză susținută de Iran.

Când a început conflictul și cum a influențat conflictul din Orientul Mijlociu întreaga lume?

Conflictul actual din Orientul Mijlociu escaladează rapid după ce, la sfârșitul lunii februarie 2026, SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului, vizând instalații militare și nucleare, ceea ce a declanșat un război deschis între cele trei părți. Acțiunile au fost marcate de bombardamente aeriene la nivel înalt în Iran, care, la rândul său, a ripostat cu rachete și drone către Israel și baze americane din regiune.

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale crizei a fost blocarea strâmtorii strategice Hormuz de către Iran, o rută maritimă vitală pentru aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii. Teheranul a permis tranzitul doar navelor aprobate de autoritățile sale, ceea ce a perturbat semnificativ comerțul global cu energie.

În acest context, președintele Donald Trump a emis un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Trump a avertizat că, dacă Iranul nu va permite circulația liberă a navelor fără amenințări, Statele Unite vor lovi și vor distruge centralele electrice iraniene, începând cu cele mai mari. Acest mesaj a fost transmis într-un apel public preluat internațional, marcând o escaladare majoră a retoricii și a amenințărilor militare.

Răspunsul Iranului la ultimatum a fost ferm: autoritățile de la Teheran au reiterat că Strâmtoarea rămâne deschisă doar navelor neafiliate „inamici­lor Iranului”, avertizând că orice atac asupra infrastructurii sale energetice va atrage represalii asupra țintelor energetice și informaționale ale SUA și aliaților din regiune.