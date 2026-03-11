Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile Otopeni și Băneasa din București pot transporta, începând de miercuri, 11 martie, până la 2 litri de lichide, aerosoluri și geluri în bagajul de mână. Limita veche de 100 de mililitri a fost eliminată datorită noilor scannere 3D instalate la controlul de securitate, care permit verificarea lichidelor fără ca pasagerii să mai fie nevoiți să le scoată din bagaje, scrie Libertatea.ro.

Măsura se aplică însă doar pasagerilor care își încep călătoria de pe aeroporturile din București, nu și celor aflați în tranzit.

„Începând de miercuri, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajele de cabină”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a explicat că investiția în scannere performante consolidează obiectivul companiei de a îmbunătăți experiența pasagerilor, păstrând în același timp cele mai înalte standarde de securitate.

„Scannerul generează imagini 3D ale bagajelor și permite personalului de securitate să verifice lichidele fără ca pasagerii să le scoată”, a adăugat acesta.

Limita de 100 de mililitri pentru lichidele din bagajele de mână a fost introdusă în 2006, după descoperirea unui complot terorist care viza detonarea unor explozibili lichizi la bordul avioanelor care plecau din Londra spre SUA, folosind sticle de băuturi ca mijloc de transport al explozibililor.