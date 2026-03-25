Dacă prețul petrolului va ajunge la 150 de dolari pe baril, va declanșa o recesiune globală, a declarat pentru BBC Larry Fink, directorul gigantului financiar american BlackRock, scrie hotnews.ro

Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, a declarat că, dacă Iranul „rămâne o amenințare” și prețurile petrolului rămân ridicate, acest lucru va avea „implicații profunde” pentru economia mondială.

BlackRock este un colos financiar, controlând active în valoare de 14 trilioane de dolari (10,5 trilioane de lire sterline) și este unul dintre cei mai mari investitori în multe dintre cele mai mari companii din lume.

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat mișcări bruște pe piețele financiare, în timp ce oamenii încearcă să înțeleagă ce se va întâmpla cu costurile energiei.

Fink a avansat două scenarii: primul, în care conflictul se soluționează și Iranul devine o țară care poate fi acceptată din nou de comunitatea internațională, caz în care prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul de dinainte de război.

Dar dacă nu, spune el, atunci ar putea exista „ani cu petrol peste 100 de dolari, mai aproape de 150 de dolari, ceea ce are implicații profunde asupra economiei” și va duce la o „recesiune severă și abruptă”.

Fink spune că țările trebuie să fie pragmatice în ceea ce privește mixul energetic, utilizând toate sursele disponibile, dar furnizarea de energie ieftină este esențială pentru stimularea creșterii economice și creșterea nivelului de trai.

„Creșterea prețurilor la energie este o taxă foarte regresivă. Îi afectează mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați.”

Deși Regatul Unit dispune deja de energie solară și eoliană, precum și de hidrocarburi, dacă prețurile petrolului ar crește la 150 de dolari timp de trei sau patru ani, „am putea vedea multe țări îndreaptându-se rapid către energia solară și eoliană”.

Țările nu ar trebui să depindă de o singură sursă, spune el.

„Folosește ceea ce ai fără îndoială, dar și îndreaptă-te agresiv către surse alternative.” „Zero asemănări cu 2007-2008”

Unii analiști au sugerat că există unele ecouri ale perioadei premergătoare crizei financiare din 2007-2008 pe piețe în acest moment.

Prețurile la energie sunt în creștere, iar unele companii au semnalat semne de fisuri în sistemul financiar. BlackRock este una dintre firmele care au retrageri limitate de capital din fondurile de credit private, efectuate de investitori îngrijorați.

Însă Fink este ferm convins că nu există nicio șansă de repetare a traumei financiare din 2007-2008, când mai multe bănci din întreaga lume s-au prăbușit sau au trebuit salvate, deoarece consideră că instituțiile financiare sunt mai sigure astăzi.

„Nu văd nicio asemănare”, spune el. „Zero.”

Problemele care afectează unele fonduri reprezintă o mică parte din piața generală, iar investițiile instituționale rămân puternice, spune el.

Fink respinge, de asemenea, sugestiile conform cărora creșterea investițiilor în inteligența artificială, care a dus la investiții de miliarde de dolari în noua tehnologie, a fost exagerată.

„Nu cred deloc că avem o bulă”, spune el.

„Am putea avea una sau două eșecuri în domeniul inteligenței artificiale? Sigur, sunt de acord.”

Anul trecut, BlackRock a făcut parte dintr-un consorțiu care a cumpărat unul dintre cei mai mari furnizori de centre de date din lume, Aligned Data Centres, într-o tranzacție de 40 de miliarde de dolari.

„Cred că există o cursă pentru dominația tehnologiei. Cred că, dacă nu investim mai mult, China câștigă. Cred că este obligatoriu să ne dezvoltăm agresiv capacitățile de inteligență artificială.”

Cea mai mare problemă care, în opinia sa, împiedică extinderea inteligenței artificiale în SUA și Europa este costul energiei.

În timp ce China investește enorm în energia solară și nucleară, în Europa „văd doar multe discuții și nicio acțiune”, spune el, în timp ce în SUA „oricât de independenți energetic suntem, mai bine să începem să ne concentrăm pe energia solară… pentru că avem nevoie de energie ieftină și necostisitoare pentru a trece la inteligența artificială”.

„IA va crea locuri de muncă pentru instalatori și electricieni”

La începutul acestei săptămâni, în scrisoarea sa anuală către acționari , Fink a declarat că boom-ul inteligenței artificiale riscă să adâncească inegalitatea, doar un număr mic de firme și investitori observând beneficiile.

Totuși, într-o declarație acordată BBC, el a subliniat că inteligența artificială va crea „un număr enorm de locuri de muncă”.

El a spus că în scrisoarea sa a menționat câte locuri de muncă vor fi create „legate de electricieni, sudori și instalatori”.

În schimb, s-ar putea să nu existe la fel de multă cerere pentru unele locuri de muncă de birou pe măsură ce inteligența artificială evoluează, iar acest lucru ar putea duce la o regândire a rolurilor necesare, deoarece „societatea se schimbă și evoluează”.

În SUA, spune el, după al Doilea Război Mondial, „am pus bazele educației și le-am spus tuturor tinerilor: mergeți la facultate, mergeți la facultate, mergeți la facultate. Și probabil am exagerat”.

„Trebuie să echilibrăm asta și trebuie să fim mândri că… o carieră poate fi la fel de puternică în domeniile instalatorilor și electricienilor.”