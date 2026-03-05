Kremlinul anunţă joi că Iranul, un aliat apropiat al Moscovei, lovit în bombardamente masive de Statele Unite şi Israel, nu a cerut Rusiei vreun ajutor militar, relatează AFP, transmite stirileprotv.ro.

„Nu a existat nicio cerere din partea Iranului”, a declarat în briefingul său zilnic un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

El a răspuns astfel atunci când a fost întrebat dacă Rusia intenţionează să livreze armament Teheranului.

„Poziţia noastră consecventă este bine cunoscută şi nu a existat nicio modificare a ei”, a adăugat el.

Oficiali ruşi au declarat că un „partreneriat strategic” semnat de Moscova cu Teheranul în ianuarie 2025 nu prevede o asistenţă militară.