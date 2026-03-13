De la începutul ostilităților lansate pe 28 februarie de către Statele Unite și Israel împotriva Iranului, doar 77 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz, dintre care mai mult de jumătate aparțin așa-numitelor „flote fantomă” – nave utilizate pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse de SUA și Uniunea Europeană unor state precum Iran și Rusia, potrivit datelor furnizate vineri de societatea de date maritime Lloyd’s List Intelligence, scrie hotnews.ro.

Iranul susține că nu a închis strâmtoarea, însă a avertizat că va ataca orice navă cu legături directe sau indirecte cu SUA, Israel și aliații lor. De la 1 martie, 20 de nave comerciale, inclusiv 9 petroliere, au raportat incidente sau atacuri în regiune, conform agenției britanice pentru siguranța maritimă UKMTO. În paralel, Organizația Maritimă Internațională a confirmat 16 incidente, dintre care 8 au implicat petroliere.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când între 1 și 11 martie au tranzitat 1.229 de nave, numărul actual al trecerilor prin Strâmtoarea Ormuz indică o scădere dramatică, iar sute de nave comerciale, în special petroliere și metaniere, sunt în prezent ancorate în Golful Persic, așteptând securizarea căii navigabile strategice.

Strâmtoarea Ormuz este considerată un punct critic pentru comerțul mondial cu energie, însă securizarea acesteia se dovedește dificilă. Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a explicat că atacurile iraniene asupra navelor comerciale reprezintă o provocare tactică majoră și că, cel puțin pe termen scurt, protecția completă a traficului maritim nu poate fi garantată.

Totodată, oficialul american a menționat că escortarea navelor comerciale de către nave militare americane ar putea fi luată în considerare doar după ce SUA vor desfășura acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului, pentru a reduce riscul atacurilor.