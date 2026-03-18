Membrii NATO poartă discuții intense pentru a identifica cea mai eficientă modalitate de redeschidere a strâmtorii Ormuz, blocată de Iran în urma atacurilor americano-israeliene, a declarat miercuri secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, citat de CNN.

„Suntem, desigur, cu toții de acord că strâmtoarea trebuie redeschisă. Și ceea ce știu este că aliații colaborează și discută despre modul cum să procedeze, despre cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru”, a precizat Rutte, aflat în vizită în nordul Norvegiei pentru a participa la exercițiul militar Cold Response.

„Lucrăm împreună la acest lucru pentru a găsi o soluție”, a adăugat oficialul NATO, subliniind că siguranța navigației și stabilitatea energetică globală sunt priorități majore pentru Alianță.

Tensiuni între SUA și aliați în cadrul NATO

Între timp, președintele american Donald Trump critică lipsa de sprijin a principalilor aliați ai Washingtonului, printre care Franța și Marea Britanie, pentru redeschiderea strâmtorii. Strâmtoarea Ormuz este crucială pentru transportul global de energie, prin ea tranzitându-se aproape 20% din petrolul brut mondial și gazul natural lichefiat (GNL). Blocarea aproape totală a acestei rute a dus la creșterea vertiginosă a prețurilor petrolului în ultimele două săptămâni.

Trump a solicitat marilor puteri mondiale să asigure securitatea strâmtorii și a calificat drept „o greșeală cu adevărat stupidă” refuzul multor țări NATO de a acorda asistență. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a precizat că, în cele din urmă, sprijinul aliaților nu este necesar pentru Statele Unite.

Acțiuni militare americane în regiune

În paralel, armata americană a lansat atacuri cu bombe anti-buncăr asupra depozitelor iraniene de rachete din apropierea strâmtorii Ormuz, intensificând tensiunile deja ridicate în regiune.

Blocarea strâmtorii Ormuz nu afectează doar fluxul de energie global, ci ridică și întrebări privind rolul NATO și implicarea marilor puteri în stabilitatea regiunii, în contextul escaladării conflictului dintre Iran și Statele Unite.

Războiul izbucnit în Orientul Mijlociu a afectat și Republica Moldova. După blocarea strâmtorii Ormuz, prețurile la carburanți, în special la motorină, au crescut și au depășit 28 de lei pe litru.