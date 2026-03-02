Luni dimineață se aud explozii în Iran, dar și în Israel, Qatar, Kuweit și în Beirut. Iranul și Israelul raportează deja sute de victime. Continuă atacurile Iranului asupra statele vecine bogate din Golf, care găzduiesc baze americane. Donald Trump a anunțat că operațiunile militare vor continua până la atingerea tuturor obiectivelor. Această escaladare masivă a provocat deja un șoc pe piețele petroliere și a dus la activarea bazelor britanice din Cipru, scrie hotnews.ro.

Ce știm până acum în a treia zi de conflict SUA-Israel-Iran:

Prețurile petrolului au crescut brusc la deschiderea piețelor iar investitorii caută refugiu în două active: aurul și dolarul.

Trei avioane F-15E Strike Eagles ale SUA, care zburau în sprijinul operațiunii Epic Fury, s-au prăbușit în Kuweit, conform CENTCOM.

Primele curse TAROM pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu au fost amânate.

SUA și Israelul continuă operațiunile militare împotriva Iranului, în timp ce Teheranul lansează atacuri de represalii în Golful Persic după uciderea ayatollahului Ali Khamenei.

Conflictul s-a extins. Armata israeliană a declarat că a început un nou val de atacuri aeriene care vizează grupul Hezbollah în Liban. Oficialii de la Beirut spun că peste 30 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene.

Șeful securității iraniene, Ali Larijani, afirmă că Teheranul nu este dispus să negocieze cu SUA.

Președintele SUA Donald Trump susține că atacurile SUA vor continua cu „forță maximă” până la atingerea obiectivelor, dar că „probabil vor fi mai multe” victime. Liderul de la Casa Albă a sugerat că operațiunea militară ar putea „dura patru săptămâni sau mai puțin”.

O bază britanică din Cipru a fost lovită într-un atac cu o dronă. Marea Britanie a acceptat solicitarea SUA de a folosi unele dintre bazele sale militare, care, potrivit Sky News, sunt Fairford în Gloucestershire și Diego Garcia în Insulele Chagos.

Israelul a lansat valuri de atacuri aeriene asupra Libanului, inclusiv multiple atacuri asupra capitalei Beirut și asupra suburbiei Dahiyeh, un bastion al Hezbollah.

UPDATE 20:40 Instituție financiară asociată Hezbollah, atacată de forțele israeliene

Armata israeliană a anunțat că a atacat activele unei instituții financiare vizate deja de sancțiuni americane din cauza finanțării activităților Hezbollah.

„Cu puțin timp în urmă, (armata israeliană) a finalizat un val de atacuri împotriva Asociației Al-Qard Al-Hassan, care finanțează organizația teroristă Hezbollah în Liban”, a declarat armata, fără a specifica unde au fost efectuate atacurile, potrivit AFP.

UPDATE 20:36 Trump nu exclude scenariul unor trupe terestre

Președintele Statelor Unite a declarat pentru New York Post că nu exclude posibilitatea de a trimite trupe terestre în Iran.

„Nu am rețineri când vine vorba de trupe la sol. Cum spune orice președinte, «nu vor exista trupe la sol». Eu nu spun asta. Eu spun, «probabil nu este nevoie de ele», sau, «dacă este necesar»”, a declarat Donald Trump.

UPDATE 20:28 Gărzile Revoluționare spun că americanii „nu vor mai fi în siguranță nicăieri în lume”

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a avertizat că americanii „nu vor mai fi în siguranță nicăieri în lume, nici măcar în propriile case”, potrivit AFP.

„Inamicul ar trebui să știe că zilele lor fericite s-au terminat și că nu vor mai fi în siguranță nicăieri în lume, nici măcar în propriile case”, a declarat forța Quds din cadrul IRGC, care supraveghează operațiunile externe ale Gărzilor, într-un comunicat transmis de televiziunea de stat.

UPDATE 19:46 Iranul amenință că „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”

Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a declarat luni că Teheranul sa „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, potrivit Sky News.

El a spus că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”.

Într-o intervenție pe B1 TV, fostul președinte român Traian Băsescu a spus că nu crede că forțele Teheranului „au resurse să lovească mai departe de baza de la Incirlik (din Turcia, n.r.) și baza de la Akrotiri din Cipru”.

UPDATE 19:38 Riposta Iranului, condamnată de statele arabe

Atacurile lansate de Iran ca ripostă la operațiunea Statelor Unite și a Israelului reprezintă o „încălcare extrem de gravă” a dreptului internațional și amenință stabilitatea regională, a declarat Grupul Statelor Arabe, luni, în cadrul Consiliului Drepturilor ONU al Drepturilor Omului de la Geneva, potrivit AFP.

Cele șase țări din Consiliul de Cooperare al Golfului – Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite – plus Iordania au condamnat, de asemenea, „agresiunile iraniene”, care au venit „în ciuda eforturilor noastre de a evita o escaladare regională în regiune”.

UPDATE 18:56 Trump spune că SUA continuă „operațiuni militare de amploare” în Iran

SUA continuă să desfășoare „operațiuni militare de amploare” în Iran, pentru a elimina amenințările reprezentate de regimul de la Teheran, a afirmat președintele american Donald Trump, luni, în cadrul primelor declarații live după lansarea operațiunii „Epic Fury” din Orientul Mijlociu.

Iranul a ignorat avertismentele SUA și „a refuzat să renunțe la programul său nuclear”, a adăugat Trump.

UPDATE 18:17 Șeful NATO, mesaj de solidaritate cu SUA

Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Statelor Unite în Iran, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, spunând că Iranul reprezintă „o amenințare” pentru Europa, pentru Israel și pentru regiune.

Întrebat dacă forțele NATO vor fi implicate, Mark Rutte a răspuns: „Nu, aceasta este în mod clar o campanie condusă de americani și de israelieni”.

UPDATE 17:48 Trump, primele declarații live

Președintele Statelor Unite urmează să facă în scurt timp primele declarații live de la lansarea operațiunii din Orientul Mijlociu. Precedentele sale discursuri despre război au venit prin videoclipuri preînregistrate difuzate pe Truth Social.

Duminică, Trump a descris războiul drept o operaţiune „de patru săptămâni” în Iran și a anunțat moartea a „48 de lideri iranieni” şi a avertizat din nou că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari SUA au fost ucişi.

UPDATE 17:41 China acuză „ingerințe externe” și lansează un apel către statele din Golf

China, prin vocea ministrului de externe, a îndemnat luni statele din zona Golfului să facă front comun pentru a se opune „ingerințelor externe”, potrivit Reuters.

Beijingul speră ca statele din Golf să își consolideze unitatea și să dezvolte relații de bună vecinătate pentru a „păstra propriul viitor și propria soartă în propriile mâini”, a transmis ministrul Wang Yi, într-o discuție prin telefon cu omologul său din Oman.

Șeful diplomației chineze a vorbit și cu omologul iranian, Abbas Araqchi, spunând că el crede că Iranul poate menține stabilitatea națională și socială și, de asemenea, că poate acorda importanță preocupărilor legitime ale vecinilor săi.

UPDATE 17:36 Anunțul făcut de două companii aeriene

Companiile Emirates și Etihad Airways vor relua o serie limitată de zboruri de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite (UAE), în încercarea de a reduce blocajul cauzat de închiderea spațiului aerian.

„Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport decât dacă ați fost înștiințați în acest sens”, se arată în mesajele transmise luni de compania Emirates și de aeroportul din Dubai.

UPDATE 16:58 Prețul gazelor a crescut cu 50% pe bursa europeană

Prețul gazelor naturale din Europa a urcat pe bursă cu aproape 50%, după ce Qatar, cel mai mare exportator de gaze lichefiate din regiune, a anunțat oprirea producției.

În cazul consumatorilor români nu va exista un impact direct facturi, având în vedere că prețurile finale sunt plafonate până cel puțin la 31 martie.

UPDATE 16:58 Zelenski speră că negocierile cu Rusia vor continua în ciuda războiului din Orient

Președintele Volodimir Zelenski a spus că speră că discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA se vor desfășura totuși între 5 și 8 martie, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu.

„Din cauza luptelor în curs, nu putem confirma astăzi că reuniunea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o. Întâlnirea ar trebui să aibă loc”, a afirmat Volodimir Zelenski, răspunzând întrebărilor unor jurnaliști, între care și corespondentul AFP.

„Turcia și Elveția ar putea reprezenta destinații alternative pentru găzduirea acestor discuții, în cazul în care Abu Dhabi ar deveni un loc prea periculos din cauza atacurilor cu rachete și drone (iraniene, n.r.)”, a adăugat el.

UPDATE 16:45 Poziția lui Putin, analizată de experți

Institutul pentru Războiului (ISW), un think-tank de la Washington, a observat că Rusia a continuat să evite orice sprijin concret pentru Iran, oferind în schimb doar condamnări standard, după moartea liderului suprem Ali Khamenei și a alor lideri politici și militari de la Teheran.

Analiza a abordat o observație făcută de mulți observatori cu privire la lipsa de reacție a Rusiei pentru susținerea unui aliat aparent important, de la care a primit sprijin pentru războiul din Ucraina.

UPDATE 16:33 Americanii din Irak, îndemnați la „prudență sporită”

Ambasada Statelor Unite în Irak le-a recomandat cetățenilor americani să nu călătorească în Irak, iar cei care se află deja acolo au fost sfătuiți să ia în considerare să plece atunci când o vor putea face în siguranță.

În comunicat, cetățenilor americani sunt îndemnați „să dea dovadă de o prudență sporită” și sunt avertizați că demonstrațiile locale ar putea deveni „violente” destul de rapid, potrivit The New York Times.

UPDATE 16:09 Atac în Beirut

Atacul israelian asupra capitalei Libanului a venit după ce gruparea militară Hezbollah a lansat rachete și drone asupra teritoriului Israelului, potrivit Times of Israel.

Hezbollah a motivat atacurilor drept o răzbunare pentru uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Răspunsul Israelului a venit sub forma unor valuri de atacuri aeriene asupra Libanului, inclusiv multiple atacuri asupra capitalei Beirut și asupra suburbiei Dahiyeh, un bastion al Hezbollah.

IDF a acuzat Hezbollah că, inițiind conflictul în ciuda avertismentelor Israelului și a rugăminților guvernului din Beirut de a nu face acest lucru, „distruge statul Liban”.

UPDATE 15:24 Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare

Președintele Donald Trump anunțase că războiul SUA din Iran le va permite protestatarilor să dea jos guvernul de la Teheran și să își revendice țara. Secretarul Apărării a declarat luni, citat de Reuters, că schimbarea regimului nu este de fapt un scop.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că atacurile SUA asupra Iranului nu au drept scop „schimbarea regimului”, deși a recunoscut că conducerea țării s-a schimbat.

„Nu este vorba de un așa-numit război pentru schimbarea regimului, dar regimul s-a schimbat cu siguranță, iar lumea este mai bună acum”, a spus Hegseth.

UPDATE 14:53 SUA mută avioane militare

Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei după ce Statele Unite și Israelul au lansat în weekend atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters.

Premierul spaniol Pedro Sanchez, a declarat sâmbătă că respinge ceea ce el a numit acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului și a adăugat că aceasta reprezintă o escaladare care contribuie la o ordine internațională mai incertă și mai ostilă.

Într-o declarație publicată pe platforma „X”, Sanchez a mai spus că respinge și acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției.

UPDATE 14:49 Biroul lui Netanyahu, vizat de un atac, susține IRGC

Corpul Gardienilor Revoluției din Iran (IRGC) au anunțat luni că tirurile lor cu rachete au vizat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, precum și cartierul general al comandantului Forțelor aeriene israeliene, potrivit AFP și Agerpres.

„Biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist (Israel) și cartierul general al comandantului Forțelor aeriene ale regimului au fost luate ca țintă”, au declarat Gardienii Revoluției într-un comunicat, citat de agenția de presă Fars, precizând că în acest atac au fost utilizate rachete Kheibar.

UPDATE 14:41 Al patrulea militar american ucis în luptă

Patru militari americani au fost uciși în luptă de la începutul ostilităților în Iran, potrivit CENTCOM.

Soldatul, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului și a murit ulterior, a precizat Comandamentul Central al Statelor Unite, citat de Sky News.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că sunt de așteptat mai multe victime în rândul armatei americane.

UPDATE 14:37 Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni într-un atac iranian cu rachetă în oraşul Beer Şeva, în sudul Israelului, au anunțat salvatorii, relatează The Associated Press și News.ro.

Israelul a fost vizat de mai multe salve de rachete lansate de către Iran, în a treia de conflict.

UPDATE 14:27 Șeful serviciului de informații al Hezbollah, „eliminat”

Forțele armate israeliene au anunțat luni că l-au „eliminat” pe Hussein Makled, șeful serviciului de informații al Hezbollah, într-un atac „precis” în Beirut.

UPDATE 14:23 Bilanțul victimelor după trei zile de conflict

CNN a trecut în revistă numărul victimelor de începutul atacurilor comune ale SUA și Israel în Iran, conflictul extinzându-se și în Liban.

Autoritățile de le Teheran spune cel puțin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul conflictului, potrivit Societății Semilunii Roșii. Mass-media de stat a relatat că cel puțin 168 de eleve au fost ucise într-un atac la o școală elementară de fete, iar alte trei eleve au fost ucise în atacuri separate în capitală și în nordul Iranului. Un cetățean chinez a fost, de asemenea, ucis în Iran, a declarat Ministerul de Externe de la Beijing.

Cel puțin 31 de persoane au fost ucise în atacurile aeriene israeliene asupra sudului Libanului și Beirutului, a declarat Ministerul Sănătății Publice de la Beirut.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise și peste 200 rănite în Israel de la începutul operațiunilor militare împotriva Iranului, potrivit Magen David Adom. Nouă dintre victime au fost anunțate în orașul Beit Shemesh, unde o rachetă a lovit un adăpost antiaerian.

Patru membri ai Forțelor de Mobilizare Populară din Irak, un grup paramilitar susținut de Iran, au fost uciși într-un atac americano-israelian care a vizat unul dintre sediile sale, a anunțat Direcția Media a miliției.

Trei persoane din Emiratele Arabe Unite au fost ucise în atacurile de represalii ale Iranului, a declarat ministerul apărării al țării. Cei uciși erau cetățeni din Pakistan, Nepal și Bangladesh, care au murit după ce dronele iraniene au trecut de apărarea aeriană a EAU.

Trei membri ai armatei americane au fost uciși într-un atac suspectat a fi fost efectuat cu drone duminică dimineața în Kuweit, potrivit mai multor surse familiarizate cu situația. Înainte de acest incident, ministerul sănătății din Kuweit a declarat separat că o persoană a fost ucisă în atacurile iraniene.

O persoană a fost ucisă după ce resturile unei rachete interceptate au provocat un incendiu pe o „navă străină” în orașul industrial Salman din Bahrain, potrivit presei de stat.

UPDATE 13:44 Marea Britanie autorizează SUA să-i folosească bazele militare

Regatul Unit a acceptat solicitarea Statelor Unite de a permite utilizarea bazelor militare britanice pentru lovituri „defensive” asupra stocurilor de rachete iraniene, a declarat premierul Keir Starmer într-un discurs video difuzat duminică, potrivit CNN.

Starmer a subliniat că Regatul Unit nu a fost implicat în loviturile inițiale asupra Iranului, dar a susținut că loviturile susținute ale Iranului asupra regiunii Golfului au pus în pericol viața multor cetățeni britanici, turiști și soldați aflați în străinătate.

„Singura modalitate de a opri amenințarea este distrugerea rachetelor la sursă – în depozitele în care sunt stocate sau în lansatoarele utilizate pentru a le lansa”, a spus Starmer, adăugând că bazele britanice vor fi utilizate numai în acest „scop defensiv specific și limitat”.

Primul ministru a făcut acest anunț cu câteva ore înainte ca o dronă de atac să lovească baza aeriană Akrotiri a Forțelor Aeriene Regale Britanice din Cipru.

UPDATE 13:15 Ce spune SUA despre avioanele sale doborâte

Luni dimineață, trei aparate de zbor americane s-au prăbușit în Kuweit. Comandamentul Central al SUA susține că cele trei avioane ale sale F-15E Strike Eagles au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană.

„În timpul luptelor active, care au inclus atacuri din partea avioanelor iraniene, rachetelor balistice și dronelor, avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene ale SUA au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană”, a precizat sursa citată.

UPDATE 13:04 Anunțul Guvernului privind românii blocați în Orientul Mijlociu

Guvernul a anunțat luni că situația cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu din cauza conflictului SUA-Israel-Iran a fost analizată într-o ședință convocată de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

„Autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc”, potrivit unui anunț făcut de Executiv.

UPDATE 12:29 Șefi de informații iranieni uciși de IDF

Într-o nouă declarație, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) afirmă că l-au ucis pe Sayed Yahya Hamidi, viceministrul serviciilor secrete pentru afaceri israeliene, scrie BBC.

Jalal Pour Hossein, șeful diviziei de spionaj din cadrul ministerului informațiilor, a fost de asemenea ucis, împreună cu alți „oficiali ai regimului”, se afirmă în declarație.

IDF mai anunță că sediul ministerului informațiilor din Teheran a fost lovit „cu puțin timp în urmă”.

UPDATE 12:08 Fără termen limită pentru ofensiva contra Iranului

Israelul și Statele Unite nu au stabilit un calendar pentru campania militară comună împotriva Iranului, a declarat duminică ministrul de externe al Israelului.

„Deci nu există un termen pentru operațiunea de acolo. Nu există un calendar pe care să-l urmăriți. Nu există un calendar pentru această operațiune. Nu ne-am stabilit un calendar”, a spus ministrul Gideon Sa’ar pentru EuroNews.com.

„Bineînțeles, vrem ca operațiunea să dureze cât mai puțin posibil. Este clar. Dar nu ne-am stabilit un calendar”, a adăugat el.

UPDATE 12:00 IDF anunță lovirea unei ținte importante Hezbollah

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au transmis pe X au „lovit” un „terorist de rang înalt” din Hezbollah în Beirut cu „puțin timp” în urmă și că va furniza mai multe detalii în timp util, potrivit BBC și CNN.

UPDATE 11:57 Israelienii iau în calcul și o invazie terestră în Liban

Întrebat despre posibilitatea unei invazii terestre în Liban, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că „toate opțiunile sunt pe masă”, semnalând astfel că Israelul nu exclude nicio formă de intervenție militară, potrivit CNN.

El a spus că Hezbollah „a făcut o greșeală foarte gravă” alegând să atace Israelul în timpul nopții.

„IDF va reacționa foarte rapid și vor plăti un preț greu”, a declarat el reporterilor. „Hezbollah a deschis focul asupra noastră noaptea trecută. Știa exact ce face.”

UPDATE 11:46 Raport AIEA despre situația nucleară în Iran

Directorul AIEA, Rafael Grossi, a informat Consiliul Guvernatorilor că nu există informații privind avarierea instalațiilor nucleare din Iran în urma atacurilor recente, raportate de SUA și Israel, scrie CNN.

El a mai anunțat că „eforturile de a contacta autoritățile iraniene de reglementare nucleară continuă, fără niciun răspuns până în prezent”.

UPDATE 11:13 Bilanțul victimelor în Iran

Societatea Semilunii Roșii Iraniene (IRCS), principala organizație umanitară din țară și echivalentul Crucii Roșii, a anunțat într-o postare pe Telegram că 555 de persoane și-au pierdut viața în urma valului de atacuri israeliano-americane care a vizat 131 de orașe, potrivit The Guardian.

Instituția a precizat că peste 100.000 de salvatori sunt în „alertă maximă” la nivel național. Totodată, IRCS a adăugat că „o rețea de aproximativ 4 milioane de voluntari este în așteptare” pentru a furniza „servicii umanitare” și „sprijin psihosocial”.

UPDATE 11:00 Republica Islamică lansează valuri constante de rachete asupra Israelului, vizând în același timp obiective civile din zona Golfului, cu scopul de a epuiza apărarea antiaeriană și de a extinde războiul și mizele lui pentru SUA și Israel, spun specialiștii citați de Financial Times și Al Jazeera.

UPDATE 11:04 Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, oprită după un atac cu drone

Rafinăria Ras Tanura și-a întrerupt activitatea luni, în urma unui atac cu drone, au anunțat ministerul apărării al țării, potrivit The Guardian. Sistemele de apărare au interceptat dronele înainte ca acestea să își atingă ținta și nu s-au înregistrat victime.

Complexul Ras Tanura găzduiește una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi. Închiderea sa amplifică îngrijorările legate de aprovizionarea globală, în condițiile în care transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz s-a oprit aproape complet.

Prin acest punct strategic circulă zilnic între 13 și 15 milioane de barili, reprezentând 20% din aprovizionarea globală cu petrol. Blocajul a survenit după ce, în cursul zilei de ieri, mai multe nave din zonă au fost ținta unor atacuri.

UPDATE 10:28 Cetățean chinez ucis în Teheran

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a declarat luni că un cetățean chinez a fost ucis la Teheran.

Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak. Ambasada Chinei în Israel a sfătuit, de asemenea, cetățenii să se evacueze în zone sigure sau să părăsească țara.

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a condamnat atacurile SUA-Israel asupra Iranului, calificându-le „inacceptabile” și a cerut încetarea focului. China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian.

UPDATE 10:18 Israel: „O mulțime de dovezi” justifică atacurile asupra Iranului

Viitorul Orientului Mijlociu depinde de rezultatul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, a declarat președintele Israelului pentru BBC.

Isaac Herzog a afirmat: „Ne aflăm într-un moment istoric în care viitorul Orientului Mijlociu depinde de succesul acestei operațiuni”. El descrie Republica Islamică ca fiind „imperiul răului” care dorește „să ne șteargă de pe hartă”.

Presat cu privire la legalitatea atacurilor Israelului, Herzog spune că Iranul „a încercat să atace Israelul din toate colțurile lumii”.

„Avem o cantitate uriașă de dovezi pe care le împărtășim, desigur, cu aliații noștri britanici și cu toți ceilalți aliați. Vrem să ne asigurăm că există o schimbare reală în regiune”, a declarat el pentru sursa citată.

UPDATE 09:58 Avioane americane prăbușite în Kuweit

„Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbușit în această dimineață”, potrivit unui anunț al Ministerului Apărării din Kuweit, citat de CNN.

Echipajele „au supraviețuit nevătămate” și au fost evacuate și transferate la spitale pentru controale medicale, adaugă ministerul, confirmând că starea echipajelor este „stabilă”.

Cauza prăbușirii aparatelor de zbor americane nu este clară în acest moment, însă incidentul a avut loc în timpul unui interval de atacuri intense lansate de Iran asupra țării.

Ministerul apărării din Kuweit a precizat că investigațiile privind „cauzele incidentului” sunt în desfășurare.

UPDATE 09:15 Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat luni dimineață că 35 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate.

UPDATE 08:52 Mesajul primit de iranieni pe telefoane. „Pumnul de fier”

După anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei, o bucurie intensă a erupt în Iran sâmbătă spre duminică noaptea, oamenii ieșind în stradă în mai multe orașe și lansând artificii. Apoi însă, n-a urmat nimic. Una dintre explicații e un mesaj pe care l-au primit.

Duminică dimineața devreme, iranienii au primit un mesaj text de la un număr al Gărzii Revoluționare, prin care erau avertizați să nu iasă în stradă pentru a protesta. „Orice acțiune care perturbă securitatea va fi considerată cooperare cu inamicul și va fi întâmpinată cu pumnul de fier al serviciului de informații al Gărzii Revoluționare”, se arăta în mesajul despre care scrie The New York Times.

UPDATE 08:48 Israel: Luptele cu Hezbollah ar putea dura „multe” zile

„Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, acum trecem la ofensivă”, a declarat șeful Statului Major al Armatei Israeliene, Eyal Zamir, într-un videoclip distribuit luni de armata israeliană și citat de AFP.

„Trebuie să ne pregătim pentru câteva zile de luptă, multe. Avem nevoie de o pregătire defensivă puternică și de o pregătire ofensivă continuă, în valuri”, a adăugat oficialul israelian.

UPDATE 08:40 Bază britanică din Cipru, atacată

Atac cu dronă iraniană Shahed asupra unei baze britanice din Cipru, după ce Londra a dat undă verde americanilor să îi folosească facilitățile militare.

Atacul a provocat pagube materiale minore, a declarat luni președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, citat de Reuters.

Personalul neesențial va părăsi baza aeriană Akrotiri după acest atac, au declarat autoritățile cipriote și Ministerul Apărării de la Londra, potrivit The Guardian.

UPDATE 08:35 Alertă la Ambasada SUA din Kuweit

„Există o amenințare continuă de atacuri cu rachete și drone asupra Kuweitului. Nu veniți la ambasadă. Adăpostiți-vă în locuința dumneavoastră, la cel mai jos etaj disponibil și departe de ferestre. Nu ieșiți afară”, a postat Departamentul de Stat al SUA pentru Afaceri Consulare pe X, potrivit CNN și BBC.

Avertismentul vine după ce s-a observat fum ieșind din ambasada SUA și pe fondul informațiilor potrivit cărora Iranul ar fi lansat o nouă serie de atacuri asupra statelor din Golf și asupra Israelului.

UPDATE 08:20 Iranul a lansat o nouă serie de rachete

Armata israeliană a anunțat că Iranul a lansat luni o nouă serie de rachete către Israel. „Sistemele de apărare funcționează pentru a intercepta amenințarea”, a declarat Armata Israeliană (IDF), adăugând că au fost trimise alerte preliminare către telefoanele mobile din zonele afectate, scrie CNN.

De asemenea, explozii puternice au fost auzite în orașele Dubai, Doha și Manama din Golf, precum și în Ierusalim, potrivit The Guardian.

UPDATE 08:10 Explozii și sirene în Kuweit

Explozii puternice și sirene de alarmă au fost auzite luni dimineață în Kuweit, conform martorilor citați de Reuters. Incidentele fac parte dintr-un nou val de represalii lansat de Teheran după atacurile masive de sâmbătă ale SUA și Israelului asupra Iranului.

Nu au fost raportate victime după ce apărarea aeriană a Kuwaitului a interceptat majoritatea dronelor în apropierea cartierelor Rumaithiya şi Salwa, a declarat directorul general al apărării civile.

Teheranul a confirmat oficial că va viza bazele militare americane din întreaga regiune și a început deja să atace zone civile și comerciale din orașele statelor din Golf.

UPDATE 08:00 Cursele speciale TAROM pentru românii blocați în Orientul Mijlociu s-au amânat

Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, a anunţat compania TAROM, informează News.ro.

Traficul aerian spre și dinspre Egipt nu este afectat de conflictul militar din Orientul Mijlociu iar cursa era programată pentru luni dimineață, însă există întârzieri ale grupurilor de români care sunt așteptați să ajungă în Cairo.

UPDATE 07:06 Trump: „Toți candidații la succesiune sunt morți”

Președintele Donald Trump a declarat duminică seară pentru ABC News că potențialii succesori identificați de SUA pentru preluarea puterii în Iran au fost uciși în operațiunile comune ale Statelor Unite și Israelului desfășurate sâmbătă, potrivit CNN.

„Atacul a avut un succes atât de mare încât a eliminat majoritatea candidaților”, a precizat Trump în dialogul cu jurnalistul Jonathan Karl. „Nu va fi nimeni dintre cei la care ne gândeam, pentru că toți sunt morți. Cei de pe locul al doilea și al treilea sunt morți”, a adăugat liderul american.

Afirmațiile președintelui vin în contextul incertitudinii privind succesiunea la Teheran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Donald Trump a justificat eliminarea acestuia invocând motive de securitate personală: „L-am prins înainte să mă prindă el. Au încercat de două ori. Ei bine, eu l-am prins primul”.

În 2024, Departamentul de Justiție a anunțat acuzații federale într-un complot eșuat de asasinare a lui Trump înainte de alegerile prezidențiale. Potrivit documentelor judiciare, oficialii iranieni i-au cerut unuia dintre suspecți, Farhad Shakeri, să se concentreze pe supravegherea și, în cele din urmă, asasinarea lui Trump.

UPDATE 06:51 Șeful securității iraniene: „Nu vom negocia cu Statele Unite”

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a respins luni informațiile privind o posibilă reluare a dialogului cu Washingtonul. Într-o postare pe rețelele sociale, el a declarat ferm: „Nu vom negocia cu Statele Unite”, potrivit The Guardian.

Reacția sa vine în urma unor relatări din presa internațională care sugerau că Teheranul ar fi încercat să contacteze SUA prin intermediul unor mediatori din Oman.

Anterior, Donald Trump declarase într-un interviu pentru revista The Atlantic că noua conducere de la Teheran ar fi manifestat dorința de a purta discuții. „Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei”, a precizat președintele SUA, adăugând că „ar fi trebuit să o facă mai devreme”.

Cu toate acestea, oficialul iranian a negat orice deschidere către negocieri în contextul actualelor operațiuni militare. Larijani a avertizat că Iranul va răspunde atacurilor americane și israeliene cu o forță „fără precedent”. El a subliniat că, deși Iranul nu caută războiul, nu va accepta presiunile externe și va viza bazele militare americane din regiune dacă acestea vor fi folosite împotriva teritoriului iranian.

Lovituri în Beirut

Luni dimineață, la scurt timp după ora locală 03:00, armata israeliană a lovit ținte ale Hezbollah în suburbiile sudice ale Beirutului. Ofensiva a fost declanșată după ce gruparea susținută de Iran a atacat o bază de apărare din nordul Israelului.

În acest context, forțele israeliene au cerut evacuarea imediată a locuitorilor din peste 50 de sate și orașe din Liban.

„Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele și să vă deplasați la cel puțin 1.000 de metri distanță de sate, în zone deschise”, se arată în avertismentul oficial. „Oricine se află în apropierea membrilor Hezbollah, a instalațiilor sau a bazelor militare ale acesteia își pune viața în pericol”.

Hezbollah a revendicat atacul inițial, susținând că acționează în replică la uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, act pe care l-a calificat drept „un act legitim de autoapărare”. Gruparea a precizat că a lansat „o salvă de rachete de precizie și un roi de drone” asupra bazei militare israeliene.

Ca răspuns, armata israeliană a confirmat amploarea operațiunilor, precizând că acționează „împotriva deciziei Hezbollah de a se alătura campaniei”. Autoritățile de la Tel Aviv au subliniat că nu vor permite grupării „să constituie o amenințare pentru statul Israel și să aducă prejudicii civililor din nordul Israelului”.

Trump anunță că atacurile vor continua

Donald Trump a declarat duminică, într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, că „operațiunile de luptă” împotriva Iranului vor continua „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”.

Mesajul președintelui american a venit la scurt timp după ce Comandamentul Central al SUA a confirmat moartea a trei militari și rănirea gravă a altor cinci într-un atac iranian, Trump avertizând că „probabil vor fi mai multe” victime în rândul forțelor americane.

Bilanțul victimelor anunțate de Israel și Iran

Oficialii iranieni au raportat cel puțin 153 de morți în urma unui atac asupra unei școli de fete. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a calificat incidentul drept „un act barbar”.

În paralel, serviciul israelian de ambulanță, Magen David Adom, a confirmat că rachetele iraniene au lovit orașul Beit Shemesh, unde au ucis nouă persoane. Acesta este cel mai sângeros atac asupra Israelului de la începutul actualului război.

Conflictul s-a extins și în alte zone din regiune. Emiratele Arabe Unite au raportat trei decese începând de sâmbătă, în timp ce explozii au fost semnalate în Bahrain, în orașul irakian Erbil și în Iordania.

Ca reacție la instabilitatea din zonă, prețurile globale ale petrolului au crescut brusc la deschiderea piețelor asiatice luni dimineață. Evoluția vine pe fondul temerilor că extinderea conflictului ar putea afecta rutele strategice de transport și infrastructura energetică din întregul Orient Mijlociu.

Londra activează bazele din Cipru după un atac cu drone

Premierul britanic, Sir Keir Starmer, a anunțat că Marea Britanie permite Statelor Unite să efectueze acțiuni defensive de pe bazele militare britanice. Acesta a precizat însă că Londra nu se va alătura acțiunilor ofensive în acest moment. Forțele Aeriene Regale (RAF) au confirmat că răspund unui presupus atac cu drone asupra unei baze din Cipru.

Incidentul din Cipru a avut loc în contextul unei activități intense a dronelor în regiune, forțele britanice monitorizând spațiul aerian pentru a preveni noi incursiuni. În același timp, guvernul de la Londra a precizat că prioritatea rămâne protejarea personalului militar și a activelor strategice din bazele proprii.

Armistițiul din 2024, marcat de încălcări repetate

Israelul și Libanul au agreat un armistițiu mediat de SUA în 2024, care a pus capăt unui conflict de peste un an cu Hezbollah. Deși acordul a urmat unei perioade de atacuri intense, ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii.

În ciuda acordului, care a urmat după 13 luni de conflict, Israelul a efectuat atacuri aproape zilnice asupra Libanului, vizând ținte despre care afirmă că au legături cu grupul.