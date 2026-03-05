Iranul a lansat joi noi atacuri asupra Israelului și mai multor țări din Orientul Mijlociu și au fost raportate noi incidente privind nave din Golf, în timp ce Gărzile Revoluționare ale Teheranului au spus din nou că ele decid pe timp de război cine trece prin strategica strâmtoare Ormuz. Tot joi dimineață, o nouă țară a fost atacată de drone venite din Iran – Azerbaidjan, care a acuzat lovirea unui aeroport și a unei școli și a cerut explicații țării vecine pentru atac. De cealaltă parte, Israelul a anunțat că desfășoară atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului, unde au fost auzite explozii, fără ca presa locală să precizeze ce a fost lovit, transmite hotnews.ro.

UPDATE 13:03 Comandamentul Central al forțelor armate americane (CENTCOM) a solicitat Pentagonului să îi trimită mai mulți ofițeri de informații militare la cartierul său general din Tampa, Florida, pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, estimând însă că operațiunile ar putea dura până în septembrie, arată o notificare obținută de Politico.

UPDATE 12:16 Prezența aeronavelor americane a fost autorizată „în mod temporar” pe bazele franceze din Orientul Mijlociu, a precizat joi pentru AFP statul major francez.

„În cadrul relațiilor noastre cu Statele Unite, prezența aeronavelor lor a fost autorizată temporar pe bazele noastre” din regiune, a declarat o purtătoare de cuvânt a statului major.

„Aceste aeronave contribuie la protecția partenerilor noștri din Golf”, a adăugat ea.

UPDATE 12:01 Un protest cu câteva zeci de persoane care flutură steagurile Iranului și Statelor Unite are loc la această oră în fața Ambasadei Iranului de la București. Din boxele aduse de manifestanți se aude foarte tare muzică iraniană și aceștia au strigat la un moment dat: „USA, USA”.

UPDATE 11:29 Gărzile Revoluționare Iraniene au afirmat că au lovit un petrolier american în partea de nord a Golfului și că nava a luat foc.

Nu există la acest moment nicio confirmare imediată a incidentului sau a unui atac similar pe care Iranul l-a revendicat la începutul săptămânii.

Anunțul vine după ce, joi dimineață, Gărzile au susținut, într-un comunicat difuzat de presa de stat, că, pe timp de război, trecerea prin Strâmtoarea Ormuz va fi sub controlul Republicii Islamice.

UPDATE 10:52 Italia intenționează să trimită ajutoare pentru apărare aeriană țărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a anunțat joi premierul Giorgia Meloni.

„Acest lucru nu se datorează doar faptului că sunt națiuni prietene, ci mai ales faptului că zeci de mii de italieni locuiesc în regiune și aproximativ 2.000 de soldați italieni sunt desfășurați acolo – oameni pe care vrem și trebuie să-i protejăm”, a adăugat premierul italian.

UDPDATE 10:48 Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional.

Rachete și drone care zburau din direcția Iranului au căzut joi pe teritoriul aeroportului din exclava azeră Nakhchivan, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului azer.

Ulterior ministerul de externe al Azerbaijanului a spus că o dronă a lovit un terminal, iar alta a căzut lângă o școală și a cerut Iranului să explice „urgent” ce s-a întâmplat.

Ca urmare a incidentului a izbucnit un incendiu, a declarat sursa Reuters.

UPDATE 10:35 Câți oameni au fost uciși până acum în războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului a intrat joi în a șasea zi. Statele din Golf care găzduiesc baze militare și personal american, precum și Libanul, au fost rapid prinse în conflict, iar peste o mie oameni din Orientul Mijlociu au fost uciși în atacuri.

UPDATE 10:11 Ministerul iranian al informațiilor a afirmat joi că a atacat posturile „grupurilor separatiste” care intenționau să intre prin granițele vestice, adăugând că acestea au suferit pierderi grele.

Declarația vine după ce milițiile kurde iraniene s-au consultat în ultimele zile cu Statele Unite cu privire la oportunitatea și modul de atacare a forțelor de securitate iraniene din partea de vest a țării, au spus trei surse Reuters.

În comunicatul ministerului de la Teheran, difuzat de presa de stat, se spue că forțele iraniene cooperează cu „nobilii kurzi” pentru a zădărnici planul „israelo-american” de a ataca teritoriul iranian.

UPDATE 09:37 Tot mai multe zboruri care pleacă din regiune

Acțiunile companiilor aeriene au înregistrat o revenire joi, pe fondul reluării zborurilor din Orientul Mijlociu, oferindu-le o gură de oxigen după ce atacurile SUA-Israel asupra Iranului au tăiat miliarde de dolari din valoarea lor de piață la începutul săptămânii, transmite Reuters.

Emirates și Etihad Airways operează acum un număr limitat de zboruri din Dubai și Abu Dhabi prin coridoarele aeriene sigure ale Emiratelor Arabe Unite.

Qatar Airways a declarat că va opera zboruri de limitate începând de joi pentru pasagerii blocați care pleacă din Muscat, Oman, către șase destinații europene, inclusiv Londra, Berlin și Roma, precum și din Riyadh către Frankfurt.

UPDATE 08:31 Noi atacuri „la scară largă” în Teheran

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a demarat joi o serie de atacuri împotriva capitalei iraniene.

„Armata israeliană tocmai a lansat o serie de atacuri la scară largă împotriva infrastructurilor regimului terorist iranian în Teheran”, a transms IDF printr-un comunicat.

Mai multe explozii au lovit joi dimineață Teheranul și periferia sa vestică, potrivit presie locale.

Agenția Fars a menționat o explozie în vestul Teheranului, iar ziarele Shargh și Iran au spus că a avut loc cel puțin o explozie în Karaj, un oraș situat la vest de Teheran.

UPDATE 08:25 Iranul acuză SUA că au lovit fregata Dena „fără avertisment”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus că Statele Unite au lovit fregata Dena fără avertisment.

„Statele Unite au comis o atrocitate pe mare, la 2.000 de mile distanță de coastele Iranului. Fregata Dena, oaspetele Marinei indiene, cu aproape 130 de marinari la bord, a fost lovită în apele internaționale fără avertisment”, a scris Araghchi pe X.

„Rețineți cuvintele mele: Statele Unite vor regreta amarnic precedentul pe care l-au creat”, a adăugat el.

Iranul lansează rachete din nou către Israel

Jurnaliștii France din Ierusalim au auzit joi dimineață explozii. Iranul a lansat joi o nouă salvă de rachete împotriva Israelului, au indicat armata israeliană și presa de stat iraniană, fiind decanșate alerte în mai multe regiuni, inclusiv în Tel Aviv, dar fără a fi anunțate victime.

După o pauză de peste șapte ore a alarmelor aeriene, armata israeliană a anunțat că a pus în alertă joi dimineață centrul țării și apărarea aeriană a intrat în acțiune pentru a intercepta „rachetele lansate din Iran către teritoriul israelian”. Televiziunea de stat iraniană a spus și ea că a fost tras un „val de rachete” către Israel.

Explozii la Teheran

Agenția de presă iraniană Tasnim a transmis joi dimineață că au fost auzite mai multe explozii la Teheran, fără a da detalii despre impactul al acestora.

„Au fost auzite mai multe explozii și au fost activate sistemele de apărare” în capitala iraniană, a scris agenția de presă a Teheranului.

Atacuri iraniene în Kurdistan

Iranul a afirmat joi că a lansat rachete asupra cartierelor generale ale forțelor kurde din regiunea autonomă Kurdistan din Irak, care găzduiește trupe americane.

„Am țintit cartierele generale ale grupurilor kurde opuse revoluției din Kurdistanul irakian cu trei rachete”, se arată într-un comunicat militar citat de agenția Irna.

Explozia unui petrolier

Un petrolier ancorat în largul Kuweitului a suferit o „explozie puternică” și pierde hidrocarburi după ce unul dintre rezervoarele sale a fost avariat, a transmis joi agenția britanică de securitate maritimă UKTMO.

„Căpitanul unui petrolier ancorat a raportat că a văzut și a auzit o explozie puternică la babord, apoi a zărit o mică ambarcațiune părăsind locul” în largul regiunii Mubarak al-Kabeer, a indicat agenția subordonată Marinei Britanice de Royal Navy.

S-a scurs petrol din navă, dar echipajul este teafăr și nevătămat și nu a izbucnit niciun incendiu, a precizat agenția.

Impactul economic

Economia mondială este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a afirmat joi, de la Bangkok, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.

În Coreea de Sud, președintele Lee Jae Myung a ordonat joi activarea unui fond de stabilizare a piețelor financiare, echivalent cu aproape 59 de miliarde de euro, din cauza războiului, care a provocat o scădere spectaculoasă a bursei din Seul.

China a cerut principalelor sale rafinării să suspende exporturile de motorină și benzină, a scrisjoi agenția Bloomberg, după ce războiul a provocat îngrijorări cu privire la un deficit de aprovizionare.

Evacuări în Qatar

Qatar a anunțat joi că evacuează „din precauție” locuitorii care trăiesc în apropierea ambasadei americane, după atacurile iraniene asupra țării din Golf.

„Autoritățile competente evacuează locuitorii din apropierea ambasadei americane ca măsură de precauție temporară”, a anunțat Ministerul de Interne pe X, care a cerut, de asemenea, populației emiratului, să rămână acasă noaptea.

Măsurile vin după ce, marți, autoritățile au anunțat că o rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid din Qatar.

Participarea Canadei

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate „exclude categoric” participarea militară a țării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu.

Miercuri, el a deplâns faptul că Statele Unite și Israelul au acționat „fără a se adresa Națiunilor Unite și fără a consulta aliații lor”.

Beirutul vizat din nou

Sudul Beirutului, bastion al mișcării pro-iraniene Hezbollah, a fost ținta unui nou atac aerian în noaptea de miercuri spre joi.

Armata israeliană a îndemnat mai devreme populația libaneză să evacueze o suburbie a Beirutului pe fondul intensificării ostilităților cu Hezbollah, cu confruntări „directe” în sudul Libanului, potrivit grupări armate.

Autoritățile libaneze au anunțat trei noi morți în urma atacurilor israeliene care au vizat două mașini în apropiere de Beirut. Anterior, acestea declaraseră că au înregistrat 72 de morți și peste 83.000 de persoane strămutate de la începutul atacurilor, luni.