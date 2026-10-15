Mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate la misiunea de salvare a navei comerciale care a fost cuprinsă de incendiu în largul Mării Negre, joi dimineață.

Nava „Wine Trader” sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord. La bord se aflau 12 persoane, 8 dintre ele fiind dispărute, a anunțat Autoritatea Navală Română, scrie hotnews.ro

Nu se știe încă dacă nava a fost lovită de dronă, însă noaptea trecută patru avioane de luptă F-18 și F-16 au fost ridicate după ce radarele MApN au detectat un grup de drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

La operațiunea de salvare participă Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a anunțat MAI, într-un comunicat.

Imagini din timpul operațiunii de salvare au fost publicate de MAI:

„Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, având la bord o echipă medicală, a decolat către zona incidentului pentru a asigura sprijinul aerian necesar misiunii. Pentru suplimentarea capacității de intervenție, un al doilea elicopter Black Hawk a decolat de la București. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare prin troliere, care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate”, potrivit comunicatului MAI.

Salvarea marinarilor, îngreunată din cauza valurilor foarte mari

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat două ambarcațiuni. Nava Fifi a început deplasarea din portul Mangalia către nava afectată, având la bord un medic, doi paramedici și un asistent medical.

În același timp, o șalupă multirol din cadrul ISU Tulcea a început deplasarea din portul Tulcea către portul Sulina, cu trei paramedici și patru membri ai echipajului la bord, potrivit autorităților.



„În zona incidentului, o navă a Poliției de Frontieră Române monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea. La acest moment, salvarea persoanelor nu se poate realiza în condiții de siguranță, din cauza valurilor foarte mari. Prioritatea echipelor de intervenție este salvarea celor patru membri ai echipajului, în condiții de siguranță atât pentru persoanele aflate la bordul navei comerciale, cât și pentru salvatori. Forțele și mijloacele alocate acționează coordonat, în funcție de evoluția situației și de condițiile din zona incidentului”, a precizat MAI.