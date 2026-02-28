Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, sâmbătă, a informat agenția de știri de stat SANA, prelaută de Reuters, scrie hotnews.ro.

Alte resturi de rachete au căzut în orașul Quneitra și în bazinul Yarmouk din provincia Daraa, din sudul Siriei, potrivit martorilor Reuters și videoclipurilor distribuite de locuitori.

Citeste si : Războiul din Iran s-a extins în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din regiune, baze militare SUA sub atac. Un mort în Abu Dhabi - VIDEO

Sâmbătă, zgomotul avioanelor de luptă s-a auzit în repetate rânduri în cerul Siriei, după ce Statele Unite și Israelul au anunțat o operațiune militară împotriva Iranului.

Citeste si : Spațiul aerian, închis în mai multe regiuni din Orientul Mijlociu. Autoritatea Aeronautică Civilă anunță lista: „Orice zbor va suferi modificări pentru cel puțin următoarele 72 de ore”

Zeci de rachete interceptoare au fost văzute în cerul de deasupra Damascului, potrivit a doi martori, unul dintre ei fiind un reporter Reuters.