O rachetă a căzut în apropiere de oraşul Qamishli, în nord-estul Siriei, o zonă cu populaţie majoritar kurdă situată în apropierea frontierei cu Turcia, fără să facă victime, însă originea rachetei este necunoscută, scrie Le Figaro, transmite știrileprotv.ro.

Martori au declarat miercuri că au văzut rachete explodând pe cer.

”Animalele au fost îngrozite şi panicate de zgomot. S-au ascuns”, a declarat un cioban tânăr, în vârstă de 18 ani, care îşi păştea oile la momentul respectiv.

Mulţi curioşi s-au adunat apoi în jurul epavei militare.

Ministerul turc al Apărării a anunţat miercuri că o rachetă balistică trasă din Iran care se îndrepta către spaţiul aerian turc a fost distrusă de sisteme de apărare NATO poziţionate în estul Mării Mediterane.

Rachetă prăbușită în Siria/ Profimedia

