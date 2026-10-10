Statele Unite au desfășurat vineri negocieri cu Ucraina, într-o reuniune în Florida la care au fost invitați consilieri în probleme de securitate națională din mai multe țări europene, relatează AFP.

Această reuniune a fost însă în parte eclipsată vineri de către un anunț al președintelui Donald Trump privind o cumpărare, negociată cu omologul său rus Vladimir Putin, a sute de mii de tone de motorină rusească „pentru piața americană și mondială”, potrivit News.ro.

Acest anunț-surpriză al președintelui american a dat peste cap negocierile prevăzute la Miami.

Delegația ucraineană urmează să se întâlnească la Miami cu Jared Kushner și Steve Witkoff, emisarii lui Donald Trump, într-o reuniune „de două zile”, le-a declarat unor jurnaliști, înainte de negocieri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În afară de Jared Kushner, ginerele președintelui american, care acționează în calitate de mediator neoficial, la întâlnire urmează să participe emisarul special Steve Witkoff, reprezentanți ai Consiliului Securității Naționale (NSC) și de la Departamentul Finanțelor.

De partea europeană, Washingtonul a invitat consilierii în probleme de securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit, au declarat AFP oficiali americani.

Uniunea Europeană urmează să fie reprezentată de către șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a trimis și el șeful de cabinet.

„Impas”

Eforturile de mediere ale Washingtonului erau într-un punct mort de la începutul Războiului din Iran, în februarie, însă au fost reluate în ultimele săptămâni.

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat într-un turneu în Europa, săptămâna aceasta, că regretă „impasul” actual în conflict.

„Impasurile sunt foarte periculoase”, a avertizat Rubio, care consideră că astfel de situații se termină fie printr-un „acord negociat”, fie printr-o „escaladare”.

O escaladare ar putea conduce la o „campanie de sabotaj în țările vecine” Ucrainei, state membre NATO, a declarat el că se teme.

Negocierile poartă asupra unor „idei noi”, avansate de către Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului cu Rusia, și anume „propuneri de garanții de securitate pentru Ucraina” și „un proiect de prosperitate după război”, au precizat surse americane.

Washingtonul consideră că îngrijorări cu privire la venirea iernii și aprovizionarea cu energie încurajează reluarea negocierilor.

„Europenii au transmis Statelor Unite preocupările lor față de costurile mari ale energiei și altor repercusiuni financiare majore ale Războiului din Ucraina. Ei sunt toți nervoși la venirea iernii”, a declarat AFP un oficial american de rang înalt.

„Răspuns”

Jared Kushner și Steve Witkoff au fost în septembrie la Moscova și la Kiev, însă negocieri directe între ruși și ucraineni încă nu au reînceput.

După o campanie de atacuri – nerodnică – de „40 de zile”, menită să răstoarne economia rusă, Ucraina și aliații săi europeni pledează de-acum în favoarea unui armistițiu în sectorul energetic și pe mare.

Președintele rus Vladimir Putin a respins, săptămâna trecută, această idee.

Cel puțin 30 de persoane au fost ucise joi într-un atac rus care a atins două autobuze, la Kramatorsk, un oraș-cheie, pe frontul de est, în Ucraina, unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele săptămâni, la care Kievul a promis un „răspuns”.

Întrebat despre acest atac de către AFP, un oficial american de rang înalt nu a comentat în mod direct și a reluat un comentariu făcut în alte ocazii – „președintele (Trump) vrea ca acest război să se oprească, pentru ca aceste atacuri smintite să înceteze”, scrie știrileprotv.ro