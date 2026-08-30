Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a vorbit cu emoție despre tatăl său, regele Harald al V-lea, în primul său discurs adresat națiunii după urcarea pe tron. Cu vocea tremurândă, monarhul a spus că îi va lipsi râsul și felul cald în care tatăl său îi trata pe oameni și situațiile din viață. Harald al V-lea a murit vineri, la vârsta de 89 de ani, după mai bine de trei decenii pe tron. Iar ieri, mii de norvegieni au venit la Palatul Regal din Oslo pentru a-i aduce un ultim omagiu, lăsând flori, lumânări și mesaje pentru fostul monarh.

Haakon al VIII-lea și-a început primul discurs ca rege vorbind nu despre tron, ci despre tatăl său.

HAAKON AL VIII-LEA, REGELE NORVEGIEI: „Îți mulțumesc foarte mult, dragul meu tată. Îți mulțumesc că ai fost un tată atât de bun pentru Märtha și pentru mine. Cald și protector. Îmi va fi dor de el. Îmi va fi dor de râsul lui, de felul lui cald de a întâlni oamenii și situațiile.”

În primul său mesaj către norvegieni, noul monarh a spus și că își va urma propriul drum, așa cum a făcut și tatăl său. Haakon a reafirmat, totodată, angajamentul față de democrație, statul de drept și ideea că toți oamenii au aceeași valoare.

HAAKON AL VIII-LEA, REGELE NORVEGIEI: „Credem într-o Norvegie în care suntem ferm ancorați în istoria noastră, în ceea ce ne-a format de-a lungul timpului. Credem în democrație. Credem într-o societate construită pe lege și justiție, în care toți au aceeași valoare. O societate în care ne vedem și ne recunoaștem reciproc resursele, astfel încât împreună să putem crea o Norvegie în care toți să poată contribui și să se simtă acasă.”

În timp ce noul rege își începea domnia, norvegienii continuau să-și ia rămas-bun de la Harald al V-lea. În fața Palatului Regal din Oslo s-a format o adevărată mare de flori. Oamenii au venit cu buchete, lumânări și scrisori, iar mulți dintre cei care au ajuns la palat au fost copleșiți de emoții.

„-Nu am trăit niciodată, în întreaga mea generație, cu un alt rege. Harald era sinonim cu ceea ce înseamnă un rege.”

Potrivit autorităților, peste 20 de mii de oameni au venit să-și prezinte omagiile încă din prima zi după moartea regelui. Drapelele au fost coborâte în bernă, iar în întreaga țară au fost deschise biserici și clădiri publice pentru cei care au vrut să transmită condoleanțe și să semneze în cărțile de omagii.

„Am scris că sunt mândru că ai fost regele meu și îți sunt recunoscător pentru tot ce ai făcut pentru Norvegia. Și, da, sunt, de asemenea, foarte recunoscător că ai fost regele meu în toți acești ani.”

Harald al V-lea a murit vineri, la Oslo, la vârsta de 89 de ani. A fost rege al Norvegiei din 1991 și a rămas pe tron mai bine de trei decenii, devenind una dintre cele mai cunoscute și populare figuri publice ale țării. Haakon al VIII-lea, în vârstă de 53 de ani, preia acum tronul și începe o nouă etapă pentru monarhia norvegiană. Ceremonia oficială de confirmare a noului rege în Parlament este programată pentru marți.