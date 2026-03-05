Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA, conform declarațiilor diplomatului rus Mihail Ulianov pentru publicația Izvestia, transmite știrileprotv.ro.

„Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-și ofere serviciile de mediere”, a declarat diplomatul rus.

Obiectivele SUA și Iranului nu pot fi atinse prin forță

Deși o reluare a dialogului între SUA și Iran pare improbabilă pentru moment, obiectivele principale declarate de ambele părți - Washingtonul dorind să prevină un Iran înarmat nuclear, iar Teheranul să vadă ridicate sancțiunile împotriva Republicii Islamice - sunt imposibil de atins prin forță militară, a afirmat Mihail Ulianov.

Iranul, potrivit diplomatului rus, ar saluta o mediere din partea Rusiei. Cu toate acestea, SUA au dat clar de înțeles că nu au nevoie de intermediari, întrucât sunt convinse că se pot descurca și singure, a spus el.

„De fapt, americanii gestionează foarte prost situația”, susține diplomatul rus, citat de Xinhua.

Putin critică atacurile asupra Iranului

Într-o serie de convorbiri telefonice la începutul acestei săptămâni cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului și Qatarului, președintele rus Vladimir Putin a criticat atacurile americano-israeliene asupra Iranului, pe care Kremlinul le-a descris drept „agresiune neprovocată”, au transmis agențiile de presă oficiale ruse.

Anterior, Kremlinul a declarat că Moscova a rămas în contact permanent cu conducerea iraniană.