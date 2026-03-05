Parlamentul din Republica Moldova a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portului, un tratat internațional care are ca scop prevenirea și combaterea pescuitului ilegal la nivel global. Prin aderarea la acest document, Moldova va contribui la consolidarea sistemului internațional de control al produselor pescărești și va ajuta la prevenirea introducerii pe piață a peștelui provenit din activități ilegale.

Deși Republica Moldova nu are ieșire la mare, autoritățile spun că țara este implicată indirect în comerțul cu produse pescărești, deoarece o mare parte din peștele consumat pe piața internă este importat. Prin urmare, aplicarea acestui acord va permite verificarea mai strictă a provenienței produselor care ajung pe piața locală.

Aderarea la acord este importantă și în contextul statutului Moldovei de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au subliniat că participarea la eforturile internaționale de combatere a pescuitului ilegal face parte din angajamentele asumate în procesul de apropiere de UE.

În același timp, implementarea măsurilor prevăzute de acord ar putea preveni eventuale restricții comerciale pentru produsele pescărești exportate din Moldova pe piața europeană.

Documentul prevede reguli clare pentru controlul produselor pescărești în porturi, astfel încât acestea să nu poată fi debarcate, transbordate sau comercializate dacă provin din pescuit ilegal. Scopul principal este protejarea resurselor marine și utilizarea lor într-un mod responsabil și durabil.

Acordul a fost semnat la Roma în 2009 și a intrat în vigoare în 2016. Tratatul este deschis atât statelor cu ieșire la mare, cât și celor fără litoral, iar în prezent peste 70 de state și organizații internaționale din domeniul pescuitului sunt parte a acestui acord.