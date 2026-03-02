Președintele Donald Trump va face declarații despre războiul împotriva Iranului în cadrul unei conferințe de presă programată să înceapă la ora 11:00 ET (18.00 în România), a anunțat luni Casa Albă, citată de CNN, transmite hotnews.ro.

Prezentatorul CNN Jake Tapper a povestit că a vorbit cu președintele Trump, înainte ca acesta să intre în direct. Tapper afirmă că Trump i-a spus: „Îi zdrobim. Cred că merge foarte bine”. Tapper spune că Trump a mai spus: „Nici măcar nu am început să-i lovim cu adevărat, valul mare încă nu a venit. Cel mare va veni în curând”.

19:49 Punctele-cheie ale declarațiilor lui Trump

În prima lui declarație publică de după lansarea atacurilor SUA asupra Iranului, sâmbătă, președintele american a catalogat, în conferința de presă de astăzi operațiunea militară drept „ultima șansă (a SUA) de a lovi”.

Iată ce a mai menționat președintele american:

Iranul a ignorat avertismentele anterioare ale SUA, a spus Trump, și „a refuzat să înceteze urmărirea armelor nucleare”.

Trump a spus că obiectivele operațiunii din Iran sunt „clare”: 1. „distrugerea capacităților balistice ale Iranului”, 2. „anihilarea marinei sale”, 3. împiedicarea acestei țări să dețină vreodată arme nucleare și 4: „în cele din urmă, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor” țării.

Cu o durată inițială estimată la patru-cinci săptămâni, misiunea este „cu mult înaintea” proiecțiilor făcute, a spus Trump, iar SUA au „capacitatea de a continua mult mai mult”.

19:21 Trump spune că țara este în doliu pentru cei patru militari americani care au fost uciși în acțiune, în cadrul misiunii „Epic Fury”, și mulțumește personalului militar american.

„În memoria lor, continuăm această misiune cu o hotărâre feroce și neclintită de a zdrobi amenințarea pe care acest regim terorist o impune poporului american”, spune președintele.

Apoi mulțumește militarilor americani, declarație care este întâmpinată cu aplauze puternice în Sala de Est a Casei Albe, acolo unde se desfășoară ceremonia.

19:15 Operațiunea din Iran – „ultima noastră șansă” de a „elimina” amenințarea, afirmă Trump

Președintele Donald Trump insistă că operațiunea comună lansată de SUA și Israel împotriva Iranului reprezintă „cea mai bună șansă” de a contracara amenințările reprezentate de regimul de la Teheran.

„Aceasta a fost ultima noastră șansă de a lovi – ceea ce facem chiar acum – și de a elimina amenințările intolerabile reprezentate de acest regim bolnav și sinistru. Și ei (membrii regimului din Iran, n.r.) sunt într-adevăr bolnavi și siniștri”, adaugă Trump, în cadrul declarației pe care o susține la Casa Albă.

El face referire și la asasinarea lui Qasem Soleimani, un ofițer din Corpul Gărzii Revoluționare Islamice, în 2020, în timpul primului său mandat.

„De aproape 47 de ani, acest regim atacă Statele Unite și ucide americani”, spune Trump.

„De fiecare dată când vedeți pe cineva cu brațele și picioarele lipsă sau cu fața complet distrusă de o explozie violentă, este aproape sigur că a fost cauzat de o bombă amplasată pe marginea drumului de Iran. Acestea au fost amplasate acolo de generalul Soleimani, care era considerat părintele bombelor amplasate pe marginea drumului – lucru de care era foarte mândru. Dar l-am eliminat în primul meu mandat”, mai afirmă președintele american.

19:10 Trump spune că războiul ar putea dura cinci săptămâni, dar există și riscul să se prelungească „mult mai mult”

Donald Trump continuă declarațiile de presă, spunând că SUA sunt „cu mult înaintea previziunilor noastre” – de patru până la cinci săptămâni – în ceea ce privește rezultatele operațiunii din Iran.

Președintele american precizează că SUA au „capacitatea de a continua mult mai mult decât atât”, iar apoi se referă la informațiile potrivit cărora că el ar vrea să pună capăt războiului „foarte repede”.

„Nu mă plictisesc, nu e nimic plictisitor în asta”, adaugă Trump.

„Cineva din mass-media a spus: «Cred că se va plictisi după o săptămână sau două»… Nu, nu ne plictisim. Eu nu mă plictisesc niciodată”, afirmă liderul de la Casa Albă.

19:05 Trump prezintă obiectivele SUA în Iran

Explicând obiectivele atacurilor SUA asupra Iranului, Donald Trump spune:

„În primul rând, distrugem capacitățile Iranului în materie de rachete, iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră. Și capacitatea lor de a produce rachete noi și destul de bune.

În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave. Acestea se află pe fundul mării.

În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obține niciodată arme nucleare, nu va avea niciodată arme nucleare. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată arme nucleare. Erau pe cale să obțină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de țara noastră.

Și, în sfârșit, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale.

Și am crezut că avem un acord. Dar apoi s-au retras și s-au întors și am crezut că avem un acord și s-au retras. Am spus că nu poți negocia cu acești oameni. Trebuie să o faci în mod corect.”

UPDATE 18:59 Trump: Iranul dotat cu arme nucleare reprezintă o „amenințare intolerabilă” pentru Orientul Mijlociu și SUA

Președintele SUA afirmă acum că programul de rachete al Iranului avea scopul de a proteja dezvoltarea armelor nucleare.

Trump spune că, deși SUA era țara care dorea oprirea acestui program, „toată lumea ne susținea”.

El adaugă că un regim iranian înarmat cu arme nucleare ar reprezenta o „amenințare intolerabilă” pentru Orientul Mijlociu, precum și pentru SUA.

Trump afirmă: „Un regim iranian înarmat cu rachete cu rază lungă de acțiune și arme nucleare ar reprezenta o amenințare intolerabilă pentru Orientul Mijlociu, dar și pentru poporul american. Țara noastră însăși ar fi fost amenințată, și a fost foarte aproape de a fi amenințată.”

UPDATE 18:57 Trump: Campania împotriva Iranului, necesară pentru a dezamorsa „amenințarea colosală la adresa Americii”

Președintele american afirmă că operațiunea „Epic Fury” a fost necesară deoarece „programul de rachete balistice convenționale al regimului (de la Teheran, n.r.) creștea rapid și dramatic, ceea ce reprezenta o amenințare foarte clară și colosală pentru America și forțele noastre staționate în străinătate”.

Trump a adăugat: „Regimul avea deja rachete capabile să lovească Europa și bazele noastre, atât locale, cât și din străinătate, și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă în frumoasa noastră Americă”.

UPDATE 18:55 Președintele Donald Trump afirmă că SUA continuă să desfășoare „operațiuni militare de amploare” în Iran, pentru a elimina amenințările reprezentate de regimul iranian.

El spune că Iranul a ignorat avertismentele SUA și „a refuzat să renunțe la programul său nuclear”.

UPDATE 18:49 Donald Trump și-a început discursul. Președintele american vorbește acum, începând cu o scurtă informare despre operațiunea „Epic Fury” – adică despre atacurile SUA asupra Iranului.

UPDATE 18:47 Președintele Donald Trump tocmai a intrat în sala de la Casa Albă în care se va desfășura conferința de presă.

UPDATE 18:09 Conferința de presă, programată pentru ora 18:00, nu a început încă. Imaginile LIVE difuzate de mai multe publicații internaționale arată invitații în sala de ceremonii de la Casa Albă, dar președintele Donald Trump nu a sosit încă. Pe lângă discursul despre situația din Iran, Donald Trump va acorda medalii de onoare pentru trei soldați americani.



Este prima ieșire dedicată de Donald Trump publicului, de la declanșarea, alături de Israel, a operațiunii împotriva Iranului care a dus sâmbătă la uciderea liderui suprem Ali Khamenei.

Precedentele sale discursuri despre război au venit prin videoclipuri preînregistrate difuzate pe Truth Social.

Ce a spus Trump despre război în primele zile

Ieșirea în fața reporterilor vine în a treia zi de acțiuni ale SUA și Israelului împotriva Iranului. Donald Trump a promis duminică să „răzbune” moartea celor trei militari americani, anunțată anterior în conflictul cu Iranul, și a afirmat că vor exista „probabil” și alte pierderi pentru Statele Unite.

Duminică, Trump a descris războiul drept o operaţiune „de patru săptămâni” în Iran și a anunțat moartea a „48 de lideri iranieni” şi a avertizat din nou că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari SUA au fost ucişi.

De asemenea, el a spus că este gata să „discute” cu liderii iranieni, dar fără a preciza care sunt aceştia.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, aşa că – oricât de puternic este Iranul, ţara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puţin”, a declarat preşedintele american într-un interviu telefonic acordat ziarului britanic Daily Mail, de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida, unde se află de vineri seară.

„Avansează rapid. Nimeni nu poate crede că am reuşit. 48 de lideri au fost eliminaţi dintr-o singură lovitură”, s-a felicitat preşedintele Statelor Unite, potrivit unei jurnaliste de la Fox News care a vorbit cu el la telefon şi i-a transcris afirmaţiile pe contul ei de X.