Iranul amenință că va ataca instalațiile petroliere din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, ca represalii, scrie hotnews.ro

Atacul israelian asupra zăcământului de gaze naturale al Iranului „face să explodeze” din nou prețurile petrolului.

Țițeiul Brent era cotat joi dimineața la 112 dolari/baril iar WTI sale au crescut miercuri cu peste 5%, pe măsură ce Israelul și Iranul intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu.

Brent: amestec de țiței extras în Marea Nordului (între UK și Norvegia), folosit ca reper de preț pentru Europa, Africa, Orientul Mijlociu și mare parte din exporturile globale.

WTI (West Texas Intermediate): țiței extras în principal în Texas și alte regiuni din SUA, reper de preț mai ales pentru piața nord‑americană

Iranul intenționează să răspundă

Garda Revoluționară a avertizat oamenii să stea departe de mai multe facilități pe care le-au descris ca fiind ținte „legitime și principale”, potrivit presei de stat iraniene.

Conform previziunilor de coșmar, piața petrolului ar putea pierde între 11 și 16 milioane de barili pe zi în următoarele patru până la șase săptămâni, deoarece Strâmtoarea Ormuz rămâne practic închisă, potrivit Citi.

Acest lucru ar putea împinge prețurile Brent la 110-120 de dolari pe baril, a declarat banca.Într-un scenariu mai sever, Citi a declarat că o întrerupere prelungită a furnizării de energie sau atacuri mai ample asupra infrastructurii energetice ar putea duce prețurile la o medie de 130 de dolari în al doilea și al treilea trimestru, ajungând până la 150 de dolari Brent sau chiar 200 de dolari, inclusiv produsele petroliere.

Care este situația în Republica Moldova după creșterea prețului la petrol?

Carburanții se scumpesc de la o zi la alta. De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei la pompă a crescut cu peste 7 lei și a depășit astăzi pragul de 28 de lei pentru un litru, iar benzina va fi 27 de lei și 56 de bani pe litru, conform noilor tarife stabilite de ANRE.

Între timp, pentru a diminua presiunea de la pompă creată de procurările impulsive ale șoferilor, Guvernul a decis astăzi limitarea cantității procurate în recipiente la 20 de litri.

Potrivit ministrului Energiei, importurile de combustibil se fac în regim normal. Republica Moldova are stocuri de benzină pentru 16 zile, iar pentru motorină de aproximativ 10 zile.