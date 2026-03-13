Nordul județului Tulcea a fost vineri scena unei alerte multiple: populația a primit trei mesaje RO-Alert în decurs de o singură zi, avertizând asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian, în timp ce avioane Eurofighter Typhoon și F-16 au fost ridicate de la sol pentru misiuni de poliție aeriană, pe fondul atacurilor continue cu drone în apropierea graniței cu Ucraina, scrie hotnews.ro.

„Pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Acesta este al treilea mesaj RO-Alert transmis în cursul zilei de astăzi pentru zona de nord a judeţului Tulcea”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea.

Două avioane germane au fost ridicate de la sol

Mesajul a fost emis prin intermediul sistemului naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, însă, având în vedere situaţia din proximitatea frontierei, autorităţile transmit mesaje de avertizare pentru informarea şi protejarea populaţiei. Recomandăm cetăţenilor să urmărească cu atenţie conţinutul mesajelor RO-Alert primite şi să respecte indicaţiile transmise de autorităţi”, au transmis reprezentanţii ISU Tulcea.

În condițiile noii alerte la granița româno-ucraineană, două avioane ale aviației militare germane au decolat într-o misiune de poliție aeriană.

„Continuă atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind detectate alte ţinte, vineri, 13 martie, în jurul orei 17.45. Apărarea antiaeriană a fost alertată şi au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, au precizat reprezentanţii MApN.

Trei alerte într-o singură zi

Acesta este al treilea mesaj de alertare a populației din nordul județului Tulcea din cursul acestei zile. Primul a fost lansat de autorități în cursul dimineții, la ora 10.05.

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian, transmite MApN.

„Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche. Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a demara o operațiune de căutare”, anunță MApN.

În urma detectării unor noi drone în imediata apropiere a spațiului aerian românesc, un al doilea mesaj RO-Alert a fost transmis populaței din zona Deltei Dunării, fiind aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situații, transmite MApN.

„În jurul orei 11.55, din Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită. Alerta aeriană a încetat în jurul orei 12.50”, anunță MApN.