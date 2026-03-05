Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu începe să se reflecte în economie, iar experții avertizează că impactul real va depinde de durata conflictului. Dacă luptele se vor încheia în câteva săptămâni, efectele ar putea fi limitate. În schimb, un război prelungit riscă să afecteze serios piața mondială, să scumpească nu doar benzina și gazul, ci și produsele de zi cu zi, alimentând astfel inflația. Declarația a fost făcută de politologul Cristian Pîrvulescul la emisiunea În Profunzime.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că impactul asupra pieței energetice este explicat în primul rând de importanța strategică a Strâmtorii Ormuz pentru transportul mondial de petrol.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „E foarte simplu, prin Strâmtoarea Ormuz trec de la 20 la 30 la sută din transporturile de țiței din lume. În momentul în care 20 la sută din petrolul mondial nu mai poate fi transportat, prețul crește, este absolut firesc.”

Potrivit acestuia, statele din Golf au încercat în ultimii ani să găsească rute alternative pentru exportul de petrol, însă acestea nu pot compensa complet blocajul. De exemplu, există conducte care ocolesc strâmtoarea, însă capacitatea lor este limitată, iar unele infrastructuri au devenit deja ținte ale atacurilor.

Chiar și în aceste condiții, expertul spune că Europa nu ar fi printre cele mai afectate regiuni pe termen scurt, deoarece multe state europene își asigură petrolul din alte surse, precum Statele Unite, Nigeria sau Algeria. Mult mai vulnerabile sunt marile economii asiatice, care depind într-o măsură mai mare de livrările din Golf.

În același timp, Pîrvulescu atrage atenția că unii actori globali ar putea avea de câștigat economic din această situație.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Cel mai mare beneficiar economic al acestui război este Rusia. Știm că barilul sub 60 de euro nu este deloc profitabil pentru Rusia, deci odată ce prețul barilului a început să crească, profitabilitatea petrolului rusesc crește din ce în ce mai mult.”

Totuși, evoluția economiei globale va depinde în mare măsură de durata conflictului.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Riscurile unei crize există în funcție de durata războiului. Dacă războiul se termină în câteva săptămâni, atunci criza va fi superficială. Dacă războiul continuă, riscurile ca această criză să afecteze piața mondială sunt foarte mari.”

Expertul spune că efectele nu se vor limita doar la scumpirea carburanților.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Cu fiecare zi cu care războiul continuă, consecințele devin tot mai grave. Nu e doar că se scumpește benzina și gazul, dar prețul benzinei și al gazului se regăsește în produsele pe care le folosim zi de zi. Și asta ar putea duce la inflație.”