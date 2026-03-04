Israelul a bombardat miecuri Iranul și Libanul, în timp ce SUA se străduiește să evacueze cetățenii din Orientul Mijlociu. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian cu o torpilă. Israelul afirmă că a lovit „cartierul general al securității” din Teheran și a promis că-l va vâna și ucide pe urmașul lui Ali Khamenei, transmite hotnews.ro.

UPDATE 15:41 SUA a folosit torpile pentru a scufunda nava iraniană

Secretarul american pentru Război, Steve Hegseth, anunță că, în Oceanul Indian, SUA au scufundat „o navă de război iraniană care se credea în siguranță în apele internaționale”.

„În schimb, a fost scufundată de o torpilă”, spune el.

Hegseth nu a numit nava iraniană care a fost atacată, dar, anterior, marina din Sri Lanka a raportat că IRIS Dena s-a scufundat în Oceanul Indian. Aproximativ 140 de persoane de la bord sunt date dispărute.

UPDATE 14:07 Guvernul italian va furniza probabil ajutor militar, inclusiv un sistem de apărare aeriană, țărilor din Golf care au solicitat ajutor cu echipamente în fața atacurilor aeriene iraniene, au declarat miercuri două surse pentru Reuters.

Sursele, care au cerut să nu fie numite, au spus că, deși nu s-a luat încă o decizie finală, Italia va trimite probabil una dintre bateriile sale SAMP/T care pot intercepta rachete balistice. Acestea nu au precizat care țară va primi sistemul sau ce baterie intenționează Roma să trimită

Luni, ministrul apărării Guido Crosetto a declarat că Roma a primit cereri pentru sisteme de apărare aeriană și anti-drone din Golf, inclusiv SAMP/T, o baterie franco-italiană.

O a treia sursă a declarat că Italia ar putea furniza și sisteme anti-drone, care ar putea fi transferate rapid, deși evaluarea tehnică era încă în curs.

UPDATE 13:54 Conform organizației de supraveghere a securității cibernetice NetBlocks, cea mai recentă întrerupere a accesului la internet în Iran durează deja de 100 de ore, în timp ce războiul este în a cincea zi, notează CNN.

„Datele arată că conectivitatea la internet a scăzut la 1% din nivelurile obișnuite, pe măsură ce conflictul regional se intensifică”, a declarat NetBlocks.

Blocarea internetului a fost o tactică frecvent utilizată de regim, o perioadă anterioară de inactivitate fiind înregistrată în ianuarie, timp de câteva săptămâni, în timpul protestelor antiguvernamentale.

Astfel de blocaje împiedică fluxul de informații dintre Iran și restul lumii.

UPDATE 13:01 Agenția Internațională pentru Energie Nucleară (AIEA) a spus că, pe baza analizei celor mai recente imagini din satelit, nu a constatat „niciun fel de avarie la instalațiile care conțin materiale nucleare în Iran și, prin urmare, nu există în acest moment niciun risc de emisii de radiații”.

„În apropierea centralei nucleare de la Isfahan, se observă avarii la două clădiri. Nu s-au detectat alte avarii la Natanz după cele raportate anterior la intrări și nu s-au înregistrat avarii la alte centrale nucleare, inclusiv la centrala nucleară de la Bushehr”, a spus într-o postare pe X.



Șeful AIEA, Rafael Grossi, „a reiterat apelul la maximă reținere pentru a evita orice pericol de incident radiologic“.

UPDATE 12:52 Mojtaba Khamenei, influentul fiu al fostului ayatollah Ali Khamenei, este în viață și este favorit pentru a deveni succesorul tatălui său, au declarat miercuri două surse iraniene pentru Reuters.

Cele două surse iraniene, care au vorbit sub condiția anonimatului, au spus că Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, nu se afla în Teheran în timpul atacului care a distrus complexul liderului și a ucis-o pe soția lui Khamenei, un alt fiu și o serie de înalți oficiali militari și lideri.

Iranul a spus că Adunarea Experților, care va alege noul lider, își va anunța decizia în curând, aceasta fiind doar a doua oară când face acest lucru de la fondarea Republicii Islamice în 1979.

„Liderul suprem va fi identificat în cel mai scurt timp posibil, suntem aproape de o concluzie. Cu toate acestea, situația din țară este una de război”, a declarat ayatollahul Ahmad Khatami, membru al Adunării, la televiziunea de stat. El a afirmat că au fost deja selectați candidații, dar nu le-a dat numele.

UPDATE 12:33 O dronă a lovit un depozit de armament într-un atac asupra sediului unui grup de opoziție kurd iranian din orașul Dekala, din regiunea Kurdistanului irakian, miercuri, rănind doi luptători, au declarat surse din domeniul securității pentru Reuters.

Iranul acuză de mult timp regiunea autonomă kurdă din nordul Irakului că adăpostește grupuri militante implicate în atacuri împotriva Republicii Islamice, iar Garda Revoluționară Iraniană a atacat în repetate rânduri bazele acestora.

Reuters a scris zilele trecute, în timp ce Statele Unite și Israelul bombardau ținte iraniene, că milițiile kurde iraniene s-au consultat în ultimele zile cu SUA cu privire la oportunitatea și modul de a ataca forțele de securitate iraniene din partea de vest a țării.

UPDATE 12:10 Premierul spaniol a insistat miercuri că nu va ceda presiunilor comerciale ale lui Donald Trump și a criticat din nou războiul declanșat de SUA și Israel, scriu Reuters și Politico.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și-a reiterat miercuri opoziția față de intervenția militară a SUA și a Israelului în Iran, avertizând cu privire la posibilitatea unui dezastru.

„Așa încep marile dezastre ale umanității. Nu poți juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni”, a declarat Sanchez într-un discurs televizat adresat națiunii, citat de Reuters.

UPDATE 11:29 Fregată iraniană, scufundată lângă Sri Lanka

Cel puțin 101 de oameni sunt dați dispăruți și 78 răniți după un atac desfășurat de un submarin contra unei nave iraniene lângă coastele din Sri Lanka, potrivit marinei srilankeze și unor surse ale ministerului apărării, transmite Reuters.

Potrivit cotidianului srilankez Daily Mirror, Marina și Forțele Aeriene din Sri Lanka au declanșat o operațiune comună de salvare după ce nava iranian IRIS Dena, o fregată din clasa Moudge a Flotei Sudice a Republicii Islamice, a transmis un SOS din zona costieră de lângă orașul Galle.

UPDATE 11:02 Primul succes al unui avion de ultimă generație F-35 contra unui alt avion de luptă cu pilot a avut loc deasupra Teheranului, a spus miercuri dimineață armata israeliană (IDF).

„Un avion de luptă F35I al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât recent un avion de luptă iranian (YAK-130) deasupra orașului Teheran”, a anunțat IDF pe contul său de X.

Niciun avion de generația cincea, fie el produs de SUA, China sau Rusia, nu are confirmată oficial vreo doborâre a altei aeronave de luptă cu pilot.

UPDATE 10:37 CIA lucrează pentru a înarma forțele kurde cu scopul de a incita o revoltă populară în Iran, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiarizate cu planul.

În același timp, administrația Trump poartă discuții active cu grupurile de opoziție iraniene și cu liderii kurzi din Irak despre furnizarea de sprijin militar, potrivit surselor CNN.

Grupurile armate kurde iraniene au mii de forțe care operează de-a lungul frontierei dintre Irak și Iran, în principal în regiunea Kurdistan din Irak

UPDATE 10:30 ISW: Israelul și SUA au succes în ce și-au propus

Forța combinată SUA-Israel și-a elaborat campania pentru a distruge capacitățile Iranului în materie de rachete balistice înainte ca americanii și israelienii să-și epuizeze stocurile de interceptori, notează think tank-ul Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în utima sa evaluare privind conflictul din Orientul Mijlociu.

Distrugerea lansatoarelor iraniene reduce riscul ca Statele Unite sau Israelul să rămână fără interceptori, limitând capacitatea Iranului de a lansa rachete.

Scăderea numărului de atacuri cu rachete iraniene împotriva Israelului și Emiratelor Arabe Unite sugerează cu tărie că efortul de a distruge lansatoarele de rachete balistice a avut un succes considerabil, subliniază ISW.

UPDATE 09:45 O navă iraniană se scufundă lângă Sri Lanka

Armata din Sri Lanka a salvat miercuri cel puțin 30 de persoane aflate la bordul unei nave iraniene care se scufunda în apropierea apelor teritoriale ale Sri Lanka, a declarat ministrul de externe al țării în fața parlamentului.

Marina din Sri Lanka a trimis o misiune de salvare după ce nava iraniană a transmis un semnal de ajutor, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Ministrul de externe Vijitha Herath nu a oferit detalii suplimentare, dar a afirmat că Sri Lanka va lua măsurile necesare.

Presa locală a relatat că nava a transmis un semnal de ajutor în largul Galle, în sudul țării, iar răniții au fost internați într-un spital din Galle. (AFP)

UPDATE 09:22 Iranienii spun că au lansat 40 de rachete

Garda Revoluționară iraniană a anunțat că a lansat aproximativ 40 de rachete asupra țintelor americane și israeliene, în cea de-a cincea zi de război în Orientul Mijlociu.

„Cu câteva ore în urmă, a fost lansată cea de-a 17-a etapă a operațiunii Promisiunea Onestă 4, cu lansarea a 40 de rachete de către forțele aerospatiale ale Gărzii Revoluționare Islamice, asupra țintelor americane și sioniste”, se spune într-o declarație difuzată la televiziunea de stat, fără a se oferi detalii suplimentare.

UPDATE 09:12 Baza aeriană americană din Qatar, lovită de o rachetă

Qatarul a fost ținta a două rachete balistice iraniene, potrivit ministerului apărării din această țară.

Una dintre aceste rachete a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale Qatarului, iar cealaltă a lovit baza aeriană americană de la Al Udaid, cea mai mare bază americană din regiune.

Nu au fost înregistrate victime, potrivit Qatarului. (BBC)

UPDATE 09:03 Orice lider numit în Iran devine o „țintă clară”

Orice nou lider numit de clericii aflați la putere în Iran va fi „o țintă clară pentru eliminare”, a avertizat Israelul miercuri.

„Premierul și cu mine am dat instrucțiuni IDF (armatei) să se pregătească și să acționeze prin toate mijloacele necesare pentru a îndeplini misiunea ca parte integrantă a obiectivelor operațiunii „Răgetul Leului””, a declarat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz.

„Nu contează cum se numește sau unde se ascunde”, a spus Katz.

„Vom continua să acționăm cu toată forța, împreună cu partenerii noștri americani, pentru a distruge capacitățile regimului și pentru a crea condițiile necesare ca poporul iranian să îl răstoarne și să îl înlocuiască”, a adăugat el. (CNN)

UPDATE 08:49 Iranienii își vor lua rămas bun de la regretatul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, într-o ceremonie care va avea loc miercuri, la ora 22:00, la locul de rugăciune al Imamului Khomeini din Teheran, potrivit presei locale de stat.

Ceremonia va dura trei zile, iar procesiunea funerară va fi anunțată după finalizare, a precizat acesta.

UPDATE 08:14 Noi controlăm Strâmtoarea Ormuz, spune Iranul

Garda Revoluționară iraniană a transmis miercuri că are controlul Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală pentru transportul petrolului și gazelor, și că orice navă care încearcă să treacă prin această cale navigabilă riscă să fie lovită de rachete sau drone.

„În prezent, Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al Marinei Republicii Islamice”, a afirmat Mohammad Akbarzadeh, oficial al Marinei Gărzii, într-un comunicat emis de agenția de știri Fars.

Această reacție vine după ce președintele american Donald Trump a declarat marți că Marina SUA este pregătită să escorteze petrolierele pe cruciala ruta maritimă din Golf. (AFP)

UPDATE 08:11 Presat să aibă urmași, Mojtaba Khamenei s-a tratat la Londra de impotență

Mojtaba Khamenei, 56 de ani, a fost presat de familie să aibă moștenitori, și s-a tratat, luni de zile, la spitalele Wellington și Cromwell din Londra, potrivit unui document al CIA, care a ajuns la Ambasada SUA la Londra.

Mojtaba Khamenei a fost tratat în repetate rânduri, în anul 2008, pentru impotență în spitale din Marea Britanie, potrivit unui document secret al serviciilor secrete americane, citat de ziarul britanic Daily Mail.

„Potrivit unui briefing clasificat trimis de Departamentul de Stat la Ambasada SUA din Londra în 2008 și publicat ulterior de WikiLeaks, Mojtaba a fost supus presiunilor din partea familiei sale pentru a avea urmași”, scrie Daily Mail.

Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat publicația din exil Iran International. (Cine este Mojtaba Khamenei)

Războiul, care durează de cinci zile, a continuat să zguduie piețele globale, în condițiile în care companiile aeriene și industria turismului se străduie să facă față celor peste 20.000 de zboruri anulate.

Armata israeliană a transmis miercuri dimineață că a început o serie de atacuri împotriva bazelor de lansare, sistemelor de apărare aeriană și infrastructurii iraniene.

În Israel, miercuri dimineață s-au auzit sirenele de raid aerian, avertizând asupra rachetelor iraniene, iar exploziile puternice produse de interceptarea rachetelor au zguduit clădirile, au declarat martorii.

Comandant american: „Puterea noastră de luptă este în creștere”

Amiralul american Brad Cooper, care conduce forțele americane din Orientul Mijlociu în calitate de șef al Comandamentului Central, a declarat că primele 24 de ore ale bombardamentului „Operațiunea Epic Fury” asupra Iranului au fost „aproape duble ca amploare” față de primele 24 de ore ale campaniei „Shock and Awe” de la începutul războiului din Irak, în 2003.

„Observăm că capacitatea Iranului de a ne lovi pe noi și pe partenerii noștri este în scădere, în timp ce puterea noastră de luptă, pe de altă parte, este în creștere”, a declarat Cooper într-un clip video difuzat marți seara.

„Evaluarea mea operațională generală este că suntem în avans față de planul nostru de acțiune”, a afirmat el.

Cooper a spus că apărarea aeriană a Iranului a fost grav afectată, că marina sa nu mai are nave operaționale pe căile navigabile cheie după ce 17 au fost scufundate și că peste 2.000 de ținte iraniene au fost lovite.

Lista de ținte, completată mai repede decât se așteptau

Aproximativ 50.000 de soldați americani participă la operațiuni și „alte capacități” sunt pe drum, a spus el.

Marți, armata americană a dat numele a patru dintre primii soldați americani uciși în război, în timp ce administrația Trump a avertizat că intensificarea conflictului va duce la mai multe victime americane. Trump nu a exclus utilizarea forțelor terestre.

O sursă familiarizată cu planul de război al Israelului a declarat pentru Reuters că campania a fost planificată să dureze două săptămâni și că lista de ținte a fost parcursă mai repede decât se așteptau americanii, cu succesul inițial în uciderea liderilor iranieni – inclusiv a liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei în primele salve de sâmbătă.

Trump a declarat luni că prognozele inițiale ale SUA erau ca operațiunea să dureze patru-cinci săptămâni.

Teheranul a ajuns un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”

Iranul a declarat că numărul morților în urma atacurilor a ajuns la 787 marți. Aceasta include 165 de fete ucise în prima zi de război, când școala lor a fost bombardată, cel mai mare număr de victime dintre mai multe obiective civile care au fost lovite.

Pe măsură ce iranienii au fugit din orașe, capitala Teheran a devenit un oraș fantomă.

„Cât va mai dura asta? Unde sunt adăposturile? Unde este guvernul?”, a declarat pentru Reuters, prin telefon, din Teheran, Bijan, 32 de ani, angajat la o bancă.

„În fiecare noapte, eu și soția mea ne ascundem în subsol. Întregul oraș este gol. Peste tot este fum și sânge”, a adăugat el.

Israelul a continuat să vizeze gruparea pro-iraniană Hezbollah din Libanul vecin miercuri, după ce militanții acesteia au tras asupra Israelului ca represalii pentru moartea lui Khamenei.

Armata israeliană a emis miercuri un avertisment de evacuare către 16 sate din sudul Libanului, îndemnându-i pe locuitori să-și părăsească locuințele și afirmând că orice persoană care se află în apropierea luptătorilor, instalațiilor sau armelor Hezbollah își pune viața în pericol.

Mai multe persoane au fost ucise într-un atac aerian israelian asupra unei clădiri rezidențiale cu patru etaje din orașul Baalbek, din estul Libanului, a raportat transmis dimineață agenția de știri de stat NNA.