Autoritățile lituaniene au dejucat o tentativă de incendiere la o companie care stochează echipamente Starlink de comunicații, a anunțat premierul Mindaugas Sinkevicius, duminică, potrivit The Kyiv Independent.

Atacatorii au încercat să incendieze antene de satelit și o unitate de control. Anchetatorii au găsit la fața locului lichide inflamabile și recipiente cu capacități cuprinse între trei și 10 litri, a precizat Sinkevicius la LRT Radio.

„Autoritățile avertizaseră compania cu privire la posibile atacuri, securitatea fusese întărită, iar tentativa a eșuat”, a scris el ulterior într-o postare pe Facebook.

Premierul lituanian a descris incidentul ca fiind parte a războiului hibrid pe care îl poartă Rusia, făcând trimitere la alte presupuse sabotaje din Europa, inclusiv din Polonia și Bulgaria.

„Vom afla mai multe despre cine l-a comandat, cum s-a petrecut totul și cine s-a aflat în spatele lui. Este probabil să fie deja clar cine l-a comandat – partea rusă”, a adăugat Sinkevicius.

Un incident similar a avut loc în Polonia, pe 23 septembrie, când a izbucnit un incendiu la o stație terestră Starlink.

O dronă s-a prăbușit în nordul Lituaniei

Presupusa tentativă de sabotaj din Lituania a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Tot astăzi, o dronă s-a prăbușit în nordul țării, în apropierea graniței cu Letonia, avariind o mașină care trecea prin zonă, a declarat șeful centrului lituanian de management al crizelor, Vilmantas Vitkauskas, pentru LRT Radio, transmite Hotnews.