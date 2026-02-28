Semiluna Roşie iraniană anunţă sâmbătă că a înregistrat cel puţin 201 morţi şi 747 de răniţi în unor unei serii de atacuri israeliene şi americane în Iran, relatează AFP, transmite news.ro.

Dintre cele 31 de provincii ale Iranului, „24 au fost atinse, iar Semiluna Roşie este în stare de alertă”, anunţă într-un comunicat, publicat de către agenţia oficială iraniană de presă Irna, organizţaia iraniană.

Ea precizează că acesta este un bilanţ provizoriu al tuturor atacurilor de sâmbătă dimineaţa.

Pe de altă parte, trei militari kuwaitieni au fost răniţi în schije, după ce o bază în care se află personal american a fost vizată sâmbătă în represalii iraniene, a anunţat un purtător de cuvânt al ministerului kuwaitian al Apărării, colonelul Saud Abdelaziz Al-Atwan.

„Schije de obuze au căzut în baza aeriană Ali Al-Salem, dupăc e forţe ale apărării aeriene au interceptat rachete balistice şi drone, rănind uşor trei membri ai forţelor armate şi cauzând anumite pagube materaile”, a anunţat colonelul Saud Abdelaziz Al-Atwan.

Pe de altă parte, clădiri rezidenţiale au fost vizate la Manama, capitala Bahrainului, a anunţat sâmbătă Ministerul de Interne, în represalii ale Iranului în urma unor atacuri americane şi israeliene.

„Mai multe imobile rezidenţiale de la Manama au fost ţintite. Apărarea Civilă continuă operaţiuni de luptă împotriva incendiilor şi de salvare în locurile atinse”, anunţă într-un comunicat ministerul.