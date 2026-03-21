Compania petrolieră rusă Lukoil a înregistrat un pierdere netă de 1,06 trilioane de ruble în 2025, potrivit raportului financiar conform standardelor internaționale (IFRS). Rezultatul contrastează puternic cu profitul net de 851,5 miliarde de ruble raportat în 2024, transmite publicația Vedomosti.

Potrivit publicației, scăderea este explicată în principal prin decizia companiei de a-și retrage și de a evalua la zero investițiile în activele externe. În acest context, Lukoil a raportat pierderi de 1,667 trilioane de ruble din deprecierea și ieșirea din capitalul Lukoil International GmbH, entitate care deține activele internaționale ale grupului.

Veniturile din vânzări ale companiei (inclusiv accizele și taxele de export) au scăzut la 3,8 trilioane de ruble în 2025, față de 4,4 trilioane de ruble în anul precedent. Profitul înainte de impozitare a coborât semnificativ, până la 219,3 miliarde de ruble, comparativ cu 1,1 trilioane de ruble în 2024.

Conducerea companiei a precizat că nu poate estima rezultatul final al vânzării activelor externe, deoarece acesta depinde de deciziile Office of Foreign Assets Control (OFAC), instituția americană care supraveghează sancțiunile internaționale. În cazul aprobării tranzacției, fondurile ar putea fi blocate într-un cont special, accesibil doar după ridicarea sancțiunilor.

Pe fondul acestor incertitudini, investiția în Lukoil International GmbH a fost reevaluată la o valoare apropiată de zero.

Totuși, Consiliul de Administrație al Lukoil a recomandat distribuirea de dividende pentru anul 2025 în valoare de 278 de ruble per acțiune. Adunarea generală anuală a acționarilor este programată pentru 23 aprilie.

Sancțiuni împotriva Lukoil

Pe 22 octombrie 2025, Office of Foreign Assets Control a impus sancțiuni împotriva Lukoil și a mai multor subsidiare ale sale. Ulterior, compania a anunțat intenția de a-și vinde activele externe, iar pe 29 ianuarie 2026 a semnat un acord cu Carlyle Group pentru vânzarea Lukoil International GmbH.

Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat pe 27 octombrie 2025 că intenționează să își vândă toate activele internaționale, în contextul noilor sancțiuni impuse de Statele Unite și alte țări occidentale.

Lukoil deține rafinării, stații de carburanți și proiecte petroliere în mai multe țări europene, printre care România, Bulgaria, Serbia, Italia și Țările de Jos. În ultimele luni, mai multe filiale ale companiei s-au confruntat cu dificultăți operaționale din cauza restricțiilor privind plățile internaționale și aprovizionarea cu materii prime.

Cum au afectat Republica Moldova sancțiune impuse pentru Lukoil

În comparație cu alte state care, anticipând aceste evenimente, au întreprins din timp măsuri de limitare a activității companiei Lukoil, în Republica Moldova și România, autoritățile au fost extrem de relaxate, a scris într-o postare pe Facebook fostul premier, Ion Sturza, după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Și expertul Valeriu Pașa a scris pe rețelele de socializare că este pentru prima dată când sancțiunile împotriva regimului putinist afectează o companie atât de importantă de la noi din țară.

