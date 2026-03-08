Kremlinul a publicat pentru scurt timp o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. În mesajul de 8 martie adresat femeilor, liderul rus tușește, se plânge că îl zgârie în gât și cere ca discursul să fie reluat. Clipul a fost șters după doar câteva minute, însă nu înainte de a ajunge pe rețelele de socializare.

Videoclipul, cu o durată de 6 minute și 19 secunde, a apărut în timpul nopții pe canalul Telegram al serviciului de presă al președintelui Federației Ruse. În imaginile publicate inițial Putin apare reluând de două ori mesajul adresat femeilor cu ocazia zilei de 8 martie. Spre finalul discursului, liderul de la Kremlin a tușit, s-a plâns de o senzație de iritație în gât și a cerut să se reînregistreze totul.

„Știți, hai să mai spun o dată, pentru că... Mă zgârîe în gât. Da, mă zgârîe. Aproape că m-a apucat tusea. Am vorbit foarte mult astăzi.”

Videoclipul a rămas pe canalul Telegram al Kremlinului timp de patru minute. Apoi a fost șters. După încă 20 de minute, Kremlinul a publicat un videoclip editat, cu o durată de 2 minute și 52 de secunde.

„Sunt sincer bucuros să vă felicit, dragi femei, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.”

De-a lungul timpului, în presă au apărut în repetate rânduri speculații despre starea de sănătate a liderului de la Kremlin. Presa internațională a scris în ultimii ani despre posibile probleme medicale ale lui Vladimir Putin, însă autoritățile ruse au respins constant aceste informații și au insistat că președintele este într-o stare bună de sănătate.