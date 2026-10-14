Proteste violente au izbucnit în Azerbaidjan, după ce autoritățile au început să le interzică elevelor și profesoarelor să intre în școli cu hijab. Nemulțumiții au ieșit în stradă, au scandat lozinci și au forțat intrarea în unele instituții de învățământ, unde au spart geamuri și uși. Poliția a arestat 37 de persoane, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii publice.

Zeci de oameni s-au adunat în fața școlilor din Azerbaidjan și și-au strigat nemulțumirea. În imaginile distribuite pe rețelele sociale, mulțimea a înaintat pe stradă, iar în fața instituțiilor de învățământ s-au creat busculade. În unele cazuri, protestatarii au forțat ușile și au spart geamurile, iar confruntările au degenerat în acte de vandalism.

Scânteia protestelor a fost aprinsă de noile reguli privind uniformele școlare, aprobate de guvernul de la Baku în septembrie. Autoritățile au invocat caracterul laic al educației și necesitatea unui cod vestimentar uniform. Deși documentul nu a interzis explicit hijabul, acesta a exclus hainele considerate incompatibile cu principiile educației laice. Din octombrie, reguli similare au fost aplicate și profesorilor.

Partidul de guvernământ a susținut că măsurile se bazează pe egalitate și respectarea legii, nu pe discriminare religioasă. Disputa a afectat însă și relațiile cu Turcia, un aliat apropiat al Azerbaidjanului. Un consilier al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan a criticat restricțiile, afirmând că elevele nu ar trebui împiedicate să învețe din cauza vălului religios. Partidul de guvernământ de la Baku i-a răspuns că Ankara nu ar trebui să se amestece în afacerile interne ale țării. Azerbaidjanul este un stat laic, deși aproximativ 96 la sută din populație se identifică drept musulmană.