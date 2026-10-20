Violențele din Franța au lăsat în urmă magazine devastate, restaurante incendiate și comercianți care și-au pierdut agoniseala de-o viață. Unii au încercat să-și apere afacerile de atacatori, dar au fost loviți și au privit neputincioși cum tot ce au construit era distrus într-o singură noapte. Acum, proprietarii își calculează pagubele și se întreabă dacă asigurările le vor acoperi pierderile. Între timp, autoritățile au impus restricții nocturne și încearcă să restabilească ordinea, după ce au fost surprinse de amploarea violențelor.

Cu lacrimi în ochi Aline Li privește ceea ce a mai rămas din restaurantul ei. Localul din Paris, pe care îl administra împreună cu soțul, a fost jefuit și incendiat în timpul violențelor de sâmbătă seara. Femeia a încercat să-i oprească pe atacatori, dar a fost lovită.

„Cât timp porțile erau închise, ne simțeam în siguranță. Dar apoi am auzit că cineva deschide porțile din ambele părți. Nu știu cine m-a lovit și cum s-a întâmplat. Cred că m-au lovit cu o bară de fier.”

Hoții au plecat cu țigări, alcool, bani și obiecte personale. Aline nu a fost singura care a încercat să-și apere afacerea. În imaginile surprinse în timpul nopții, comercianții s-au pus în fața ușilor și a vitrinelor, implorându-i pe cei care forțau intrarea să se oprească.

„Nu a mai rămas nimic de furat” – acesta este mesajul pe care Manon Créteur l-a pus pe ușa salonului de coafuri, pe care îl administreaza. Încăperea a fost distrusă în weekend.

„Bonurile de casă, împrăștiate pe stradă, iar extinctoarele, pe care le-am găsit în coșul de gunoi din fața salonului. Iată ce a rămas.”

Manon estimează pagubele la cel puțin 20 de mii de euro. Nu știe însă dacă va recupera întreaga sumă.

„În mod normal, asigurările ar trebui să plătească. Dar cu asigurările este întotdeauna complicat, pentru că trebuie să demonstrezi pierderile provocate de întreruperea activității. Nu acoperă întotdeauna nici șomajul tehnic. Toți comercianții au cel puțin o asigurare împotriva furtului.”

În unele localuri, flăcările au mistuit aproape totul. Pentru comercianți, pagubele nu înseamnă doar marfă pierdută, ci și luni de muncă și economii investite în afaceri care acum nu mai pot funcționa.

„-Știți cât ați pierdut?

-Peste o sută de mii.”

Franța a avut parte o noapte mai liniștită după ce orașe precum Lile, Lyon, Nisa, dar și zone extinse din capitala Paris au introdus restricții de circulație pe timpul nopții.

Alistair BUNKALL, CORESPONDENT SKY NEWS: „Guvernul francez se străduiește să recâștige controlul asupra situației, un control care este clar că a fost total pierdut pe parcursul weekendului. Oficialii din guvern au recunoscut că serviciile secrete au eșuat în a prezice câți protestatari urma să iasă la proteste și nu au estimat nici nivelul violențelor pe care le-am văzut. Așa că polițiștii au fost pur și simplu copleșiti de ce se întâmpla în stradă.”

Toate astea au făcut să pară că Guvernul francez pur și simplu nu are idee cum să gestioneze situația, iar acest lucru a fost evidențiat și de faptul că președintele Emmanuel Macron a părăsit Franța și se află într-o vizită oficială de trei zile în țările din Golf. După violențele din weekend, premierul Sebastian Lecornu a prezidat ieri o reuniune de criză. El a indicat extrema stângă responsabilă pentru tulburări, afirmând că elemente infracționale s-au aflat în spatele violențelor.