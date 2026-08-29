Un institut olandez de cercetare a dependențelor de droguri și sănătății mentale a emis „alertă roșie” ce vizează pastile de ecstasy potențiale letale, care au forma capului președintelui american Donald Trump, scrie BBC.com.

Institutul Trimbos din Utrecht a spus că unele dintre pastilele pe care le-a testat în această lună conțin o cantitate „foarte mare” a substanței PMMA.

„Nu utilizați această pastilă în nicio circumstanță”, se spune în avertismentul institutului, atrând atenția că drogul poate provoca surescitare „cu consecințe potențial fatale”.

Pastila îl înfățișează pe Trump pe o parte, iar pe revers este inscripționată cu cuvintele „Trump” și „NL”.

PMMA sau para-methoxymethamfetamina este o substanță similară MDMA, ingredientul activ din pastilele de ecstasy.

Utilizatorii sunt avertizați că ar putea suferi simptome precum greață, ritm cardiac mai mare și convulsii, la câteva ore după ingerarea pilulei.

Purtătoarea de cuvânt a Institutului Trimbos, Anniek Groothuis a declarat pentru Associated Press că deocamdată nu s-au înregistrat decese sau îmbolnăviri grave în urma consumului acestui drog.

Producerea, comercializarea și utilizarea ecstasy este ilegală în Olanda, însă în 2024 un raport al guvernului olandez spunea că substanța este „un drog de petrecere destul de popular”. Raportul menționa, că în 2022, un număr record de 550.000 de persoane au consumat acest drog cel puțin o dată, scrie hotnews.ro

Nu este prima dată când chipul lui Donald Trump a fost sursă de inspirație pentru forma pastilelor de ecstasy. În 2017, poliția germană a confiscat 5.000 de pastile portocalii de forma capului președintelui SUA, care erau promovate pe internet cu sloganul „Trump face petrecerile mărețe din nou”, trimitere la sloganul „Make America Great Again”.