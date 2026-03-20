Un petrolier rusesc, „Anatoli Kolodkin”, încărcat cu aproximativ 730.000 de barili de țiței, traversează Oceanul Atlantic și ar putea ajunge în Caraibe încă de luni, într-un moment în care Cuba se confruntă cu o criză energetică severă, scrie New York Times. Cantitatea transportată ar putea asigura insulei energie pentru câteva săptămâni, dacă va fi rafinată corespunzător.

Vas sub sancțiuni americane traversează Atlanticul

Vasul, aflat sub sancțiuni americane din 2024, aparține companiei de stat rusă Sovcomflot și a părăsit Portul Primorsk pe 9 martie, traversând Canalul Mânecii însoțit temporar de o navă militară rusă. Oficial, nava a anunțat ca destinație „Atlantis, SUA”, posibil o stratagemă pentru a evita supravegherea internațională, însă datele din industrie indică Matanzas, Cuba, ca destinație reală.

Cuba, afectată de trei luni de blocadă petrolieră

Această livrare vine după aproape trei luni în care Cuba nu a mai primit petrol semnificativ, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite și a preluării controlului asupra exporturilor venezuelene de petrol. Rezultatul este o criză energetică acută, cu prețuri în creștere la combustibil, întreruperi aproape zilnice de curent și amenințarea unui dezastru umanitar care afectează alimentația, sănătatea și infrastructura țării.

Pentru Washington, trimiterea petrolului rusesc către Cuba ar putea reprezenta o nouă confruntare diplomatică și economică cu Moscova. Autoritățile americane mențin două nave ale Gărzii de Coastă în apropierea Cubei și au avertizat anterior că orice transport de combustibil destinat insulei va fi interceptat, inclusiv prin intervenții directe.

O soluție temporară pentru criza energetică

Petrolierul „Anatoli Kolodkin” ar putea atenua parțial deficitul de combustibil și ar furniza motorină, benzină și combustibil pentru avioane, precum și energie pentru rețeaua electrică a Cubei, însă rafinarea și distribuirea petrolului vor dura câteva săptămâni, astfel încât efectul asupra crizei energetice va fi temporar.