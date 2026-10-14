Rapperul rus Navai a fost reținut în Kazahstan, după ce în mașina în care se afla au fost găsite substanțe narcotice. Artistul este suspectat de tentativă de contrabandă cu droguri, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Potrivit publicației Mash, artistul a fost reținut în noaptea de 13 spre 14 octombrie, la intrarea în Kazahstan. În urma verificării mașinii în care se afla, polițiștii au găsit substanțe narcotice.

Navai, plasat în izolator

Poliția din regiunea Jambîl a confirmat reținerea artistului. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru suspiciunea de tentativă de contrabandă cu substanțe narcotice, iar suspectul a fost plasat într-un izolator de detenție temporară. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit alte detalii.

Navai urma să susțină un concert solo la Chișinău Arena pe 16 octombrie. Evenimentul a fost însă reprogramat pentru 8 decembrie 2026, au anunțat organizatorii.

Ce motive au invocat organizatorii

Aceștia au invocat motive tehnice și nu au precizat dacă reținerea artistului are vreo legătură cu schimbarea datei concertului.