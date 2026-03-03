Tensiunile continuă în Orientul Mijlociu în a patra zi de ostilități după atacul SUA-Israel asupra Iranului din weekend. Iranul vizează partenerii SUA din Golf, în ciuda avertismentului lansat de președintele Donald Trump, care a precizat luni seară că operațiunile militare împotriva Teheranului vor fi intensificate pentru a anihila capacitățile nucleare și balistice ale regimului. Pentagonul a confirmat moartea a șase soldați americani, iar conflictul s-a extins rapid: drone iraniene au vizat cartierul diplomatic din Riad, iar Iranul a declarat oficial închiderea Strâmtorii Ormuz, blocând o rută vitală pentru petrolul mondial. Armata israeliană a ordonat noi evacuări în Liban și continuă operațiunile militare intense în Beirut, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis o „acțiune rapidă și decisivă”, scrie hotnews.ro.

UPDATE 18:41 Londra trimite o navă de război și elicoptere în Cipru

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit trimite în Cipru „elicoptere cu capacități de contracarare a dronelor” și nava de război HMS Dragon, în continuarea „operațiunilor defensive” în regiune.

„Marea Britanie este pe deplin angajată în securitatea Ciprului și a personalului militar britanic aflat acolo”, a declarat Starmer într-o postare pe X, potrivit AFP.

„Tocmai am vorbit cu președintele Ciprului pentru a-l informa că trimitem elicoptere cu capacități de contracarare a dronelor și că HMS Dragon va fi desfășurată în regiune”, a adăugat premierul, menționând că Londra „va acționa întotdeauna în interesul Marii Britanii și al aliaților noștri”.

UPDATE 18:07 Iranul îl acuză pe Trump că „inventează minciuni”

Ambasadorul iranian pe lângă instituțiile ONU de la Geneva a spus că Teheranul nu intenționează să negocieze cu SUA atât timp cât continuă atacurile aeriene americane și israeliene, în ciuda declarațiilor făcute de Donald Trump.

„Trump este cunoscut că inventează minciuni și continuă să o facă. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false”, a spus ambasadorul Ali Bahreini.

UPDATE 18:03 Planul conceput de ayatollah înainte de a muri

Financial Times a scris că planul iranian de extindere a războiului în Golf, conceput după conflictul de anul trecut cu Israelul, a fost pus în aplicare în ciuda morții lui Khamenei. Atacurile au creat haos și îngrijorare în Golf, ridicând mizele conflictului, exact ce și-a dorit Teheranul, dar ar putea avea și efecte adverse, spun analiștii citați de Reuters.

Planul fusese conceput de ayatollahul Ali Khamenei și de comandanții forțelor militare cu scopul de a genera haos în Orientul Mijlociu.

UPDATE 17:23 Israelul a lovit clădirea unde se aflau cei care aleg viitorul lider suprem

O sursă din cadrul armatei israeliene a declarat pentru Times of Israel că forțele aeriene israeliene au lovit o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalți clerici pentru a alege noul lider suprem al Iranului.

Adunarea Experților are 88 de membri, însă nu este clar câți dintre ei se aflau în clădire în momentul atacului, potrivit oficialului.

Kan News, o rețea de știri israeliană, a declarat că clădirea a fost lovită în încercarea de a împiedica cei 88 de membri să aleagă un nou lider suprem, potrivit BBC.

„Am vrut să îi împiedicăm să aleagă un nou lider suprem”, a declarat un oficial israelian.

Agențiile de știri iraniene au raportat că clădirea a fost „distrusă” de atac, dar au precizat că aceasta nu era utilizată în acel moment.

UPDATE 17:17 Iranul atacă grupări kurde din Irak

Gărzile Revoluționare din Iran (IRGC) au vizat ceea ce au catalogat drept grupuri contrarevoluționare din regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak, potrivit agenției de știri semi-oficiale Tasnim, citat de CNN.

„Pozițiile grupurilor contrarevoluționare din regiunea Kurdistan din Irak au fost distruse cu lansarea a 30 de drone”, a anunțat IRGC.

Două grupuri kurde cu care CNN a discutat au confirmat atacurile, dar au spus că numărul de drone utilizate a fost mult mai mic decât cel declarat de IRGC.

UPDATE 17:11 Israelul a finalizat atacurilor asupra Teheran

Armata israeliană afirmă că a finalizat o nouă serie de atacuri aeriene asupra țintelor militare iraniene din Teheran și Isfahan, potrivit Times of Israel.

Potrivit armatei, atacurile din Teheran au vizat „infrastructura și locațiile utilizate de regim pentru producția de arme, cu accent pe locațiile de producție a rachetelor balistice”.

Potrivit presei din Iran, în timpul atacurilor a fost lovit și aeroportul Mehrabad din Teheran. Imagini publicate pe X de agenția Mehr, arată fum dens care se ridică din zona aeroportului.

În Isfahan, aflat la 340 de kilometri de Teheran, armata afirmă că a lovit zeci de lansatoare de rachete balistice iraniene și locații de depozitare a rachetelor.

UPDATE 16:40 Presa iraniană: Fiul ayatollahului Khamenei este în viață

Mojtaba Khamenei, fiul fostului liderul suprem al Iranului și o figură considerată de mult timp de unii analiști ca un potențial succesor, este în viață, anunță agenția de știri iraniană Mehr News Agency, citată de BBC.

„Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem, este nevătămat”, a scris Mehr.

Agenția a adăugat că Mojtaba analizează, de asemenea, „probleme importante” legate de țară, fără a oferi detalii.

Mojtaba, al doilea fiu al liderului suprem, este cunoscut ca având o influență în culise, având legături strânse cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC), cea mai puternică forță militară din Iran, precum și cu Basij, rețeaua sa paramilitară de voluntari.

UPDATE 16:00 Israelul anunță atacuri aeriene pe scară largă asupra Teheranului

Într-o actualizare pe aplicația de mesagerie Telegram, Forțele de Apărare Israeliene anunță că au început o serie de atacuri aeriene la scară largă asupra infrastructurii din capitala Iranului, Teheran.

Israelul a emis o „avertizare urgentă” către iranienii aflați într-o zonă industrială din Teheran și la aeroportul din Karaj, înaintea atacurilor aeriene, potrivit Times of Israel.

„Avertizare urgentă către toate persoanele aflate în zona industrială Hakimiyeh din Teheran și la aeroportul Payam din Karaj. În următoarele ore, IDF va opera în zonă, așa cum a făcut-o în ultimele zile în Teheran, pentru a lovi infrastructura militară a regimului iranian”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al IDF în limba persană, Kamal Penhasi.

„Pentru siguranța și bunăstarea dumneavoastră, vă rugăm să evacuați imediat zona marcată pe hartă”, a adăugat el.

UPDATE 14:55 Atac asupra Teheranului

Capitala iraniană Teheran este din nou lovită de atacuri aeriene, anunță BBC. Atacurile au fost confirmate de armata israeliană, care a anunțat că vizat a fost un important comandat al regimului islamic, fără a oferi numele său.

UPDATE 14:34 SUA închid două ambasade

Ambasada SUA din Arabia Saudită este închisă astăzi, după ce clădirea a fost lovită de două drone care, potrivit suspiciunilor americane, au fost lansate din Iran, relatează CNN.

De asemenea, ambasada SUA din Kuweit și-a oprit activitatea „până la noi ordine”. Departamentul de Stat al SUA a ordonat plecarea personalului guvernamental neesențial din Kuweit.

UPDATE 14:30 Drone, interceptate în Oman

Două drone au fost interceptate în regiunea sud-vestică Dhofar, anunță agenția de știri Oman News Agency

O a treia dronă s-a prăbușit în apropierea portului Salalah, cel mai mare port din Oman, situat tot în sud-vestul țării. Nu au existat victime în urma acestor incidente.

UPDATE 14:00 Etihad și Emirates reiau zborurile

Qatar a anunțat marți că zborurile sunt în continuare oprite și a oferit tuturor pasagerilor din perioada 3-10 martie posibilitatea să își primească banii înapoi sau să își refacă rezervările pentru intervalul 10-25 martie.

Pe măsură ce restricțiile spațiului aerian din Orientul Mijlociu se relaxează, companiile aeriene din Golf adoptă strategii diferite pentru reluarea operațiunilor.

În timp ce Etihad și Emirates reiau treptat zboruri limitate, Qatar Airways menține suspendarea zborurilor din cauza proximității față de Iran, potrivit site-ului specializat în aviație, Live and Let’s Fly, care prezintă situația actualizată a fiecărui operator.

UPDATE 13:54 Instalația nucleară de la Natanz a fost lovită

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marți că intrările instalației de îmbogățire a uraniului de la Natanz, din centrul Iranului, au fost lovite în atacurile SUA și Israel, transmit agențiile internaționale de presă.

„Pe baza celor mai recente imagini din satelit disponibile, AIEA poate confirma acum unele daune recente la clădirile de intrare ale Uzinei de Îmbogățire a Uraniului de la Natanz(FEP)”, a informat AIEA pe contul de X, conform Agerpres.

„Nu sunt așteptate consecințe radiologice și nu a fost detectat un impact suplimentar la FEP, care a fost avariată grav în conflictul din iunie”, a adăugat agenția.

Uzinei de Îmbogățire a Uraniului de la Natanz este una dintre cele trei instalații de acest fel, alături de Fordow și Ispahan, aflate în funcțiune în momentul în care Israelul și Statele Unite au bombardat instalații nucleare iraniene în iunie 2025.

Concluziile AIEA corespund cu cele ale Institutului de Știință și Securitate Internațională publicate luni, după ce Iranul a declarat că Natanz a fost lovit duminică.

UPDATE 13:41 Iranul, avertisment pentru țările europene

Iranul a avertizat marți țările europene împotriva oricărei implicări în războiul cu Israel și SUA, după ce Germania, Franța și Regatul Unit au declarat că sunt pregătite de „acțiuni defensive” pentru distrugerea capacităților militare iraniene, informează France Presse.

„Ar fi un act de război. Orice act de acest tip împotriva Iranului va fi considerat drept un gest de complicitate cu agresorul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, în cursul unei conferințe de presă la Teheran, notează Agerpres.

O altă amenințare a venit marți de la Corpul Gardienilor Revoluției, fiind adresată SUA și Israelului.

„Inamicul trebuie să se aștepte la atacuri punitive continue; porțile iadului se vor deschide puțin mai larg în fiecare moment pentru SUA și Israel”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gardienilor, Ali Mohammad Naini, la televiziunea de stat iraniană.

UPDATE 13:23 Hezbollah încă mai are capacitatea de a ataca, susține Israelul

Armata israeliană a declarat că Hezbollah încă dispune de capacități de lansare și stocuri de rachete, în timp ce intensifică atacurile asupra bazelor grupării militante din Liban, informează CNN.

Avertismentul a venit după ce un proiectil al Hezbollah a avariat o casă în nordul Israelului marți dimineață, a declarat Autoritatea pentru Incendii și Salvare a țării, pe fondul unei escaladări dramatice a luptelor dintre Israel și gruparea șiită.

Între timp, Israelul și-a extins atacul asupra Hezbollah, capturând mai multe locații în sudul Libanului și efectuând lovituri împotriva a ceea ce consideră a fi bazele grupului militant.

UPDATE 13:00 Gaze tot mai scumpe

Piața gazelor este puternic zguduită de oprirea livrărilor din Qatar, cel mai mare producător mondial de gaze lichefiate, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.



După o creștere de 50% luni, gazele continuă să se scumpească marți pe piața europeană de la un minut la altul.

În România, prețul gazelor pentru populație e plafonat, însă prețul energiei electrice depinde direct de cel al gazului și ne putem aștepta în perioada următoare la scumpiri în lanț în economie, inclusiv la produsele alimentare.

UPDATE 12:29 Presiune pe SUA să încheie ostilitățile din Orientul Mijlociu

Numărul mare de rachete și drone trimise de Iran par să pună statele din Golf în dificultate. În vreme ce Italia a anunțat că țările din Golf i-au cerut sisteme antiaeriene, Bloomberg scrie că UAE și Qatar fac eforturi diplomatice pentru a convinge SUA să termine cât mai repede operațiunile militare în Iran.

Oficialii din Emiratele Arabe Unite (UAE) și Qatar au negat vehement informațiile potrivit cărora ar rămâne fără interceptorii folosiți pentru respingerea atacurilor iraniene cu rachete și drone, dar presiunea războiului se resimte tot mai mult.

UPDATE 12:03 Teheranul, lovit puternic de SUA și Israel

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat marți că forțele aeriene ale țării au lovit ținte ale regimului din Teheran cu o „forță semnificativă”, transmite BBC.

El susține că Israelul continuă să „degradeze” și capacitățile de lansare a rachetelor din Iran.

Operațiunea militară „va continua cu forță maximă atât timp cât va fi necesar”, a precizat oficialul israelian.

Jurnalistul Mohammad Khatibi a declarat pentru serviciul BBC din Iran că „este vorba de un atac sistematic nu doar asupra armatei, ci și asupra civililor”.

El susține că „fiecare parte” a capitalei, Teheran, a fost lovită de atacurile SUA și Israelului de la izbucnirea conflictului.

Acestea includ turnuri de comunicații, stații de radiodifuziune și Marele Bazar al orașului, din care, potrivit lui Khatibi, au rămas doar „ruine”.

Întrebat care a fost reacția la moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în atacurile americane și israeliene, Khatibi spune că au existat „grupuri mici” de oameni care au sărbătorit, dar nu au existat tulburări la scară largă.

El mai spune că, din cauza atacurilor asupra instalațiilor militare și polițienești – care de obicei răspund la astfel de tulburări –, el crede că „separatiștii și grupurile de opoziție din afara Iranului” vor chema în curând la demonstrații similare cu cele din ianuarie, în care au murit mii de oameni.

BBC subliniază că jurnaliștilor străini li se refuză adesea vizele pentru Iran, ceea ce le limitează sever capacitatea de a culege informații în această țară.

UPDATE 11:46 Zeci de nave franceze, blocate în strâmtoarea Ormuz

Peste 50 de nave sub pavilion francez sau care aparțin unor companii franceze sunt încă blocate în Golf ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, a declarat marți pentru AFP Laurent Martens, delegatul general al Asociației Armatorilor Francezi, scrie Agerpres.

„Sunt cu aproximativ zece mai puține decât duminică, acele nave se aflau în amonte de strâmtoare și au putut să se întoarcă”, a explicat Martens.

Navele încă blocate în strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerțul global, „sunt clar identificate, ancorate, acostate în zonele cele mai puțin riscante ale sectorului”, a adăugat el.

Acestea sunt în principal nave port-container, nave de serviciu și nave care deservesc platforme petroliere, a explicat Laurent Martens. Câteva nave destinate transportului de gaze au fost, de asemenea, identificate de Asociația Armatorilor Francezi.

Strâmtoarea Ormuz, cu o lățime de circa 50 de kilometri, se învecinează cu coastele Iranului și ale Sultanatului Oman.

UPDATE 10:53 Mișcări de trupe la frontiera dintre Liban și Israel

Agenția națională de știri din Liban relatează că armata țării evacuează „pozițiile avansate” de-a lungul frontierei cu Israelul, scrie France 24.

Informația vine după ce armata israeliană a declarat că trupele IDF operau în sudul Libanului.

Trupele israeliene efectuează incursiuni de-a lungul unor porțiuni ale frontierei libaneze, a declarat un oficial libanez.

Martorii au afirmat că armata libaneză s-a retras din cel puțin șapte poziții operaționale avansate de-a lungul frontierei.

UPDATE 10:29 Elevi și profesori din Neamț, blocați în Orientul Mijlociu

Peste 30 de elevi și 10 profesori sunt blocați în zone din Orientul Mijlociu, din cauza conflictului dintre SUA, Israel și Iran, a declarat, marți, pentru Agerpres, inspectorul școlar general al județului Neamț, Liviu Ionuț Ciocoiu.

„Din raportarea primită de la școli, avem 31 de elevi și 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu. Concret, 29 de elevi și 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice sunt în Israel, un cadru didactic este în Egipt, un elev este în Sri Lanka, iar un alt elev este în India. Toți sunt bine, sănătoși, în siguranță și așteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă”, a declarat Liviu Ionuț Ciocoiu.

UPDATE 10:21 Trump, supărat pe Marea Britanie

Președintele american Donald Trump susține că este „foarte trist de văzut” că relația cu Marea Britanie „nu mai este ce a fost”, după ce prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer a amânat inițial acordarea de sprijin militar pentru loviturile împotriva Iranului, transmite Reuters.

Trump a spus că țări precum Franța au susținut mai mult SUA și a afirmat că nu s-ar fi așteptat niciodată ca relația pe care a descris-o ca fiind odinioară „cea mai solidă dintre toate” să se schimbe în acest fel.

UPDATE 10:00 Șeful diplomației iraniene denunță declarațiile lui Rubio

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a respins marți acuzațiile lui Marco Rubio privind un atac iminent asupra SUA, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Rubio a recunoscut ceva ce știam toți: Statele Unite au decis să intre în război în favoarea Israelului. Nu a existat niciodată o presupusă amenințare a Iranului împotriva Statelor Unite”, a transmis oficialul iranian pe X.

UPDATE 09:46 Hezbollah susține că a atacat trei baze militare israeliene

Hezbollah, gruparea șiită susținută de Iran, susține marți că a atacat trei obiective militare israeliene „ca răspuns la agresiunea criminală a Israelului care a vizat zeci de orașe și localități libaneze”, conform BBC.

În trei postări separate pe Telegram, Hezbollah afirmă că a lovit baza Nafah din Înălțimile Golan cu o „salvă de rachete de mare calibru”, precum și bazele aeriene Meron și Ramat David, din nordul Israelului, cu drone.

Armata israeliană nu a comentat presupusele atacuri.

Israelul, în schimb, a declarat că trupele terestre vor „avansa și vor cuceri zone strategice suplimentare în Liban” și că atacă „ținte militare” în Teheran și Beirut.

Ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, a spus că el și premierul Benjamin Netanyahu „au autorizat IDF să avanseze și să cucerească zone strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților de frontieră israeliene”.

UPDATE 09:31 Dezvăluiri despre cum au murit soldații americani în Orientul Mijlociu

Primii soldați ai armatei americane care au murit în conflictul dintre SUA, Israel și Iran au fost uciși într-un atac direct lansat de Teheran asupra unui centru de operațiuni improvizat într-un port civil din Kuweit, duminică dimineața, a declarat o sursă familiarizată cu situația pentru CNN.

Anterior, oficialii americani au anticipat că numărul soldaților americani „uciși în luptă” va crește. CENTCOM a declarat că 18 militari au fost răniți în timpul operațiunii SUA din Orientul Mijlociu.

UPDATE 09:21 Explozii puternice în Teheran

Jurnaliștii AFP relatează că au auzit explozii puternice marți, care au zguduit Teheranul, în a patra zi de conflict dintre Statele Unite , Israel și Iran.

Explozțiile au fost auzite în nordul capitalei iraniene, fără a fi posibilă, în acest moment, determinarea locurilor afectate, potrivit jurnaliștilor AFP.



Mass-media iraniaene au relatat, de asemenea, explozii în Karaj, la vest de Teheran, precum și în Ispahan (centru).

UPDATE 09:03 Două centre de date ale Amazon din Emirate, lovite de drone

Filiala cloud a Amazon a anunțat luni seară că două dintre centrele sale de date din Emiratele Arabe Unite au fost „lovite direct” de drone, fiindu-i perturbate serviciile în anumite regiuni din Orientul Mijlociu, relatează AFP și Agerpres.

O instalație din Bahrain a fost, de asemenea, avariată de un „atac cu drone în imediata apropiere”, a precizat compania.

„Din cauza conflictului în derulare din Orientul Mijlociu, infrastructura noastră din cele două regiuni afectate a suferit daune materiale ca urmare a atacurilor cu drone”, a transmis Amazon.



„Aceste atacuri au provocat daune structurale și pene de curent la centrele noastre, iar în unele cazuri, activarea sistemelor de stingere a incendiilor a dus la daune suplimentare cauzate de apă”, a explicat compania.



Amazon nu a specificat dacă vreun angajat a fost rănit în timpul atacurilor cu drone.

UPDATE 08:43 SUA au muniție „nelimitată”

SUA pot purta operațiuni militare „la nesfârșit” folosind rezervele actuale de muniție, care ar fi la cel mai înalt nivel istoric, susține Donald Trump, potrivit News.ro.

„Stocurile de muniţii ale Statelor Unite, la nivel mediu şi mediu-superior, nu au fost niciodată mai mari sau mai bine aprovizionate – după cum mi s-a spus astăzi, avem o cantitate practic nelimitată din aceste arme”, a transmis luni noapte Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

UPDATE 08:27 Se caută înlocuitor pentru Khamenei

Un membru al Adunării Experților din Iran, însărcinat cu alegerea unui nou lider suprem, a declarat că alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei „nu va dura mult”, a relatat agenția de știri ISNA din Iran, citată de France 24.

UPDATE 08:15 Iranul susține că a lovit o bază americană din Bahrain

Clădirea comandamentului bazei aeriene americane din Bahrain ar fi fost distrusă, potrivit agenției de știri Fars, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC), notează BBC.



Agenția a publicat o serie de imagini care par să arate o serie de rachete explodând în ținte îndepărtate.



Fars pretinde că atacul cu drone și rachete al IRGC a distrus clădirea de comandă și personal a SUA din regiunea Sheikh Isa din Bahrain și a provocat explozia rezervoarelor de combustibil.



SUA nu a comentat informațiile.

Statele Unite le-au cerut luni cetățenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat” din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, transmite AFP.



Avertismentul se aplică pentru 14 țări din regiune, inclusiv Bahrain, Egipt, Arabia Saudită, Irak și Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de stat adjunct pentru afaceri consulare, Mora Namdar, și republicat de șeful diplomației americane, Marco Rubio.

UPDATE 07:58 Atacuri de amploare asupra Iranului

Forțele armate americane au distrus, în cadrul unor operațiuni susținute, instalațiile de comandă și control ale Gărzii Revoluționare Islamice, capacitățile de apărare aeriană ale Iranului, bazele de lansare a rachetelor și dronelor, precum și aerodromurile militare, a anunțat marți dimineață Comandamentul Central al SUA.

„Vom continua să luăm măsuri decisive împotriva amenințărilor iminente reprezentate de regimul iranian”, a adăugat CENTCOM.

UPDATE 07:47 Trupele israeliene, atacuri asupra Teheranului și Beirutului

Forțele de Apărare Israeliene au confirmat marți dimineață că au lansat atacuri asupra capitalei iraniene Teheran, precum și asupra capitalei libaneze Beirut, potrivit BBC.



„IDF efectuează în prezent atacuri simultane asupra țintelor militare din Teheran și Beirut”, se arată într-un comunicat.



Purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, Avichay Adraee, a declarat că „o serie de atacuri aeriene extinse” sunt în curs de desfășurare.

UPDATE 07:00 Președintele american Donald Trump a declarat pentru CNN că „valul mare” al atacului SUA asupra Iranului încă nu a venit. Liderul de la Casa Albă a spus într-o conferință de presă că dorește să distrugă capacitățile balistice ale Teheranului, să anihileze marina iraniană, să pună capăt ambițiilor sale nucleare și să-l împiedice să înarmeze grupurile militante.

Crește numărul soldaților americani morți în luptă

Între timp, Comandamentul Central al SUA a anunțat că numărul forțelor americane care au murit în luptă a crescut la șase. Trupurile a doi soldați care au fost dat dispăruți de la o bază lovită în timpul atacurilor inițiale ale Iranului în regiune au fost recuperate. CENTCOM a precizat că operațiunile militare majore continuă în Orientul Mijlociu.

În ciua amenințărilor venite din partea lui Trump, Iranul și parteneriii săi continuă marți dimineața să atace aliații SUA din Golf, ambasada SUA din Arabia Saudită fiind lovită de drone suspectate a fi iraniene, în Irak s-au auzit explozii, iar în Bahrain au sunat sirenele.

Trump promite un răspuns „în curând”

Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde „în curând” la atacul asupra ambasadei lor la Riad, care a fost vizată de drone în noaptea de luni spre marți, notează AFP.

„Uitați-vă ce fac acum. Atacă aeroporturi, atacă hoteluri. Nu atacă doar instalații militare, ci ambasade”, a argumentat Rubio.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, președintele american a declarat: „Veți afla în curând”.

O sursă apropiată armatei saudite a declarat pentru AFP, sub protecția anonimatului, că apărarea aeriană saudită a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad.

Israelul continuă operațiunile în Liban

Între timp, Israelul a continuat să atace ținte ale Hezbollahului în Beirut. Armata israeliană a declarat vizează centrele de comandă și depozitele de arme ale Hezbollah din capitala libaneză.

Conform unei înregistrări video realizate de agenția de știri Reuters, marți dimineață se auzeau explozii și se puteau vedea coloane de fum ridicându-se în suburbiile sudice ale Beirutului.

Armata israeliană a emis anterior ordine de evacuare pentru zeci de sate și așezări libaneze și a declarat că a început să atace ținte ale Hezbollah în Beirut.

Hezbollah a declarat marți într-un comunicat că a lansat drone pe teritoriul israelian „ca răspuns” la bombardamentele Israelului în orașele libaneze, notează CNN.

Forțele aeriene israeliene au declarat mai devreme că au interceptat două drone care au traversat teritoriul israelian din direcția Libanului marți dimineața.

Atacurile vin la o zi după ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra unei baze militare din Israel, „ca răzbunare” pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

Netanyahu spune că nu va fi un „război fără sfârșit”

Armata israeliană a mai afirmat în cursul nopții de luni spre marți că a „lovit și demolat” sediul postului de radio și televiziune de stat iranian (IRIB) din nordul Teheranului.

După ce liderul american a spus că ostilitățile pot dura câteva săptămâni, și premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva SUA-Israel împotriva Iranului nu se va transforma într-un „război fără sfârșit”, adăugând că va fi, în schimb, o „acțiune rapidă și decisivă”, potrivit AFP.

Oficialul israelian nu a dat o fereastră de timp, însă a precizat că „ar putea dura ceva timp, dar nu an”.

Strâmtoarea Ormuz, închisă

Comandantul Gărzilor Revoluționare iraniene a anunțat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim și că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale țărilor din Golf. Deși Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA și Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.