Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a respins decizia administrației Trump de a permite temporar vânzarea petrolului iranian aflat deja pe petroliere, anunță CNN. Oficialul a declarat pe platforma X că „stocul este epuizat”, respingând astfel propunerea de deblocare a țițeiului care ar fi adus aproximativ 140 de milioane de barili pe piețele internaționale, scrie hotnews.ro.

Statele Unite au menținut sancțiuni împotriva exporturilor de petrol iranian de mai multe decenii, intensificate după retragerea Washingtonului din acordul nuclear cu Teheranul, în 2018. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat că această licență temporară ar fi fost menită să „deblocheze rapid cantitățile existente și să stabilizeze piețele energetice”.

Bessent nu a oferit detalii privind durata acestei relaxări, care ar fi urmat modelul aplicat recent petrolului rusesc, permițând vânzarea stocurilor deja încărcate pe nave până la începutul lunii aprilie. Decizia iraniană reflectă însă tensiunile persistente dintre Washington și Teheran în contextul sancțiunilor economice și al negocierilor pentru programul nuclear.

Când a început conflictul și cum a influențat conflictul din Orientul Mijlociu întreaga lume?

Conflictul actual din Orientul Mijlociu escaladează rapid după ce, la sfârșitul lunii februarie 2026, SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului, vizând instalații militare și nucleare, ceea ce a declanșat un război deschis între cele trei părți. Acțiunile au fost marcate de bombardamente aeriene la nivel înalt în Iran, care, la rândul său, a ripostat cu rachete și drone către Israel și baze americane din regiune.

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale crizei a fost blocarea strâmtorii strategice Hormuz de către Iran, o rută maritimă vitală pentru aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii. Teheranul a permis tranzitul doar navelor aprobate de autoritățile sale, ceea ce a perturbat semnificativ comerțul global cu energie.

În acest context, președintele Donald Trump a emis un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Trump a avertizat că, dacă Iranul nu va permite circulația liberă a navelor fără amenințări, Statele Unite vor lovi și vor distruge centralele electrice iraniene, începând cu cele mai mari. Acest mesaj a fost transmis într-un apel public preluat internațional, marcând o escaladare majoră a retoricii și a amenințărilor militare.

Răspunsul Iranului la ultimatum a fost ferm: autoritățile de la Teheran au reiterat că Strâmtoarea rămâne deschisă doar navelor neafiliate „inamici­lor Iranului”, avertizând că orice atac asupra infrastructurii sale energetice va atrage represalii asupra țintelor energetice și informaționale ale SUA și aliaților din regiune.