Odată cu noul Cod Rutier, normele privind banda de depășire devin mai stricte în Italia. Cei obișnuiți să ocupe banda de depășire la viteză redusă pe autostradă vor trebui să își schimbe obiceiurile. Pachetul de reforme introduce un principiu clar: pe banda cea mai din stânga, vitezometrul nu va putea coborî sub 100 km/h.

Măsura, prevăzută în articolul 50 al proiectului noului Cod Rutier, urmărește să combată un fenomen răspândit și periculos: ocuparea improprie a benzilor de depășire la viteză prea mică, una dintre principalele cauze ale frânărilor de urgență și ale „efectului acordeon" în traficul intens.

Conform decretului legislativ aprobat pe 13 octombrie, obligația celor 100 km/h minimi se va aplica doar pe autostrăzile și drumurile rapide principale cu cel puțin trei benzi pe sens, limitat la banda adiacentă separatorului central. Respectarea pragului nu va fi absolută: textul prevede derogări legate de condițiile meteo sau de trafic și de semnalizarea specifică, care prevalează întotdeauna.

Nu existau sancțuni până acum

Din punct de vedere juridic, introducerea unei limite minime nu este o noutate absolută: legislația de la sfârșitul anilor 1950 permitea deja administratorilor să stabilească viteze minime pe anumite tronsoane. Articolul 141, alineatul 6 din Codul actual prevede deja că șoferul nu trebuie să circule cu o viteză atât de redusă încât să constituie un obstacol sau un pericol pentru fluxul normal.

Adevărata revoluție constă în obiectivitatea regulii din articolul 50: până acum, evaluarea acestui „obstacol sau pericol" era supusă interpretării forțelor de ordine, iar acum va exista pentru prima dată un parametru numeric definit și cert.

În privința sancțiunilor, s-a ales o abordare moderată: pentru cei care circulă prea încet pe banda din stânga este prevăzută o amendă de 40 de euro, scrie știrileprotv.ro.