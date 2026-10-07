Organizația Mondială a Sănătății a cerut Rusiei mai multe informații despre moartea unei angajate a unui laborator de cercetare a ciumei din Siberia.

Nu este încă clar ce anume a provocat îmbolnăvirea femeii, însă informațiile apărute în presă au alimentat numeroase speculații. Autoritățile ruse investighează în continuare cauza decesului, dar susțin că toate persoanele care au intrat în contact cu victima au fost testate negativ pentru ciumă pneumonică, scrie BBC.

Ce este, de fapt, ciuma pneumonică și cât de periculoasă este

Ciuma pneumonică este o infecție pulmonară extrem de gravă, descrisă adesea drept cea mai virulentă formă de ciumă.

Există alte două forme ale bolii: ciuma bubonică, care afectează ganglionii limfatici, și ciuma septicemică, care afectează sângele.

Ciuma pneumonică poate apărea după o infecție inițială cu una dintre celelalte două forme. Printre simptome se numără dificultățile de respirație, durerile în piept și, adesea, tusea cu sânge.

Este considerată mai gravă, dar mai rară decât ciuma bubonică. Numărul total de infecții cu cele trei forme de ciumă variază de la un an la altul, dar este estimat la aproximativ 1.000-3.000 de cazuri anual.

Majoritatea sunt cazuri de ciumă bubonică, multe dintre ele fiind înregistrate în Africa Centrală. Însă boala apare și în alte regiuni, inclusiv în Rusia, India, China și Statele Unite, scrie știrileprotv.ro.

„Nu a dispărut”

Profesorul Piero Olliaro, specialist în boli infecțioase asociate sărăciei la Universitatea Oxford, explică faptul că bacteria care provoacă boala nu a dispărut.

„Ciuma nu a dispărut: bacteria care o provoacă, Yersinia pestis, persistă în rezervoare animale din numeroase regiuni ale lumii. Aproximativ 200 de specii de rozătoare pot găzdui bacteria, iar rezervoare există în America, Eurasia și Africa. Prin urmare, cazuri sporadice la oameni continuă să apară, însă supravegherea, măsurile de control al infecțiilor și tratamentul eficient cu antibiotice sunt instrumente importante pentru limitarea impactului lor”, a spus el.

Cum se răspândește boala

Ciuma este o boală infecțioasă provocată de o bacterie care se găsește, de regulă, la mamifere mici și la puricii acestora.

O persoană se poate infecta prin înțepătura unui purice infectat sau prin manipularea unui animal infectat.

În cazul ciumei pneumonice este posibilă și transmiterea de la om la om, prin picături respiratorii eliminate prin tuse și inhalate ulterior de o altă persoană. În mod normal, este nevoie de un contact destul de apropiat pentru ca transmiterea să aibă loc.

Ciuma pneumonică se poate dezvolta și atunci când o persoană a avut ciumă septicemică, iar infecția se răspândește ulterior la plămâni.

Se consideră că ciuma pneumonică a fost principala formă de ciumă din timpul Morții Negre, epidemia devastatoare care a ucis milioane de oameni în Europa în secolul al XIV-lea.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, ciuma pneumonică are o perioadă de incubație foarte scurtă, uneori de numai 24 de ore.

Dacă boala nu este diagnosticată și tratată rapid, experții avertizează că este aproape întotdeauna fatală. Vestea bună este că ciuma răspunde bine la antibiotice atunci când tratamentul este început din timp.

SUA a transmis recomandări pentru cetățeni

Președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul analizează „foarte atent” cazul, în timp ce Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au transmis că „nu există indicii privind o amenințare mai largă pentru Statele Unite”.

„Guvernul SUA are capacități limitate de a-i ajuta pe cetățenii americani aflați în Rusia, în special în afara Moscovei. Personalul guvernului SUA s-ar putea confrunta cu restricții suplimentare privind deplasările personale și oficiale în anumite regiuni, din cauza riscurilor pentru sănătate și securitate”, a transmis Ambasada SUA din Rusia.

Avertismentul de călătorie al Departamentului de Stat pentru Rusia, de nivelul 4 („Nu călătoriți”), rămâne în vigoare și precizează că cetățenii americani aflați în prezent în Rusia ar trebui să părăsească imediat țara. Cetățenii americani care intenționează să călătorească în Rusia sunt din nou sfătuiți cu fermitate să nu facă acest lucru, din cauza riscului de detenție arbitrară și a problemelor de securitate.

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