Fiica adolescentă a lui Kim Jong Un a condus un tanc militar, cu liderul suprem nord-coreean stând în spatele ei în fotografii de KCNA, agenția de presă de la Phenian. Potrvit analiștilor, aceste imagini reprezintă un nou semnal că tânăra este succesoarea desemnată a dinastiei Kim, relatează Reuters, transmite hotnews.ro.

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae și despre care se crede că are aproximativ 13 ani, a avut în ultimele luni apariții publice tot mai frecvente alături de tatăl ei.

În cele mai recente fotografii, ea este surprinsă privind afară din trapa șoferului, cu o expresie de concentrare intensă și cu părul fluturând, în timp ce tatăl ei, zâmbind larg, se sprijină de turelă, alături de trei ofițeri militari.

Kim Jong Un și fiica sa Ju Ae, la bordul unui tanc/ Profimedia

Mai devreme în cursul acestei luni, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, țintind cu o pușcă, iar cu o altă ocazie a fost fotografiată trăgând cu un pistol.

Fiica lui Kim Jong Un trage cu pistolul la un eveniment de propagandă / Profimedia

Nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.

Joi, Kim a supervizat un exercițiu cu un nou tip de tanc, despre care agenția KCNA susține că „a demonstrat capacități ofensive și defensive superioare” împotriva dronelor și rachetelor antitanc.

În ultimii ani, Kim a urmărit modernizarea armamentului convențional al țării, inclusiv a rachetelor tactice, în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic care include rachete balistice cu rază lungă de acțiune ce pot transporta la țintă focoase nucleare.

Kim a dus-o pe fiica sa în prima ei vizită externă anul trecut

Experții occidentali cred că Kim are trei copii și că Ju Ae este copilul mijlociu.

Lumea a aflat pentru prima dată despre existența lui Ju Ae în 2013, când starul american de baschet Dennis Rodman, un apropiat al liderului nord-coreean, a făcut o vizită controversată la Phenian. Ulterior, el a declarat pentru The Guardian: „Am ținut-o în brațe pe micuța Ju Ae și am vorbit și cu (soția lui Kim)”.

Kim Jong Un și-a prezentat fiica în public în 2022, luând-o cu el la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Fotografii remarcabile, publicate de presa de stat, îl arătau pe lider ținând de mână o fetiță, cu obrajii dolofani, breton și părul lung, pe fundalul unei rachete impunătoare.

În anii următori au urmat alte apariții publice, inclusiv la evenimente militare, cum ar fi o paradă în capitală, unde a privit rândurile de rachete balistice intercontinentale scoase din baze pentru defilare.

Prima sa călătorie publică în străinătate a avut loc în septembrie anul trecut, când l-a însoțit pe tatăl său la Beijing pentru a participa la parada militară a liderului chinez Xi Jinping.

Este singura fiică a lui Kim cu oarecare vizibilitate, numită frecvent în presa de stat ca fiind „fiică iubită” și „fiică dragă”.

Ceilalți copii ai lui Kim, dacă într-adevăr există, așa cum cred analiștii serviciilor de informații, nu au fost niciodată arătați public.