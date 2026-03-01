Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce a anunțat dimineață că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”, scrie hotnews.ro

UPDATE 20:47 Un hangar al bazei aerienei franceze din Abu Dhabi a fost lovit în atacul cu drone care a vizat portul.

„Pagubele sunt doar materiale și militare (…) Vigilența forțelor noastre este la maximum în fața unei situații care se schimbă de la oră la oră”, a scris pe social media ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin.

UPDATE 20:43 Aviația militară israeliană susține că a câștigat în mod clar superioritatea aeriană în Iran.

„Zburăm aproape nestingheriți deasupra Teheranului. Spațiul aerian al Iranului este complet dominat de către aviația israeliană”, a declarat un oficial mlitar israelian, citat de CNN.

UPDATE 20:35 Atacul lui Trump, criticat din ambele partide din Congres

Lăudat de unii pentru decizia de a lansa intervenția militară și pentru primele reușite – decapitarea regimului de la Teheran – președintele Donald Trump este în schimb criticat de democrați, de unii republicani, de voci din lumea MAGA și ziare liberale, precum New York Times sau The Guardian.

Criticii au remarcat că președintele a evitat să le vorbească prea mult cetățenilor despre Iran în discursul despre starea națiunii de marți noapte, oferind în schimb un clip video de opt minute, sâmbătă dimineață, în timp ce forțele SUA lansau deja atacurile.

UPDATE 20:04 Un avion britanic a distrus o dronă iraniană

Un avion al Royal Air Force (RAF), aviația militară britanică a distrus o dronă iraniană, aceasta fiind prima implicare a Marii Britanii în ostilitățile din Orientul Mijlociu, informează BBC.com.

RAF a dislocat o escadrilă de avioane Typhoon în Qatar, la începutul acestui an, pe fondul intensificării tensiunilor din regiune. De când au început atacurile SUA și Israelului, avioanele RAF au decolat în misiuni defensive de la bazele din Qatar și de la Akrotiri, în Cipru.

Ministrul britanic al Apărării a precizat că prezența sporită a Regatului Unit în regiune este menită doar pentru apărarea forțelor și intereselor britanice și că Marea Britanie nu participă la atacurile împotriva Iranului

UPDATE 19:39 Ironii ale lui Trump la adresa marinei militare a Iranului

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că loviturile armatei americane au distrus o mare parte a navelor militare iraniene, spunând că restul „vor pluti” și ele în curând pe fundul mării.

„Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat nouă nave militare iraniene, câteva dintre ele destul de mari și importante. Ne ducem și după celelalte. Curând vor pluti pe fundul mării! Într-un alt atac, am distrus în mare parte cartierul general al flotei lor. În afara de asta, flota lor se descurcă foarte bine!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

UPDATE 19:30 Efectele loviturilor din Dubai, văzute din satelit

Mai multe explozii s-au auzit și astăzi în Dubai, după ce incidente au avut loc și sâmbătă, la un hotel aflat în renumita insulă artificială Palm Jumeirah.

O româncă în vârstă de 28 de ani, aflată chiar în hotelul avariat, a explicat pentru publicul HotNews care este atmosfera astăzi în Emirat.

UPDATE 15:44 Rachetele iraniene fac victime în Orientul Mijlociu

UPDATE 19:28 Israelul mobilizează rezerviști

Armata israeliană a anunțat duminică seară că va mobiliza 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului, potrivit unui comunicat citat de AFP.

„Armata se pregătește să mobilizeze în jur de 100.000 de rezerviști și să-și consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi” în cadrul acestei operațiuni, se precizează în comunicatul difuzat de Forțelr Defensive Israeliene (IDF, armata israeliană).

UPDATE 19:25 Noii lideri ai Iranului vor să negocieze, spune Trump

Președintele Donald Trump a afirmat, într-o discuție cu jurnalistul Michael Scherer de la The Atlantic, că noii lideri ai Iranului vor să negocieze cu Statele Unite. Trump susține că a fost de acord cu o soluție negociată a crizei.

„Vor să discute și eu am fost de acord să discutăm, deci vom discuta. Trebuia să o facă mai devreme. Trebuiau să cedeze ce era foarte practic și ușor de făcut mai devreme. Au așteptat prea mult”, a declarat Trump în cadrul discuției telefonice.

UPDATE 18:33 Trump: „48 de lideri au fost eliminați”

„Nu mai puțini de 48 de lideri au fost eliminați dintr-o singură lovitură. Și lucrurile evoluează rapid”, a declarat președintele Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, referindu-se la campania militară americană și israeliană împotriva Iranului, care este în curs de desfășurare.

Răspunsul Iranului la atacurile lansate de SUA și Israel a început să facă victime, în Israel și în statele arabe din regiune, potrivit datelor oficiale citate de Reuters și de publicațiile israeliene.

În Israel, pe lângă cele opt victime ale bombardării unui imobil în Beit Shemesh, un al doilea impact a fost înregistrat în centrul Israelului. Aproximativ 30 de ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite (UAE) a anunțat și el, duminică, că trei persoane au fost ucise și 58 rănite ușor în urma atacurilor iraniene asupra teritoriului țării. Persoanele ucise sunt cetățeni din Nepal, Pakistan și Bangladesh.

Ministerul Sănătății din Kuwait a anunțat la rândul său că un om a murit și 32 au fost răniți în urma atacurilor iraniene asupra acestui stat.

UPDATE 15:36 Gardienii Revoluției anunță valurile de atacuri 7 și 8 ale ripostei sale

Gardienii Revoluţiei iraniene au declarat că au lansat un nou val de atacuri „de mare anvergură contra inamicului”, a doua zi după loviturile israeliano-americane soldate cu moartea a zeci de membri ai conducerii regimului de la Teheran, printre care ghidul suprem ayatollahul Ali Khamenei, transmit duminică AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„În urmă cu câteva momente, au fost lansate valurile şapte şi opt ale operaţiunii ‘Promisiune sinceră 4’ contra inamicului”, au indicat Gardienii Revoluţiei, armata ideologică din Iran, într-un comunicat difuzat de media locale.

Ţintele acestor atacuri nu au fost precizate, adaugă sursele citate

UPDATE 15:22 Opt persoane ucise în Israel de o rachetă iraniană

Opt oameni au fost uciși după ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanțǎ de Ierusalim, a anunțat serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel.

Racheta a lovit un imobil din orașul Beit Shemesh, conform serviciilor de urgență israeliene. O fată de 10 ani și o altă persoană au fost transportate la spital în stare gravă, iar alte 11 persoane au fost rănite ușor, a transmis Magen David Adom.

Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate, iar pompierii caută posibil oameni prinși sub dărâmături.

Momentul când racheta lovește a fost surprins în mai multe filmări publicate pe X.

UPDATE 14:49 Dezvăluire: războiul SUA în Iran, ajutat de Inteligența Artificială produsă de compania criticată de Trump

Comandamentul Central al SUA din Orientul Mijlociu, scrie Wall Street Journal, folosește Claude pentru evaluări de informații, identificarea țintelor și simularea scenariilor de luptă, potrivit unor persoane familiarizate cu problema.

Comandamentele militare americane au utilizat în mod activ instrumentul de inteligență artificială al companiei Anthropic, Claude, în atacurile împotriva Iranului, scrie The Wall Street Journal.

Asta în ciuda faptului că președintele Donald Trump a anunțat interzicerea utilizării tehnologiei companiei de către guvernul federal, cu doar câteva ore înaintea primului val de atacuri.

UPDATE 14:27 Kaja Kallas: Uciderea lui Khamenei marchează un „moment definitoriu în istoria Iranului”

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că uciderea lui Ali Khamenei marchează „un moment definitoriu în istoria Iranului”.

„Ceea ce urmează este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său ar putea avea o mai mare libertate de a-l modela”, a scris Kallas, într-o postare pe X.

„Sunt în contact cu partenerii, inclusiv cu cei din regiune care suportă greul acțiunilor militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice pentru dezescaladare”, a adăugat aceasta.

UPDATE 14:19 Cipru neagă că a fost vizat de rachete

Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a negat lansarea vreunui tip de rachetă spre țară.

„În legătură cu declarațiile care se referă la lansarea de rachete în direcția Ciprului, se clarifică faptul că nu este cazul și nu există nicio indicație că ar fi existat o amenințare la adresa țării”, a transmis acesta, citat de BBC.

„Autoritățile competente monitorizează îndeaproape situația”, a adăugat Letymbiotis.

UPDATE 13:46 Cel puțin 150 de petroliere, inclusiv nave care transportau țiței și gaz natural lichefiat, au aruncat ancora în apele deschise ale Golfului, dincolo de Strâmtoarea Ormuz, iar alte zeci sunt staționate de cealaltă parte a acestui punct de strangulare maritim, potrivit datelor de transport pe mare publicate duminică, după ce atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au aruncat regiunea într-un nou război, transmite Reuters.

Tanker-ele sunt grupate în apele deschise de pe coastele principalilor producători de petrol din Golf, inclusiv Irak și Arabia Saudită, precum și gigantului din domeniul gazului lichefiat Qatar, potrivit estimărilor Reuters bazate pe datele de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

UPDATE 13:00 Președintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale a fost o crimă „cinică” care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional, transmite Reuters.

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”, a spus Putin într-o notă adresată duminică omologului său iranian Masoud Pezeshkian și publicată de Kremlin.

UPDATE 12:22 Președintele Iranului: E o „declarație de război împotriva musulmanilor”

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a transmis că uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în atacurile americane și israeliene, este o „declarație de război împotriva musulmanilor”, iar răzbunarea Iranului este „un drept și o datorie legitimă”.

Într-o declarație emisă duminică presei de stat iraniane, Pezeshkian a declarat că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis „de mâna celor mai ticăloși din lume”, transmite CNN.

12:11 Două rachete iraniene, trase spre Cipru

Secretarul britanic al Apărării a anunțat că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului, unde Marea Britanie are baze militare importante.

John Healey a declarat că nu este încă clar dacă rachetele vizau în mod deliberat instalațiile britanice de pe insulă.

„Nu suntem siguri dacă au fost îndreptate intenționat către bazele noastre”, a spus el.

12:06 Se așteaptă un șoc pe piața petrolului cu efecte și în România

Analiștii se așteaptă ca luni dimineață, la deschiderea burselor, cotațiile petroliere să urce la valori foarte ridicate. Aceasta deoarece prin Strâmtoarea Ormuz trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial.

Membrii organizației țărilor cu mari rezerve de petrol, OPEC+, se întâlnesc duminică de urgență pentru a încerca o temperare a acestor volatilități, crescând producția. Aceasta este doar una dintre veștile care se așteaptă.

În România, scenariul negativ arată că prețul carburanților la pompă ar putea depăși 10 lei dacă petrolul ajunge la 90 de dolari pe baril, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, într-o analiză publicată duminică dimineață.

UPDATE 12:00 O dronă SUA a dispărut în regiune

Drona americană de recunoaștere MQ-4C Triton culegea informații în apropierea Iranului. Pe 22 februarie, a transmis un semnal de urgență, apoi a dispărut brusc de pe radar în timp ce zbura deasupra Strâmtorii Ormuz, în largul coastei Iranului, transmite site-ul de specialitate Militarnyi.

Drona, operată de Marina SUA, decolase de la o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite. Site-ul de monitorizare al zborurilor Flightradar24 a înregistrat ultimele minute ale zborului aeronavei cu numărul de înregistrare 169660 și indicativul OVRLD1.

În timpul zborului, Triton a transmis codul 7700, care în aviație înseamnă o situație de urgență, apoi a dispărut de pe radare.

UPDATE 11:40 CTP: „Istoria lucrează și așa”

„Totalitarismul feroce al conducerii Iranului este echivalent cu totalitarismul nazist, care nu a cedat nici când a murit Hitler; în locul național-socialismului, religia musulmană dusă la extrem”, scrie pe Facebook Cristian Tudor Popescu, într-o postare intitulată „Dictatorul vânător de dictatori.”

„Corpul Gardienilor Revoluției Islamice = SS. Disprețul și cruzimea cu care omoară zeci de mii de iranieni, demne de Führer.

Trump este un dictator dezgustător. E foarte departe de a fi un nou F.D. Roosevelt. Nu pentru a instala democrația a atacat Iranul sau Venezuela. Dar, fapt este că a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri. Istoria lucrează și așa”, a adăugat gazetarul

UPDATE 11:28 Israelul și-a deschis calea spre Teheran

Armata Israelului (IDF) a publicat pe X un mesaj în care anunță că lovește ținte din centrul Teheranului după ce de ieri dimineață și până acum a desfășurat atacuri care i-au deschis calea spre capitala Iranului.

„Pentru prima dată în operațiunea „Răgetul leului”: Armata israeliană atacă ținte ale regimului terorist iranian în centrul Teheranului”, a scris IDF pe rețeaua de socializare.

Potrivit acesteia, seria de atacuri este desfășurată de forțele aeriene israeliene cu sub coordonarea serviciului militar de informații.

UPDATE 10:57 Sirenele sună aproape non-stop în Israel

De dimineață devreme și până acum sirenele și alertele au sunat aproape fără întrerupere în Ierusalim, întrerupte de multiple explozii puternice, pe măsură ce rachetele interceptatoare loveau rachetele iraniene care treceau peste oraș în drumul lor către ținte din centrul Israelului, în special Tel Aviv, potrivit corespondentului The Guardian, Jason Burke.

Sofisticatele sisteme antieriene israeliene au interceptat cea mai mare parte a rachetelor iraniene, dar unele dintre ele mai reușesc să treacă.

Serviciile medicale israeliene spun că aproximativ 120 de persoane au fost rănite în toată țara, dar puține dintre ele grav.

Mulți locuitori ai Ierusalimului au petrecut o mare parte din noapte în adăposturi antiaeriene, acolo unde au fost disponibile. Străzile sunt în mare parte goale, școlile și magazinele fiind închise.

UPDATE 10:31 Atac și în Oman, care scăpase până acum

Portul comercial Duqm din Oman a fost lovit de două drone, rănind un muncitor străin, a anunțat duminică agenția de știri de stat, preluată de Reuters.

De asemenea, Centrul de securitate maritimă din Oman a transmis duminică că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Musandam, Oman. Patru persoane au fost rănite, iar întregul echipaj, format din 20 de persoane, a fost evacuat.

Este pentru prima oară când au loc astfel de lovituri în Oman de la începutul, sâmbătă dimineață, a atacului israeliano-american asupra Iranului, urmat de lovituri de represalii iraniene cu rachete și drone.

UPDATE 09:46 Violențe la ambasada SUA din Irak

Sute de manifestanți au încercat duminică dimineață să ia cu asalt zona ultra-securizată în care se află ambasada Statelor Unite la Bagdad, după moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, potrivit France Presse, care are un jurnalist la fața locului.

„Încercările lor au fost până acum zădărnicite, dar ei continuă să încerce” să străpungă cordonul forțelor de securitate, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securității.

Mai multe grupuri armate irakiene susținute de Iran au transmis de sâmbătă că nu vor rămâne „neutre” și că vor apăra Republica Islamică.

Irakul a anunțat trei zile de doliu după moartea lui Khamenei.

UPDATE 09:42 Efecte majore în aviația civilă mondială

Călătoriile aeriene globale au rămas grav perturbate duminică, după ce loviturile aeriene continue au menținut închise principalele aeroporturi din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, într-unul dintre cele mai severe șocuri pentru aviație din ultimii ani, relatează Reuters.

Aeroporturi-cheie de tranzit, printre care Dubai și Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, precum și Doha din Qatar, au fost închise sau au funcționat cu restricții severe, în condițiile în care o mare parte a spațiului aerian al regiunii a rămas închis.

UPDATE 09:03 A fost ucis și șeful statului major al Iranului

Presa de stat iraniană a anunțat moartea unui alt oficial militar de rang înalt, afirmând că șeful statului major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în timpul atacurilor americane și israeliene de sâmbătă, potrivit The Guardian.

Televiziunea de stat a transmis că Mousavi a fost ucis împreună cu ministrul apărării Aziz Nasirzadeh, șeful Gărzii Revoluționare Mohammad Pakpour și șeful consiliului de apărare Ali Shamkhani „în timpul unei reuniuni a consiliului de apărare”. Informații privind uciderea acestor trei oficiali fuseser vehiculate încă de sâmbătă

Alte nume vor fi anunțate ulterior, a mai spus televiziunea iraniană duminică dimineață.

UPDATE 08:46 Ieșire la TV a unui „greu” la regimului iranian

Unul dintre cei mai importanți lideri de la Teheran care au scăpat de atacurile Israelului și Statelor Unite de până acum a spus că Iranul va „înjunghia în inimă America” după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, transmițând în același timp un avertisment către „grupurile care vor să divizeze” Iranul, potrivit CNN și France Presse.

„Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vom înjunghia tot în inimă”, a declarat Ali Larijani, șeful celui mai înalt organism de securitate iranian, Consiliul Suprem de Securitate Națională, și fost consilier al lui Khamenei.

UPDATE 08:14 Iranul a lovit un hotel de lux din Bahrein

Un cunoscut hotel de cinci stele din Manama, capitala Bahreinului, a fost lovit de o dronă sau rachetă iraniană, imagini de la fața locului arată un nor gros de fum.

UPDATE 07:58 Iranul amenință iar

Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv moartea liderului suprem Ali Khamenei, a declarat duminică președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, potrivit AFP.

„Ne-am pregătit pentru aceste momente și am luat în considerare toate scenariile”, a declarat Ghalibaf într-un clip difuzat la televiziunea de stat.

El a adăugat că președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu „au depășit liniile noastre roșii” și „vor suporta consecințele”.

UPDATE 07:38 Trump a răspuns imediat Iranului

Președintele american Donald Trump a reacționat în scurt timp. „Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte tare, mai tare decât a lovit vreodată“, a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social.

„Însă ar fi bine să nu facă asta, deoarece, dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a adăugat Trump, scriind cu majuscule, așa cum o face adesea.

Noi atacuri în Israel, Dubai, Emirate, Qatar și Bahrein

Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, Doha, precum și în Manama, capitala Bahreinului s-au auzit iar explozii puternice,

De asemenea, a fost atacată baza aeriană Erbil din Irak. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată un nor mare de fum negru deasupra bazei unde se află un contigent de trupe americane, după ce agenția de știri iraniană Fars a afirmat că s-au auzit explozii puternice în orașul irakian.

Noile lovituri iraniene vin după ce Teheranul a confirmat, până la urmă, moartea liderului suprem Ali Khamenei și presa de stat iraniană a anunțat cine este acum la conducere.

Ce fac SUA și Israel

Armata israeliană (IDF) a afirmat dimineață pe X că în primele ore ale zilei de duminică a lovit deja „peste 30 de ținte în vestul și centrul Iranului, inclusiv sisteme de apărare aeriană, lansatoare de rachete, ținte ale regimului și centre de comandă militare.”

„IDF va continua să degradeze capacitățile regimului terorist iranian până când acesta nu va mai putea amenința poporul nostru”.

De asemenea, Comandamentul militar american a anunțat pe X că „execută la acest moment acțiuni rapide și decisive, conform instrucțiunilor”, adăugând și un clip cu lansări de rachete contra Iranului.

Care sunt ultimele informații

Justiția iraniană a confirmat moartea a două personalități militare de rang înalt, ucise în atacurile israeliano-americane de sâmbătă: Comandantul Gărzilor Revoluționare, generalul Mohammad Pakpour, și Ali Shamkhani, șeful consiliului național de apărare.

Mai multe companii deținătoare de flote petroliere, mari jucători și case de comerț din domeniu au suspendat transporturil de țiței, combustibili și gaz natural lichefiat prin Strâmtoarea Ormuz.

Numărul persoanelor ucise într-un atac american-israelian asupra unei școli de fete din orașul Minab, din sudul Iranului, a crescut la 118, potrivit presei de stat iraniene.

Sute de mii de călători au rămas blocați sau au fost redirecționați către alte aeroporturi după ce Israelul, Qatarul, Siria, Iranul, Irakul, Kuweitul și Bahrainul și-au închis spațiul aerian.