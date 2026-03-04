Armata israeliană vrea să-şi continue atacurile împotriva Iranului timp de ”cel puţin” una sau două săptămâni, scrie miercuri presa israeliană, care citează informaţii comunicate de către corespondenţi în domeniul apărării, în a cincea zi de război a Războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP, scrie news.ro.

„În cadrul Tsahalului s-au prevăzut cel puţin două săptămâni de bombardamente suplimentare în Iran”, titrează site-ul Ynet, cel mai citit în Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunat sâmbătă că a lansat o ofensivă militară comună cu Statele Unite împotriva Iranului cu scopul de a face să dispară ”ameninţarea existenţială” pe care o reprezintă la adresa Israelului programele nuclear şi balistic al Iranului.

Armata israeliană a anunţat miercuri că a identificat rachete trase de Iran către israel.

”În urmă cu puţin timp, Forţele Armate israeliene au identificat rachete lansate din Iran către teritoriul Israelului. Sisteme de apărare sunt în curs de activare pentru a intercepta această ameninţare”, a anunţat armata.

Un mesaj a fost difuzat pe telefoane mobile prin care populaţia israeliană este îndemnată să se pregătească să intre în adăposturi.

Alerta a fost ridicată câteva minute mai târziu.