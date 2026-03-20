Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și-a exprimat vineri regretul pentru prietenia cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat și implicat în scandaluri internaționale. Într-un interviu, ea a declarat că și-ar fi dorit să nu-l fi cunoscut niciodată, potrivit Reuters, transmite hotnews.ro.

Publicarea la sfârșitul lunii ianuarie de către Departamentul pentru Justiție de la Washington a milioane de documente legate de Epstein a provocat unde de șoc în întreaga lume, dezvăluind legăturile finanțatorului compromis cu persoane influente, inclusiv prințesa moștenitoare, precum și politicieni de rang înalt din Norvegia, directori de companii și diplomați.

„Am fost manipulată și înșelată”, a declarat Mette-Marit într-un interviu emoționant acordat postului public NRK, difuzat vineri dimineață.

„Desigur, mi-aș fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată”, a spus ea despre Epstein, care a murit într-o închisoare americană în 2019, în timp ce aștepta judecarea sa pentru acuzații de trafic de persoane și alte infracțiuni.

Documentele arată comunicări regulate între prințesa norvegiană și Jeffrey Epstein

Noul lot de documente arată o comunicare frecventă între Mette-Marit și Epstein, care a continuat mult timp după ce acesta a pledat vinovat în 2008 pentru solicitarea unei prostituate minore și a primit prima sa condamnare la închisoare.

Prințesa moștenitoare, în vârstă de 52 de ani, care și-a cerut scuze regelui Harald V și reginei Sonja într-o declarație din 6 februarie, nu a fost acuzată de nicio faptă penală.

Deși relatările anterioare din presă arătaseră că Mette-Marit avea legături cu Epstein, noile documente indică o relație mai extinsă, ceea ce a determinat critici neobișnuite din partea prim-ministrului Norvegiei și solicitări ca aceasta să ofere o relatare completă asupra faptelor.

Documentele arată că prințesa, soția prințului moștenitor Haakon, a menținut contactul cu Epstein între 2011 și 2014 și a stat patru zile la casa acestuia din Palm Beach în timpul unei călătorii private în 2013.

„A profitat de faptul că aveam un prieten comun și de faptul că sunt naivă. Îmi place să cred ce e mai bun despre oameni. Dar am ales, de asemenea, să întrerup contactul cu el”, a spus Mette-Marit în noul interviu.

„Nu am văzut niciodată nimic ilegal”, a declarat ea pentru NRK.

Mette-Marit spune că nu își amintește un email incriminator pe care i l-a trimis finanțistului

Documentele Epstein par să contrazică o declarație făcută de aceasta în 2019, în care își cerea scuze pentru că nu s-a interesat de trecutul lui Epstein și afirma că nu s-ar fi asociat niciodată cu el dacă ar fi cunoscut gravitatea infracțiunilor comise.

Într-un email din octombrie 2011, la trei ani după ce Epstein pledase vinovat față de primele acuzații care i-au fost aduse în SUA, Mette-Marit i-a scris că l-a căutat pe Google și că este de acord că trecutul său „nu arăta prea bine”, text urmat de un emoticon zâmbitor.

Întrebată despre acel email de către NRK, Mette-Marit a spus că nu își amintește de ce l-a scris.

„Dar dacă aș fi găsit informații care să mă facă să înțeleg că era un abuzator și un infractor sexual, nu aș fi pus un emoticon zâmbitor după asta”, a spus ea.

Stând lângă ea, soțul său Haakon a spus că își susține soția într-un moment dificil și că mariajul este atât pentru „zilele bune, cât și pentru cele rele”.

„Mette este grijulie, înțeleaptă și foarte puternică. De aceea o voi avea întotdeauna alături când se întâmplă ceva dificil”, a spus prințul moștenitor.

Dosarul Epstein a pus în dificultate familia regală a Norvegiei

În timp ce Haakon și restul familiei regale și-au menținut un program încărcat, inclusiv prin vizite la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia și participarea la evenimente în Norvegia, prințesa moștenitoare nu a mai apărut în public de câteva săptămâni.

Suferind de o boală pulmonară cronică, care va necesita în cele din urmă un transplant de plămâni, Mette-Marit se confruntă și cu procesul fiului său cel mare dintr-o relație anterioară, acuzat de viol și alte infracțiuni.

Marius Borg Hoiby, fiul ei în vârstă de 29 de ani, s-a declarat nevinovat de viol și abuz domestic, deși a recunoscut în instanță unele acuzații mai puțin grave.

Pe fondul acestor scandaluri, popularitatea familiei regale norvegiene a scăzut în ultimele luni, potrivit unui sondaj din februarie realizat pe 1.009 respondenți.

Aproximativ 60% dintre norvegieni susțin monarhia, în scădere de la 70% în ianuarie, conform sondajului Norstat publicat pe 21 februarie de către NRK, în timp ce 27% susțin o republică, în creștere de la 19% în aceeași perioadă.