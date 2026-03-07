Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a opta. Mai multe explozii au fost raportate în statele din Golf, iar aeroportul din Dubai a fost închis temporar, din cauza unui atac cu dronă. În același timp, președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că prezintă scuze țărilor vecine atacate de armata sa. Cu referire la cererea lui Trump privind capitularea, Pezeshkian a spus că „este un vis pe care americanii îl vor duce cu ei în mormânt”. Potrivit presei de peste ocean, SUA vor trimite al treilea portavion în estul Mediteranei, transmite digi24.ro.

Trump afirmă că SUA au „distrus” 42 de nave militare iraniene în trei zile, au distrus forțele aeriene și comunicațiile

UPDATE 17:45 Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că armata americană a „distrus” 42 de nave militare iraniene și o mare parte din forțele aeriene iraniene, în timpul discursului său adresat liderilor latino-americani în cadrul summitului Shield of Americas din Florida, relatează Al Jazeera.

„Ne descurcăm foarte bine în Iran, vedeți rezultatul”, spune el. „A fost uimitor, am distrus 42 de nave militare, unele dintre ele foarte mari, în trei zile. A fost sfârșitul marinei militare.”

„Le-am distrus forțele aeriene, le-am distrus comunicațiile”, a spus el.

„Sunt oameni răi, sunt pur și simplu oameni răi”, a spus el despre liderii iranieni.

„Când te uiți la 7 octombrie și după 7 octombrie, când te uiți la toate crimele pe care le-au comis în 47 de ani, trebuia să se întâmple asta.”

„Erau foarte aproape de a obține o armă nucleară”, continuă el, spunând că Iranul ar fi ajuns la capacități nucleare acum opt luni dacă nu ar fi fost atacurile SUA asupra instalațiilor lor nucleare în timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut.

„Sunt nebuni și ar fi folosit-o”, spune el. „Așa că am făcut lumii un serviciu.”

Iranul afirmă că SUA a atacat o uzină de desalinizare

UPDATE 17:40 Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat pe X că SUA au comis o „crimă flagrantă și disperată” prin atacarea uzinei situate pe insula Qeshm, utilizată pentru transformarea apei sărate în apă potabilă.

„Alimentarea cu apă a 30 de sate a fost afectată”, a spus Araghchi.

„Atacarea infrastructurii Iranului este o mișcare periculoasă, cu consecințe grave. SUA au creat acest precedent, nu Iranul”, a spus acesta, conform Al Jazeera.

Explozia puternică a răsunat în capitala Bahrainului

UPDATE 17: 30 Două explozii puternice au fost auzite în Manama, Bahrain, au relatat doi jurnaliști ai Agenției France-Presse (AFP).

Unul dintre jurnaliști a declarat că a auzit cel puțin cinci detonații în oraș, scrie Le Monde.

Emiratele Arabe Unite raportează atacuri „cu drone și rachete provenite din Iran”

UPDATE 17:15 „Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite răspunde în prezent la amenințările cu rachete și drone provenind din Iran”, a anunțat Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite într-un comunicat pe X, adăugând că zgomotele auzite în diferite locuri „erau rezultatul interceptării rachetelor și dronelor”.

Statele Unite au început să utilizeze bazele militare britanice împotriva Iranului

UPDATE 16:50 Forțele armate americane au început să utilizeze bazele britanice pentru a desfășura „operațiuni defensive specifice pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune”, a anunțat Ministerul Apărării britanic pe X.

Bombardierele B-1 ale Forțelor Aeriene Americane au aterizat pe baza RAF din Fairford, în sud-vestul Angliei, a constatat Agenția France-Presse, citată de Le Monde.

Deputata britanică Zarah Sultana a acuzat guvernul britanic că este implicat în atacurile SUA asupra Iranului, după ce a afirmat că bombardierele americane B-1 au aterizat pe bazele britanice înainte de a îndeplini misiunile, scrie Al Jazeera.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Sultana a afirmat că aeronavele aterizau pe „teritoriul britanic înainte de a decola pentru a bombarda Iranul”, adăugând că acest lucru înseamnă că Marea Britanie era „direct implicată” în conflict.

Ea l-a criticat și pe prim-ministrul Keir Starmer, afirmând că acesta susținuse că Marea Britanie nu se află în război. Comentariile vin după ce Starmer a declarat că Marea Britanie va permite utilizarea bazelor sale doar pentru atacuri „defensive” asupra bazelor de rachete iraniene.

Regatul Unit a aprobat duminică utilizarea de către Statele Unite a anumitor baze, cum ar fi cea menţionată, din comitatul Gloucestershire, sau Diego Garcia, din Oceanul Indian, abia după ce preşedintele american Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer că nu a permis folosirea complexelor respective pentru primele lovituri asupra Iranului.

Miercuri, Starmer şi-a justificat deciziile arătând că sâmbăta trecută „nu era gata" să rişte intrarea ţării sale în război „fără o bază legală şi fără un plan viabil".

Un sondaj de opinie publicat vineri de institutul Survaiton arată că 56% din britanici susţin prima poziţie a lui Starmer, în timp ce doar 27% o consideră greşită; 49% vor ca Regatul Unit să rămână în afara conflictului din Orientul Mijlociu, protejându-şi doar interesele proprii, iar 17% ar prefera un angajament activ alături de SUA şi Israel; 20% cer ca Londra să se opună clar războiului.

Șeful IAF, Tomer Bar, a participat ieri la atacurile asupra Iranului

UPDATE 16:45 Șeful Forțelor Aeriene Israeliene, generalul-maior Tomer Bar, a participat vineri la un atac asupra Iranului, a declarat o sursă militară pentru The Times of Israel.

Bar a zburat cu un avion de vânătoare F-15.

IAF a declarat că vineri a efectuat mai multe valuri de atacuri asupra Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran, lovind obiective militare și ale regimului iranian.

Iranul avertizează că orice navă americană care intră în Golful Persic va ajunge „pe fundul mării”

UPDATE 16:30 Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a avertizat că orice navă americană care intră în Golful Persic va ajunge pe fundul mării.

Avertismentul vine după ce Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că Marina SUA va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz „cât mai curând posibil”.

Israelul susține că a distrus 16 avioane iraniene

UPDATE 16:25 Armata israeliană afirmă că a distrus 16 avioane aparținând Forței Quds a IRGC, care are sarcina de a desfășura operațiuni în afara granițelor Iranului, în timpul atacurilor nocturne asupra Teheranului.

Armata israeliană a afirmat că forțele sale aeriene au efectuat o „serie amplă de atacuri” asupra capitalei iraniene, inclusiv lovituri asupra aeroportului Mehrabad.

Armata a afirmat că aeroportul era folosit de Forța Quds drept centru de transfer de arme și bani către grupuri armate din Orientul Mijlociu, inclusiv Hezbollah din Liban.

Afirmațiile nu au putut fi verificate imediat în mod independent și autoritățile iraniene nu au făcut niciun comentariu imediat, scrie Le Monde.

Kuweit: compania petrolieră națională reduce producția de petrol

UPDATE 16:00 „Având în vedere agresiunea continuă a Republicii Islamice Iran împotriva statului Kuweit, inclusiv amenințările iraniene la adresa siguranței navigației în strâmtoarea Ormuz, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a instituit o reducere preventivă a producției de țiței și a debitului de rafinare”, a scris compania petrolieră națională din Kuweit într-un comunicat publicat pe X, subliniind că această măsură va fi „reevaluată în funcție de evoluția situației”.

Armata israeliană nu a găsit cadavrul pilotului Ron Arad în Liban

UPDATE 15:45 Armata israeliană a desfășurat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o operațiune în Liban pentru a găsi rămășițele pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în timpul unui raid aerian în această țară în 1986. „Niciun indiciu referitor la acesta nu a fost găsit la locul căutării”, a declarat sâmbătă armata israeliană.

Ron Arad, a cărui mamă, Batya, s-a născut în România, a fost un aviator militar israelian care la 16 octombrie 1986 a fost capturat în Liban de organizația șiită libaneză „Amal”. El este considerat dispărut din mai 1988 când a fost transferat într-un loc necunoscut, în Liban, sau după unele ipoteze, în Iran.

Șefi de stat și de guvern, lideri politici, personalități civice și culturale, inclusiv din România, s-au mobilizat pentru a obține eliberarea lui.

Ron Arad s-a ejectat din avionul său, doborât deasupra Libanului. Soarta sa preocupă de zeci de ani Israelul, unde repatrierea soldaților dispăruți sau capturați este considerată o datorie națională. Se presupune că este mort, deși rămășițele sale nu au fost niciodată recuperate.

Libanul afirmă că atacurile israeliene au provocat aproape 300 de morți de luni

UPDATE 15:20 Atacurile israeliene au provocat 294 de morți și 1 023 de răniți în Liban de când țara a fost antrenată luni în războiul din Orientul Mijlociu, a anunțat Ministerul Sănătății libanez într-un comunicat citat de Le Monde.

Iordania acuză Iranul că a atacat obiective strategice pe teritoriul său

UPDATE 15:20 Iordania a acuzat sâmbătă Iranul că i-a ţintit direct instalaţii strategice, lansând 119 rachete şi drone în cursul săptămânii care a urmat loviturilor americano-israeliene ce au declanşat un război în regiune în data de 28 februarie, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al armatei iordaniene, generalul de brigadă Mustafa Hayari a declarat într-o conferinţă de presă că 108 proiectile au fost interceptate. „Aceste rachete şi drone vizau instalaţii vitale în interiorul Iordaniei şi nu treceau pur şi simplu prin teritoriul nostru", a indicat el.

Erdogan solicită dialogul cu Iranul într-o convorbire telefonică cu Starmer

UPDATE 15:05 Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a spus prim-ministrului britanic Keir Starmer că se pot face mai multe pentru a crea condițiile necesare dialogului cu Iranul, potrivit unei declarații a Președinției turce.

În cadrul unei convorbiri telefonice cu Starmer, Erdogan a afirmat că eforturile diplomatice ale Turciei continuă.

El a mai spus că Ankara monitorizează îndeaproape evoluțiile după atacurile asupra Iranului și a avertizat că intervențiile prelungite ar putea afecta grav stabilitatea regională și globală, se mai arată în comunicat.

Iranul afirmă că a atacat un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall în Golful Persic

UPDATE 14:55 Un petrolier cu numele comercial Louise P și aflat sub pavilionul Insulelor Marshall, „care are legătură cu America teroristă”, a fost lovit de o dronă în mijlocul Golfului Persic, au afirmat Gărzile Revoluției Iraniene pe site-ul lor web.

Această informație nu poate fi verificată în mod independent, scrie Le Monde.

Turcia intenționează să trimită avioane F-16 în Ciprul de Nord

UPDATE 14:50 Ankara intenționează să trimită avioane de vânătoare F-16 în Ciprul de Nord, a declarat o sursă din cadrul Ministerului Apărării turc, citată de Le Monde.

Aceasta este una dintre măsurile menite să asigure securitatea Republicii Turce a Ciprului de Nord, recunoscută doar de Turcia, potrivit Reuters, care citează această sursă din cadrul ministerului.



Libanul va plăti un „preț greu” dacă atacurile Hezbollah vor continua

UPDATE 14:35 Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat Libanul că va plăti un „preț greu” dacă Hezbollah va continua să atace țara sa.

Într-o declarație difuzată la televiziunea israeliană și relatată de Times of Israel, Katz a afirmat că Israelul nu va permite atacuri asupra trupelor sau comunităților sale din teritoriul libanez, precizând că locuitorii nu vor fi evacuați.

Într-un mesaj adresat președintelui libanez Joseph Aoun, el a spus că, dacă „alegerea va fi între protejarea civililor și siguranța soldaților noștri sau Libanul, vom alege să ne apărăm civilii și soldații, iar guvernul Libanului și Libanul vor plăti un preț foarte greu”.

Trump anunță un atac masiv asupra Iranului

UPDATE 14:05 Donald Trump a afirmat, sâmbătă pe rețeaua Truth Social, că Iranul s-a predat și nu va mai ataca vecinii din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite a catalogat țara drept „înfrântă” și a avertizat că va fi lovită puternic.

Armata iraniană declară că va ataca în continuare bazele SUA-Israel

UPDATE 13:26 Forțele armate iraniene au declarat că „respectă interesele și suveranitatea națională a țărilor vecine” și că nu au efectuat atacuri împotriva acestora, potrivit mass-mediei de stat, citată de The Guardian.

Informațiile transmise urmează unei declarații a președintelui iranian, Masoud Pezeshkian, care și-a cerut scuze față de țările vecine „care au fost atacate de Iran”. El a spus că consiliul de conducere interimar al Iranului a aprobat încetarea atacurilor sau a loviturilor cu rachete împotriva țărilor vecine, cu excepția cazului în care un atac împotriva Iranului ar proveni de acolo.

Într-o declarație difuzată de agenția de știri semi-oficială Mehr din Iran, sediul central Khatam-al Anbiya, care coordonează armata și IRGC, a declarat că forțele armate iraniene „au reiterat că respectă interesele și suveranitatea națională a statelor vecine și nu au întreprins nicio acțiune ostilă împotriva acestora”.

Acesta a adăugat: „Cu toate acestea, sediul central a adăugat că, în continuarea acțiunilor ofensive anterioare, toate bazele militare și interesele aparținând Statelor Unite și „regimului sionist” pe uscat, pe mare și în spațiu în întreaga regiune vor fi considerate ținte principale ale loviturilor puternice ale forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”.

IRGC declară că a vizat baza aeriană al-Dhafra din EAU

UPDATE 13:13 Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că Marina sa a lansat un „atac masiv” asupra bazei aeriene al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Tasnim, scrie The Guardian.

Acesta a susținut că un centru de comunicații prin satelit din SUA, radare de avertizare timpurie și radare de control al focului au fost vizate în atacul de astăzi dimineață. Emiratele Arabe Unite nu au comentat informațiile.

Președintele Iranului respinge cererea de capitulare

UPDATE 11:55 Preşedintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice „este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt”, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă, aceasta fiind a doua declaraţie video a preşedintelui iranian de la începutul războiului pe 28 februarie.

UPDATE 11:21 Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru traficul internaţional, a anunţat sâmbătă reluarea parţială a operaţiunilor, după o scurtă suspendare care a avut loc mai devreme în cursul dimineţii.

UPDATE 11:18 Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului.



Explozie la aeroportul din Dubai

UPDATE 11:04 O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene, incident care a determinat autoritățile să suspende temporar toate operațiunile. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.



Zboruri către și dinspre Dubai anulate

UPDATE 09:27 Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la o nouă informare”.

„Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor.

„Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, adaugă comunicatul.

Atac cu 80 de avioane israeliene

UPDATE 09:06 Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat sâmbătă dimineaţa un val de atacuri împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi a altor ţinte la Teheran şi în centrul Iranului, potrivit AFP.

„Peste 80 de avioane de vânătoare ale Forţelor aeriene israeliene au efectuat un nou val de lovituri vizând infrastructuri aparţinând regimului terorist iranian”, a precizat armata într-un comunicat.

Într-unul din cele mai importante raiduri anunţate de Israel de la începutul războiului regional în 28 februarie, avioane de luptă au lovit o academie militară a Gardienilor Revoluţiei iranieni, care „era utilizată ca instalaţie de urgenţă”.

Potrivit armatei, clădirea era utilizată pentru operaţiuni militare, ceea ce face din ea un „obiectiv militar legitim”.

Val de rachete iraniene asupra Israelului și forțelor SUA

UPDATE 08:30 Armata iraniană a anunţat sâmbătă că a lansat un nou „val masiv de atacuri cu drone” asupra Israelului şi a forţelor americane din regiune, conform unei media de stat iraniene, citată de AFP.

„Marina iraniană a ţintit baze americane şi «teritoriile ocupate» (aşa cum Iranul numeşte statul Israel, pe care nu-l recunoaşte) cu un val masiv de atacuri cu drone”, au declarat forţele armate într-un comunicat, transmis de agenţia de presă oficială iraniană Irna.

Printre ţintele menţionate se află baza Al Minhad, în Emiratele Arabe Unite, care găzduieşte soldaţi americani, o altă bază în Kuweit, precum şi o „istalaţie strategică” în Israel, potrivit aceleiaşi surse.

Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian

UPDATE 08:23 Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC. Autoritatea aviatică a ţării a declarat că spaţiul aerian al ţării va fi redeschis parţial pentru a permite doar zborurile de evacuare şi cele esenţiale de transport de marfă.

Aeroportul Internaţional Hamad a clarificat că zborurile viitoare din următoarele zile vor fi supuse unei evaluări continue a situaţiei de securitate. Oficialii au declarat la începutul acestei săptămâni că armata a dejucat încercările Iranului de a ataca aeroportul.

Qatarul a interceptat vineri nouă drone, a raportat ministerul Apărării. Una dintre ele a aterizat într-o zonă nelocuită, fără a provoca victime.

Încă un portavion american în Mediterană

UPDATE 08:05 Statele Unite vor desfășura un al treilea portavion în Orientul Mijlociu pentru a se alătura războiului în curs împotriva Iranului, a relatat Fox News. Portavionul USS George H.W. Bush va traversa Atlanticul și se va îndrepta spre estul Mediteranei după ce portavionul USS Gerald R. Ford a intrat în Canalul Suez și a navigat în Marea Roșie.

Ar fi al treilea portavion desfășurat în apropierea Iranului. USS George HW Bush ar putea participa la potențiale operațiuni împotriva houthilor yemeniți, în cazul în care aceștia se alătură ostilităților.

UPDATE 07:40 Explozii s-au auzit, sâmbătă dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama, potrivit corespondenţilor AFP aflaţi la faţa locului, în cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu.

„Cetăţenii şi rezidenţii sunt rugaţi să rămână calmi şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a scris Ministerul de Interne din Bahrain pe X.

De asemenea, o explozie a avut loc sâmbătă dimineaţă la Ierusalim, potrivit unei jurnaliste AFP, după declanşarea unei alerte aeriene privind sosirea unei rachete iraniene. Apărarea aeriană „lucrează pentru a intercepta ameninţarea”, a declarat armata israeliană, care a ridicat alerta puţin mai târziu.

Israelul a lansat noi bombardamente asupra Teheranului, unde s-a raportat un incendiu la Aeroportul Internaţional Mehrabad. La rândul său, Iranul a atacat Tel Aviv.

Israelul și acuzațiile lansate de președintele iranian la adresa lui Benjamin Netanyahu

Forțele aeriene israeliene au anunțat vineri, 6 martie, că au lovit peste 400 de ținte militare în vestul Iranului, în cadrul unei noi serii de atacuri în zonă, conform Times of Israel.

Printre țintele lovite în vestul Iranului s-au numărat lansatoare de rachete balistice și depozite care conțineau drone, potrivit armatei israeliene. IDF a estimat că Iranul mai are încă 100-200 de lansatoare de rachete balistice, după ce a raportat că a distrus peste 300 dintre acestea până în prezent în războiul actual.

Armata a mai susținut că va continua să „vâneze” lansatoarele pentru a „reduce cât mai mult posibil raza de acțiune a focului asupra Israelului”. În plus, IDF a precizat că a efectuat un atac aerian împotriva unui sistem mobil de apărare aeriană în timp ce soldații iranieni încercau să îl mute din Shahrud — la est de Teheran — într-o altă locație din Iran.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu de „înșelăciune bazată pe geografia audienței”, conform Al Jazeera.

Pezeshkian a afirmat că, în fața iranienilor, Netanyahu vorbește despre „libertate”, în timp ce, în fața „publicului său sionist”, îi numește „amaleciți”. Amaleciții erau un trib biblic asociat cu răul irațional și antisemitismul. Președintele iranian a mai afirmat că, în fața americanilor, Netanyahu vorbește despre „amenințarea nucleară” iraniană.

SUA și anunțul privind durata campaniei contra Teheranului

Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian.

Leavitt, care a vorbit vineri înaintea unei întâlniri între liderul american şi principalii contractori din domeniul apărării, a spus reporterilor de la Casa Albă că SUA dispun de suficiente stocuri de arme pentru a-şi satisface toate nevoile operaţionale în Iran.

Ea a adăugat că SUA analizează o serie de potenţiali candidaţi pentru conducerea Iranului, dar nu a dat detalii.

„Ştiu că există o serie de persoane pe care agenţiile noastre de informaţii şi guvernul Statelor Unite le analizează, dar nu voi da mai multe detalii în acest sens”, a spus purtătoarea de cuvânt. De asemenea, președintele american Donald Trump a declarat că va accepta un lider nedemocratic al Iranului, atât timp cât acesta va fi prietenos cu SUA și Israelul, potrivit NBC News.

Întrebat într-un interviu telefonic acordat CNN dacă Iranul trebuie să fie o democrație, Trump a răspuns: „Nu, spun că trebuie să existe un lider care să fie corect și drept”.

El a adăugat: „Să facă o treabă bună. Să trateze bine Statele Unite și Israelul și să trateze bine și celelalte țări din Orientul Mijlociu – toate sunt partenerele noastre”.

Trump a mai spus că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran.

„Păi, da, s-ar putea, depinde de cine este persoana respectivă”, a declarat el pentru CNN.

„Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a completat el.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, când SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului. Președintele SUA a declarat, joi, că vrea să aibă un cuvânt de spus în alegerea următorului lider suprem.

Iran

Armata iraniană a susținut vineri, 6 martie, că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar orice navă israeliană sau americană va fi vizată. Un purtător de cuvânt al armatei a declarat că Iranul nu intenționează să închidă această rută maritimă vitală, ci că motivul scăderii traficului prin strâmtoare îl reprezintă pericolul reprezentat de războiul în curs, conform Al Jazeera.

„Nu vom împiedica nicio navă care dorește să traverseze strâmtoarea Ormuz, dar responsabilitatea pentru siguranța acesteia revine navei în sine”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Vom viza orice navă aparținând entității sioniste [Israel] și Americii dacă aceasta va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz.”

În aceeași zi, viceministrul iranian de externe Majid Takht-Ravanchi a afirmat, într-un interviu acordat postului de televiziune France 24, că statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului vor deveni „ținte legitime” pentru Teheran, conform Times of Israel.

„Orice țară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, care se alătură Americii și Israelului în agresiunea împotriva Iranului, va deveni, cu siguranță, o țintă legitimă pentru represaliile Iranului”, a afirmat Takht-Ravanchi.

În timp ce unele țări ale UE, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Orientul Mijlociu și majoritatea înalților oficiali ai UE au condamnat atacurile iraniene din regiune, aceștia au cerut în principal încetarea conflictului și o soluție diplomatică.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul colaborează cu partenerii săi pentru a găsi o soluție care să pună capăt conflictului cu Iranul, afirmând totodată că țara sa împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.