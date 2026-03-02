Mai multe surse neconfirmate oficial susțin că liderul interimar al Iranului, Alireza Arafi, a fost ucis într-un atac aerian. Arafi, un cleric de rang înalt și o persoană influentă de mult timp în cadrul sistemului religios și politic iranian, a preluat rolul după Khamenei, scrie stiripesurse.ro

Zvonuri pe rețelele de socializare

Afirmațiile de pe rețelele de socializare sugerează că liderul suprem interimar al Iranului, ayatollahul Arafi, a fost ucis la câteva ore după numire. Rapoartele verificate spun că a fost numit într-un consiliu de conducere temporar în urma morții lui Khamenei, notează Sundayguardian.

Iranul se confruntă cu o criză de conducere fără precedent în urma morții raportate a liderului suprem de mult timp, ayatollahul Ali Khamenei. Într-un răspuns rapid, autoritățile politice și religioase ale țării l-au numit pe ayatollahul Alireza Arafi în funcția de lider suprem interimar, însărcinat cu menținerea stabilității în timpul acestei tranziții delicate.

Cu toate acestea, rapoartele neverificate de pe rețelele de socializare susțin acum că ayatollahul Alireza Arafi a fost ucis într-un atac aerian la doar câteva ore după ce a preluat conducerea. Aceste rapoarte, deși au fost difuzate pe scară largă, nu au fost confirmate de presa de stat iraniană sau de agențiile de știri internaționale. Situația a trimis unde de șoc la Teheran și a atras atenția guvernelor din întreaga lume.

A fost ucis liderul suprem interimar al Iranului, ayatollahul Arafi?

Există postări neverificate pe rețelele de socializare care susțin că ayatollahul Alireza Arafi, noul lider suprem interimar al Iranului, a fost ucis într-un atac aerian la câteva ore după ce a preluat conducerea. Aceste postări circulă pe scară largă pe platforme precum Reddit și alte canale de socializare.

Cu toate acestea, nu a venit nicio confirmare oficială din partea presei de stat iraniene, a guvernelor străine sau a agențiilor de știri internaționale importante cu privire la moartea sa. În acest moment, astfel de afirmații rămân zvonuri și ar trebui tratate cu prudență.

Rapoartele oficiale arată în schimb că Arafi a fost numit să conducă consiliul de conducere interimar al Iranului în urma morții liderului suprem de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei.

Războiul Iran-Israel: Afirmații despre moartea lui Arafi

În absența unor rapoarte confirmate de la posturile de radio de stat sau de la mass-media respectate la nivel internațional, zvonurile despre moartea lui Arafi provin în principal din conținutul generat de utilizatori pe platformele sociale. Aceste afirmații nu au fost susținute de relatări independente.

Între timp, agențiile de știri verificate continuă să-l descrie pe Arafi în calitatea sa oficială de figură de conducere interimară după moartea lui Khamenei. Nu există nicio relatare credibilă (din surse editoriale de top) conform căreia ar fi fost ucis. Tranziția iraniană este încă relatată în timp real, iar situația este fluidă.